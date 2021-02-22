Лето на даче 2021: выбирать загородный домик нужно уже зимой

Чем дольше времени до сезона, тем больше подходящих вариантов дачного дома можно подобрать Фото: Мария ЛЕНЦ

Хотя большую часть России еще заметают метели, мы — про дачи. Прошлый загородный сезон был ажиотажным, чему сильно поспособствовали пандемия, дистанционная работа и закрытые границы. Коронавирус еще не побежден, обратно в офисы с удаленки позвали не всех, а что там будет с отдыхом летом 2021 года, пока не очень понятно. Стало быть, самым верным вариантом провести теплые дни вне городских джунглей остается дача. Есть подозрение, что сообразивших это в нынешнем сезоне будет хоть отбавляй. И потому начинать шевелиться и подбирать варианты тем, кто мечтает снять или купить себе домик для летнего отдыха, надо уже чуть ли не прямо сейчас. Так ли это и к чему вообще готовиться, «КП» спросила специалистов.

КАПИТАЛЬНОЕ РАСКУПИЛИ, НА ОЧЕРЕДИ ЛЕТНИЕ ДОМА

- В этом году мы ожидаем рост интереса к летним дачам, где можно провести отпуск, - прогнозирует управляющий директор МИЭЛЬ-Аренда Мария Жукова.

По словам экспертов, расклад получается такой. Спрос на дома, где условия позволяют жить круглогодично, большей частью был удовлетворен еще в прошлом году — как для покупки, так и для аренды. Сейчас уже такого ажиотажа не будет.

- Многие пожелавшие пожить за городом так до сих пор там и живут, в домах, которые сняли еще в начале пандемии, - рассказывает Мария Жукова.

Аналогично и те, кто имел средства на покупку капитального загородного дома или дачи, в основном не стали это дело откладывать в долгий ящик.

- Долгое время этот сегмент рынка был в тени, и успел накопиться отложенный спрос, - продолжает эксперт. - Люди поняли, что не стоит откладывать реализацию мечты о своем доме. Каков запас отложенного спроса, мы не знаем, поэтому сложно прогнозировать дальнейшую ситуацию.

Зато теперь ожидается повышенный спрос на дома сезонные, чисто под летний отдых — этот сегмент долгое время был еще в большей тени. Такие домики (иногда и с частью удобств во дворе) подешевле, поскольку там можно жить только в теплое время. Но пока не все могут позволить себе заграничный отдых и ситуация с открытием границ до конца не ясна, хоть какая дача на лето — почти единственная доступная альтернатива. Особенно это касается семей с детьми. В нынешней ситуации стало сложнее придумать, куда отправить отпрысков на летние каникулы — не факт, что хотя бы какие-то детские лагеря будут открыты.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

По данным экспертов сервиса Dominfo.ru, за 2020 год цены на дачи (включая те, которые «с удобствами на улице»), уже поднялись по разным регионам в среднем на 20-30% (см. таблицу). Прогноз на этот сезон — с марта будет новый рост, и к лету, в сравнении с декабрем 2019 года, цены могут удвоиться. Но дальше этой планки повышаться не будут. Сейчас многие покупают дачи «на эмоциях» - пандемия усилила желание больше времени проводить на природе, а не в городской толкучке. Но когда продавцы начинают хотеть пару миллионов за домик с туалетом и душем на улице, да с текущей крышей, да в месте, подъезд к которому лишь условно напоминает дорогу, любые эмоции быстренько поостынут.

Пика спроса на аренду дач — и традиционного сезонного роста ставок - специалисты также ждут в марте-апреле.

КОГДА ПОРА ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАДО:

...СНЯТЬ

- Для аренды начинать искать дом нужно уже сейчас, - советует Мария Жукова. - Чем дольше времени до сезона, тем больше подходящих вариантов можно подобрать. И лучше пробовать все возможные варианты поиска — как самостоятельно, так и через агентства.

Задача выходит непростая, «уже сейчас» везде сугробы и, видимо, в этом году снег полностью растает достаточно поздно. Поэтому получается, что домик в аренду надо выбирать (или, как минимум, начинать выбирать) как отель для отпуска — по фотографиям и рассказам.

- Поскольку в этом году надо торопиться с подбором вариантов, а пока лежит снег, трудно оценить качество летних дорог, состав соседей, работу сезонной инфраструктуры, вырастет интерес к известным и понятным поселкам и стародачным местам, - прогнозирует в связи с этим заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

...КУПИТЬ

Тут с выбором эксперты все же спешить не рекомендуют. Покупается-то дача не на один сезон — вариант знакомства по фотографиям уж точно не пройдет.

- Лучше выбирать варианты, когда сходит снег, но еще нет зелени, - инструктирует Мария Жукова. - Можно рассмотреть ландшафты, оценить подъездные пути и окружающие реалии.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Логичный вопрос, который возникает у тех, кто собрался обзавестись дачей всерьез и надолго, - не подождать ли годик-другой, пока уляжется весь этот коронавирусный ажиотаж.

Прогнозы на будущее во многом зависят от того, как скоро удастся победить пандемию и будут сняты все ограничения. А также, насколько и по их окончании останется распространена удаленка. Чем больше людей смогут без потери в доходе постоянно трудиться дистанционно, тем выше будет спрос на все виды загородной недвижимости. Но пока об этом можно только гадать.

Кроме реалий, связанных с пандемией, спрос на загородную жизнь подогревают и некоторые виды государственной поддержки. Например, маткапитал разрешили использовать на строительство и реконструкцию жилых домов на садовых участках.

Но есть и факторы, которые работают против загородного ажиотажа.

- Недвижимость будет продолжать дорожать прежде всего в окрестностях крупных городов или в красивых местах, до которых относительно удобно добираться, - считает Александр Цыганов. - Очень скоро те, кто подался в дачники из-за пандемии, спохватятся, что и за городом хорошо бы иметь торговую и социальную инфраструктуру, ставшую уже привычной курьерскую доставку, нормальные дороги и какие-то развлечения. В большинстве поселков и деревень все это далеко не на том уровне, который может устроить горожан.

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