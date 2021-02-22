Дмитрий Мезенцев: Отношения России и Белоруссии уплотнились не из-за протестных акций. А потому, что так должно быть

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев (справа) Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дмитрий Фёдорович, хотел сказать, что предыдущий наш с вами материал, его и на радио «КП» нашем дали, и везде, и везде цитировали - так что, спасибо вам большое!

- Спасибо, Александр.

- Скажите, пожалуйста, сегодня же (22 февраля) встреча двух президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Будут, естественно, и о наших отношениях, о Союзном государстве говорить. Хотелось бы узнать прогноз нашего уважаемого посла.

- Во-первых, нет никаких сомнений, что переговоры будут очень содержательными и предметными.

Я думаю, нам надо просто набраться терпения и дождаться сообщений официальных. Думаю, нас проинформируют о тех договоренностях, которых достигнут Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко.

- Минувший год был не простой - протестные движения в Белоруссии.

И в то же время - пуск атомной электростанции, командировки или десант, как назвать, - руководителей российских регионов. Но, прежде всего, это визит премьер-министра Михаила Мишустина. Как бы вы оценили все эти события, которые предшествовали сегодняшней встрече двух президентов?

- Знаете, я бы не стал делать «протестные акции» или, к примеру, ковид - причинами того, что отношения между нашими странами вышли на новый уровень. Они уплотнились потому, что так должно быть в системе того сотрудничества, которое характеризует отношения братские многогранные, «многопоколенные» России и Беларуси.

И просто пришло понимание того, что малые споры, какие-то недоговоренности - давят, да, были напряжения по нефтяной и газовой теме, по мясной и молочной. Так вот, у нас понимание - что это не главное.

Вот, может быть, шли к этому не быстро. И сегодня, я убежден, - наступает важнейший день для того, чтобы потенциал Союзного договора использовался по иному, был более масштабным и глубоким.

И - для того - чтобы для миллионов людей результаты договоренностей национальных лидеров – президента Путина и президента Лукашенко - были не просто итогом, а началом нового, более глубокого взаимодействия - ради людей, ради наших стран, ради нашей истории. Верю, так будет.

- То есть, если переводить на язык более конкретный, - ожидаются и очередные грандиозные объекты, и новые, многомиллиардные торговые обороты.

- Давайте мы дождемся итогов встречи.

Мы по-разному говорим о политике многовекторности, о чем в Минске, в принципе, не забывают... Но один объект такого масштаба, как Белорусская атомная станция, возведенная госкорпорацией «Росатом» - это очень весомый ответ президента Путина на запрос белорусской стороны. И по сумме кредита, который выделила Россия, и по тому, что решение было принято строить станцию именно в братской стране. И вот сегодня уже выработано более одного миллиарда киловатт часов электроэнергии. И пока платежей ведь по кредиту нет, а станция уже электроэнергию Беларуси, социальной сфере, людям даёт и зарабатывает средства в республиканский бюджет.

Даже только этот один глобальный пример, позволивший Беларуси стать страной мирного атома, войти в клуб держав, которые имеют на своей территории такие уникальные высокотехнологические объекты, - он уже позволяет нам «отринуть» все те недоговоренности, споры: надо – не надо, что строить, как.

Вот кто бы что ни говорил. Это уникальный факт. И бесспорное условие того, что мы понимаем друг друга и готовы сотрудничать еще теснее.

Я уже не говорю о десятках других направлений - по накопленным инвестициям, по готовности их эффективно использовать – что, кстати, было подтверждено в ходе переговоров главы правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Речь идёт о возможностях крупнейших национальных предприятий взаимодействовать, в том числе, в рамках поставки комплектующих, конкурентоспособных - по цене и качеству - для наших производств. О десятках других направлений...

Если сегодня само время требует сплочения, то это, в том числе, и экономическая интеграция двух стран, чтобы мы не конкурировали друг с другом в тех секторах, где производим одинаковую продукцию, а вместе, выпуская ее, продвигались на рынках других стран. Это - философия, необходимая сегодня и, пожалуй, единственно возможная для того, чтобы укрепить потенциал национальных экономик.

- Очень интересно. Ну, что будем ждать новостей? О встрече президентов...

- Желаем успеха нашим руководителям, которые лучше всех определяют формат отношений, уровень, масштаб и планку, высоту этой планки.

А «команда» Союза - огромная, почти 10 миллионов белорусов и 147 миллионов россиян. Им работать.

- Так они, наши президенты, планку сегодня еще выше поднимут, вы считаете?

- Да, они всегда определяют уровень этих отношений. И сегодня, и вчера, и годы назад. И - на будущее? А как?

Давайте дождемся.

- Спасибо, удачи. До свидания!