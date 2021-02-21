Симптомы как у ковида: Ученые предупредили о новом смертоносном вирусе

Новый вирус уже появился в Индии, Бангладеш, Сингапуре и других странах Юго-Востока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то время, как мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, Всемирная организация здравоохранения напоминает: кроме коронавируса есть и другие возбудители инфекций, потенциально способные вызвать массовую заболеваемость по всей планете. ВОЗ создала специальный список особо опасных врагов, в котором на сегодня значится 10 возможных источников будущих эпидемий. Среди них - вирус Нипах.

На днях зарубежные СМИ опубликовали заявление американских ученых из Университета Кентукки. Исследователи считают, что именно Нипах может стать причиной следующей эпидемии мирового масштаба. Что это за болезнь и насколько оправданы такие опасения, выяснил kp.ru.

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ

Как сообщает ВОЗ, ученые впервые идентифицировали вирус Нипах в 1999 году. Тогда произошла вспышка болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Люди заразились от больных свиней. А те, в свою очередь, получили вирус от его первоначального хозяина - летучих мышей вида Pteropus.

Из 250 заболевших погибло 105 человек, то есть летальность составила около 40%. С тех пор новые случаи болезни в Малайзии не регистрировались.

В 2001 году инфекцию обнаружили в Республике Бангладеш. Кроме того, заболевание периодически встречается в Восточной Индии. В этих странах летальность составила уже 75%. Общее число заболевших до 2018 года не превысило 300 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения последняя к сегодняшнему дню вспышка заражения вирусом Нипах произошла в Индии в 2018 г. Тогда умерли 10 человек.

Из 250 заболевших вирусом Нипах погибло 105 человек, то есть летальность составила около 40%. Фото: REUTERS

ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ

Первые симптомы болезни, вызванной вирусом Нипах, могут быть похожи на грипп, а также, как мы знаем теперь, на коронавирус. Это повышение температуры, боль в горле, головная боль, боли в мышцах, тошнота. Чаще всего вирус поражает легкие и мозг. У пациентов начинается головокружение, появляется спутанность сознания. Может развиться острый энцефалит (воспаление головного мозга). Человек впадает в кому и умирает.

Инкубационный период, то есть срок от заражения до появления симптомов по разным данным может составлять от 4 до 45 суток, чаще 4-14 дней.

Ни вакцин, ни противовирусных препаратов для лечения болезни не существует. Как сообщает ВОЗ, для поддержания жизни пациентов «рекомендуется интенсивная симптоматическая терапия».

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ВИРУСОМ НИПАХ

В большинстве известных на сегодня случаев люди заразились от животных. В Малайзии это были контакты с больными свиньями - воздушно-капельным путем или от тканей больных животных (например, несоблюдение мер предосторожности при разделке и приготовлении мяса). В Бангладеш и Индии наиболее вероятным источником инфекции были фрукты (финики, манго) и продукты из них, в частности, свежий сок финиковой пальмы. Этими плодами питаются летучие мыши, и, скорее всего, заболевшие люди поели фрукты, загрязненные мочой или слюной инфицированных рукокрылых, поясняют эксперты ВОЗ.

Также известно о случаях передача вируса Нипах от человека к человеку. Отмечается, что это произошло «при тесных контактах», предположительно возможны воздушно-капельный, фекально-оральный и контактно-бытовой путь. Всемирная организация здравоохранения приводит такие данные:

- В Силигури, Индия, в 2001 г. была зарегистрирована передача вируса в медицинском учреждении. 75% случаев заболевания произошло среди работников и посетителей больницы.

- С 2001 по 2008 гг. примерно половина зарегистрированных случаев в Бангладеш произошла в результате передачи вируса от человека человеку во время ухода за инфицированными пациентами.

Ни вакцин, ни противовирусных препаратов для лечения болезни не существует. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК УБЕРЕЧЬСЯ

Летучие мыши-переносчики вируса Нипах обнаружены в Камбодже, Гане, Индонезии, на Мадагаскаре, в Филиппинах, Таиланде. При поездках в эти страны, а также Индию и Бангладеш эпидемиологи советуют строго соблюдать санитарные правила:

- тщательно мыть руки, овощи и фрукты,

- пить только бутилированную воду,

- избегать контактов с любыми животными,

- есть продукты животного происхождения только после термической обработки.

Особое внимание рекомендуется уделять тщательному промыванию фиников. А сок финиковых пальм перед употреблением кипятить.

Что касается фиников и манго (его тоже едят мыши-переносчики вируса Нипах), которые привозят в российские магазины, то считается достаточным просто промыть фрукты теплой водой.

ВОЗ отмечает, что на сегодня нет данных о том, при каких условиях и в какие сроки вирус сохраняет свою жизнеспособность в окружающей среде.

В отличии от коронавируса, от Нипах нет вакцин и лекарств. Фото: REUTERS

ВОПРОС-РЕБРОМ

Насколько высока угроза новой пандемии?

Эксперты поясняют, что на данный момент вирус Нипах циркулирует локально, в странах, далеких от России, Европы, США. Передается от человека к человеку он, к счастью, сейчас плохо - в среднем от двух инфицированных болезнь подхватывает один здоровый. Однако, как и все вирусы, это возбудитель мутирует и может изменить свои свойства. Поэтому важно проводить исследования, изучать Нипах и быть готовыми быстро организовать противодействие инфекции, если она начнет активно распространяться, подчеркивают в ВОЗ.