Сергей Степашин - о победе "Динамо" в 1/8 финала Кубка России: Константин Тюкавин забил шикарный гол, по-стрельцовски

Сергей Степашин, член совета директоров ФК «Динамо» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, мы вас поздравляем. Отличное начало года!

- Ну, спасибо. Я думаю, и спартачи нас тоже должны поздравить. Потому что игра была достойная. Особенно для 20 февраля, честно говоря.

- Но как играть в минус15? Можно ведь получить и травму.

- Ну, минус 15, слава богу, не было, а то бы матч отменили. Вчера было - 8-9 градусов, плюс подогретое поле. И плюс энергия болельщиков. Я думаю, она прибавила теплоты футболистам. Да, очень хорошо болели вчера. А ведь были сомнения, придет ли столько людей, 11,5 тысяч пришло на самом деле. Это зимой – бог мой! – молодцы. Кстати, Антон Шунин сказал, что он даже холода не почувствовал, несмотря на то, что он стоял в воротах.

- Скажите, а это была неожиданная победа?

- Да, нет. Игра была равная, но надо отдать должное, все-таки «Динамо» не упустило свой шанс. Первое – это блестящая игра Шунина. И очень приятно, что играло много молодежи. А одним из героев матча стал 18-летний Тюкавин, который забил шикарный гол, по-стрельцовски.

- А кто такой Константин Тюкавин, который вышел на замену и забил пяткой?

- Это воспитанник нашей динамовской школы. Отец – известный хоккеист, играл в хоккей с мячом. Многократный чемпион мира, Советского Союза, России. У нас очень много ребят из динамовской школы. Кое-кто вчера еще не вышел, так что все впереди еще.

- А первый мяч забил Даниил Фомин. Ему 23 года. «Динамо» сейчас вообще, получается, если так посмотреть, самая молодая команда.

- Одна из самых молодых команд. Это здорово.

- Победа над «Спартиаком» - это тренерская победа Шварца, который переиграл Тедеско?

- Ну, в том числе. Хотя я бы не стал говорить, что переиграл. Потому что «Спартаку», скажем, немножко не повезло. Это футбол. Но футбол красивый, настоящий. Главное, что никто не мучился. Все играли в футбол. И болельщики были, по-моему, довольны качеством игры.

- Болельщики произносили различные речевки. А что вы кричали?

- Да нет, речевок я, конечно, не кричал. Я просто аплодировал. Рядом сидел Юрий Павлович Семин, мы с ним обсуждали каждый момент. И он сказал, что, действительно, это интересная новая молодая команда «Динамо».

- Еще что сказал Юрий Павлович?

- Сказал, что мы выиграем. Вот мы и выиграли.

- А он, кстати, как сам поживает?

- Да нормально, все в порядке. Умный и толковый человек, много сделавший для футбола. Кстати, тоже динамовец. Он еще у Константина Ивановича Бескова в «Динамо» играл. Кстати, в 1995 году, в день страшной трагедии Буденновска, мы взяли Кубок последний при Бескове. Так что очень бы хотелось вернуть хорошие воспоминания в этом сезоне. Кубковые, по крайней мере.

- Вы как-то отметили победу вчера?

- Ну как, поблагодарили друг друга. А как еще отмечать? Рано. Это же всего-навсего 1/8 финала. Ну что ж… Все впереди еще. Если возьмем Кубок, тогда можно обсуждать тему, как его отметить.

- Мы знаем, что это ваша работа, вы всегда говорили, что надо давать дорогу молодым. Но будут ли другие усиления команды, трансферное окно ведь еще не закрыто?

- Когда будут, тогда и обсудить. Но в любом случае у нас очень хорошая скамейка запасных. Я вчера посмотрел, еще восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже. Так мне представляется. Есть талантливый мальчик Захарян, есть другие толковые молодые ребята. А насчет усиления, мы должны сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены раньше. Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию. Важно, чтобы человек играл в футбол, любил «Динамо» и нашу страну. Вот тогда все и получится.

- А когда следующая победа у вас намечается?

- Следующая победа – когда выиграем, тогда и будет победа. А ближайший матч в Грозном против «Ахмата», 28 февраля. Это уже 20-й тур чемпионата России.