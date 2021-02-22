Вторая молодость Ларисы Долиной и мужской пиджак Ксении Бородиной: самые стильные звезды выходных

Лариса Долина похудела на 20 кг и обновляет гардероб Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В длинные праздничные выходные звезды ведут активный образ жизни, посещают кинопремьеры, концерты, рестораны. Мы со звездным стилистом Анваром Очиловым рассказываем о самых модных артистах этих выходных.

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев с женой Марией продумали family look Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Митя Хрусталев с женой Марией на предпоказ картины «Белый снег» в ГУМ собирался тщательно. family look продуман в ярких деталей – поэтому пара выглядит гармонично. Стиль спорт-шик теперь с нами надолго – в нем можно «и в пир, и в мир». Верхняя одежду на эту весну можно не обновлять – оставить с прошлого сезона: бесформенные куртки, балахоны, классические плащи. Цвета – чем ярче, тем круче. Оказывается долгими зимними вечерами соведущий «Вечернего Урганта» вяжет шарфы и шапки сам – это хобби Мити. Можно было бы подумать, что Хрусталев и эту шапку бини (модель плотно облегающая голову) связал, но нет – выбор жены.

Регина Тодоренко и ее платье-зефирка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Регина Тодоренко так нарядилась на съемки телепроекта «Маска». Подобный образ можно повторить на праздничном ужине к 23 февраля и 8 марта. Громоздкие украшения – тренд на весну и лето-2021. Серьги или клипсы должны быть заметны издалека – как у Регины. Платье всего за ночь артистке сшили в московском «Шушанъ ателье». Стройным и высоким женщинам подойдет эта модель – нежные платья-зефирки были трендом на Неделе моды в этом году. Такие платья были в кутюрных коллекциях Chanel и других брендов. Именитые дизайнеры решили, что в тревожный период пандемии этот кукольный тренд – отличное лекарство от хандры. Для таких оптимистичных моделей характерны пышные оборки и мягкие драпировки.

Лариса Долина теперь может себе позволить не носить балахоны Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Долина в комбинезоне от модельера Джемала Махмудова. Универсальная вещь: с накидкой можно выходить на сцену петь, а без нее – модный комбинезон для светских вечеров. Идеально подчеркивает фигуру, разная линия плеч делает вещь ультрамодной. В начале пандемии певица сделала анализы, по которым доктор исключил из ее рациона ряд продуктов — так Долина серьезно похудела может себе позволить такие обновки.

Ксения Бородина выбрала на весну модный пиджак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина демонстрирует модель пиджака, который этой весной должен быть в гардеробе каждой модницы – «как с мужского плеча». Играть с цветом – приветствуется. Сочетать с топами, брюками и джинсами клеш из цветного денима – одобрено стилистами.

У Ивлеевой есть все, что моднице нужно весной - лаковый плащ и маленькая сумочка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Ивлеева гуляет в плаще классического кроя – очень правильный выбор. У Насти идеальная сумка и на зиму, и на весну, и на лето. В моде модели маленького размера с толстыми и очень длинными ручками.