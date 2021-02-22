Зарегистрирована вторая тест-система для выявления британского штамма коронавируса: зачем она нужна и чем отличается от первой

На сегодня выделяют три варианта коронавируса, которые наиболее серьезно влияют на ход пандемии Фото: ИВАНОВА Диана

В воскресенье, 21 февраля, на сайте Росздравнадзора появилась хорошая новость: зарегистрирована первая в России тест-система для определения мутаций, характерных для «британского» штамма коронавируса. Автор новой разработки - компания «ДНК-Технология», исследования проводились на базе Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России.

А если мы открутим новости на неделю назад, то увидим, что 15 февраля тот же Росздравнадзор зарегистрировал... «первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19». Ее разработчиками значатся ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Что бы это значило? Выходит, в нашей стране теперь уже два теста на британский штамм, и оба называются «первыми»?.. Что произошло на самом деле, выяснил kp.ru.

ТРИ ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ ВИРУСА

- Чтобы разобраться в этом вопросе, важно понимать, что на самом деле сейчас происходит с мутациями коронавируса, - говорит эксперт по разработкам, клиническим исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - На сегодня выделяют три новые линии, или варианта коронавируса, которые наиболее серьезно влияют на ход пандемии.

Николай Крючков Фото: Личный архив героя публикации

Первый - британский вариант (правильнее называть именно так - вариант, «внутри» него уже немало разных штаммов с теми или иными мутациями). Впервые был обнаружен в сентябре 2019-го в английском графстве Кент. Научное название этого варианта - В.1.1.7. У него три самые важные мутации, которые заметно влияют на свойства вируса: N501Y, так называемая делеция 69/70 и мутация Р681Н.

N501Y и, возможно, Р681Н отвечают за повышение заразности, которым знаменит британский вариант коронавируса, поясняет Николай Крючков. Кроме того, совсем недавно появились данные, что этот вариант вируса повышает летальность ковида. То есть при заражении им у человека выше риск умереть.

КАК SARS-CoV-2 НАУЧИЛСЯ УХОДИТЬ ОТ ИММУНИТЕТА

- Второй из наиболее важных новых вариантов коронавируса - южноафриканский, - продолжает эксперт. - Научное обозначение - В.1.351, зарегистрирован в октябре 2019-го в ЮАР. Эволюция в этой линии коронавируса могла идти независимо от британской, и тем не менее возникла ключевая общая мутация: N501Y. Помните? Та самая, которая дает повышенную заразность.

Кроме того, произошло еще одно, драматически важное изменение: мутация Е484К. Как показывают исследования, эта мутация позволяет вирусу уходить от специфического иммунитета. Что означает: эффективность прививок и иммунной защиты переболевших COVID-19 (заразившихся другими, ныне доминирующими штаммами SARS-CоV-2) снижается, а риск реинфицирования, то есть повторных заражений, повышается. Кроме того, перестают работать или действуют гораздо слабее такие методы лечения, как переливание плазмы крови переболевших и препараты на основе моноклональных антител.

И это не просто слова. На эффективность к южноафриканскому варианту коронавируса уже были косвенно протестированы вакцины от AstraZeneca, Johnson & Johnson, NovаVaх (за счет работы исследовательских центров международных клинических исследований в ЮАР) - все они показали заметное снижение эффективности

КОВАРНЫЙ «БРАЗИЛЕЦ»

- Наконец, третий важный вариант коронавируса - бразильский, Р.1, - поясняет Николай Крючков. - Впервые его выявили в Токио у четырех приехавших туда бразильцев, на их родине изначально он получил наибольшее распространение.

Как вы думаете, какая мутация обнаруживается и в этой линии вируса? Правильно, та же самая N501Y, повышающая заразность. А также Е484К, отвечающая за ослабление иммунной защиты. Есть и много других, менее значимых изменений.

- Бразильский вариант уже успел печально прославиться в Манаусе, самом крупном городе штата Амазонас, - продолжает эксперт. - В апреле-июне 2020 года там была очень высокая заболеваемость и смертность, к октябрю прошлого года специфические антитела имело большинство населения - по оценкам, свыше 70%. Поэтому были надежды, что уже сформировался коллективный иммунитет, и эпидемия оставит в покое выживших горожан. Однако, уже в декабре Манаус снова накрыло мощной волной ковида. Как выяснилось, туда попал новый бразильский штамм (по данным на декабрь прошлого года, около 40% всех заражений новым коронавирусом приходилось на бразильский вариант).

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ РОССИЙСКИХ ТЕСТОВ

Теперь вернемся к нашим тест-системам. «КП» связалась с руководителем научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камилем Хафизовым. «Наш тест рассчитан на выявление мутации N501Y, которая есть не только у британского штамма, но и у других», - сообщил ученый.

- То есть, эта тест-система выявляет мутацию, которая обнаружена на сегодня как минимум у трех вариантов коронавируса - и британского, и южноафриканского, и бразильского, - добавляет Николай Крючков.

«Новизна нашей разработки именно в технологии - это первый в мире экспресс-тест такую мутацию», - пояснил Камиль Хафизов. Анализ берется, как и для привычного нам ПЦР-теста, из рото- и носоглотки, а результат становится известен уже через час-полтора.

А что же разработка, которую анонсировал 21 февраля Росздравнадзор, называя «первой в России»?

- В данном случае речь идет не об экспресс-анализе, а о том самом классическом ПЦР-тесте, - говорит Николай Крючков. - Для нашей страны это первая отечественная тест-система такого рода, как говорится на сайте Росздравнадзора, для выявления именно британского штамма. Однако в публичном доступе нет данных, что точно фиксирует этот тест. Нельзя исключить вероятность, что он тоже заточен на мутации, характерные для всех трех наиболее важных вариантов коронавируса - как и разработка НИИ эпидемиологии. Тогда он точно так же не позволит разграничивать британский, южноафриканский и бразильский штаммы. Но в любом случае будет выявлять варианты вируса с повышенной заразностью (за нее, напомним, отвечает мутация N-501-Y).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Для чего нужны такие тест-системы?

- В первую очередь они предназначены для эпидемиологических целей: отслеживания распространения коронавируса на той или иной территории, появления новых штаммов и т.п., - говорит Камиль Хафизов. - Для самих пациентов и врачей, именно для диагностики, такие тесты, пожалуй, не нужны. Тактика лечения в любом случае определяется в зависимости от симптомов и характера течения болезни у конкретного больного - независимо от штамма.

- Выявление конкретных вариантов коронавируса позволяет прогнозировать ход эпидемии. Так, если тесты покажут, что начинают распространяться более заразные штаммы и(или) с более высокой летальностью, или в меньшей степени знакомые для иммунитета уже переболевших и привитых «ранними» версиями вакцин, могут быть приняты необходимые санитарно-защитные меры, введены в оборот дополнительные ковидные койки и т. д., - поясняет Николай Крючков. - В то же время, я бы сказал, что и для самого заболевшего человека информация о конкретном штамме коронавируса в ближайшем будущем может стать клинически значимой.

Что касается двух новых тест-систем, которые в последние недели были зарегистрированы в России, то, безусловно, это стоит приветствовать, отмечает эксперт. Насколько полезной окажется одна или другая, покажет практика и валидационные исследования. Но чем больше таких технологий появляется в стране, тем лучше. Как результат, повышается качество и доступность диагностических тестов, улучшаются возможности мониторинга и контроля пандемии.

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