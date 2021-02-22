Третий день фестиваля искусств в Сочи: Чем моет голову участница шоу "Голос" и зачем трубачу оранжевый вантуз

Джазмен трубач Вадим Эйленкриг. Фото Алексей Молчановский, пресс-служба "Русского концертного агентства"

Продолжаем наш сочинский дневник. На третий день выступал культурист, джазмен и на дуде игрец Вадим Эйленкриг. Он представил композиции собственного сочинения из нового альбома Newborn. Спойлер: композиции были посвящены его двухлетним близнецам.

А теперь о грустном. Как заявляют ученые, что каждая высокая нота, взятая трубачом, убивает в его мозгу несколько нейронов.

Вадим Эйленкиг - из тех редких трубачей, кто высокие ноты берет. Но несмотря на это, он все равно умный. На вопросы журналистов отвечает интересно, а на концерты можно ходить даже тем, кто музыку не любит, а предпочитает КВН. Потому что в перерывах между выступлениями Вадим морит. Причем, довольно смешно.

Вадим Эйленкиг - из тех редких трубачей, кто высокие ноты берет. Фото Алексей Молчановский, пресс-служба "Русского концертного агентства"

Страшно подумать, каким бы умным был Вадим, если бы не играл на трубе. Наверное, Эйнштейном.

Причем, на концерте в Сочи Эйленкриг был в ударе и не жалел нейронов.

Особенно зашла композиция "Элашкин блюз", посвященная двухлетнему сыну, во время исполнения которой Вадим пользовался оранжевым вантузом, от которого отломал палку.

Особенно зашла композиция "Элашкин блюз", посвященная двухлетнему сыну, во время исполнения которой Вадим пользовался оранжевым вантузом, от которого отломал палку. Фото Алексей Молчановский, пресс-служба "Русского концертного агентства"

Шутки тоже были смешные, особенно понравилась одна.

- Залог хорошего концерта - наличие красивой женщины в зале и друга-трубача, который все поймет и простит, - провозгласил Эйленкриг.

Друга-трубача в зале не оказалось, поэтому за него вышел Юрий Башмет.

Друга-трубача в зале не оказалось, поэтому за него вышел Юрий Башмет. Фото Алексей Молчановский, пресс-служба "Русского концертного агентства"

«Должен признаться, что я не трубач и совсем не красивая женщина», - грустно признался маэстро.

Фраза привела в экстаз одного моего коллегу из желтого издания, и он тут же убежал писать статью под заголовком «Юрий Башмет признался, что он не красивая женщина».

Я тоже хотел взять эту фразу в заголовок, но подумал, что мы все же не желтая пресса, а культурные. Вот даже о джазе пишем. Поэтому я слушал, что будет дальше.

А дальше Башмет загадал свою фирменную загадку. Сел за рояль и наиграл четыре ноты, на которые предложил сымпровизировать Эйленкригу и Ко. Те, конечно, сымпровизировали, правда, на выходе четыре ноты превратились в нечто похожее на песню Гурченко «Нет, мой милый, никуда я не уеду».

Эйленкриг представил композиции собственного сочинения из нового альбома Newborn. Фото Алексей Молчановский, пресс-служба "Русского концертного агентства"

Вот да, знал бы я прикуп, тоже бы никуда не уехал. Но в Сочи гостиницы нынче дороги: шесть с половиной тысяч рублей номер.

И Эйленкриг, кстати, тоже слукавил. Он сказал, что ему перестало хватать на хлеб насущный, с тех пор, как он стал отцом близнецов Леи и Элая. Теперь ему приходится откладывать им на учебу. Так что нет, мой милый, денег нет, и я уеду.

Сюрпризом для посвященных стало выступление участницы шоу «Голос» Фантине Притулы (у нее мама доминиканка, а папа русский). Она поразила меня невероятной густотой волос.

Сюрпризом для посвященных стало выступление участницы шоу «Голос» Фантине Притулы. Фото Алексей Молчановский, пресс-служба "Русского концертного агентства"

И весь концерт можно было бы назвать очень-очень классным, если бы публика в зале не кричала и не требовала на бис Сашу Машина, некоего популярного ударника, чьей прелести я не понял. Саше Машину предоставили соло, и он самозабвенно бил, стучал, лупил и колотил, точь-в-точь как мои соседи, которые делают ремонт над моею головой и на которых нет никакой управы. Саша перестал стучать только когда публика закричала «браво» и неистово захлопала в ладоши.

Попробую использовать этот лайфхак по возвращении в Москву. Когда соседи опять включат свой отбойный молоток, чтобы изображать Сашу Машина, тоже буду аплодировать и кричать «браво, Саша».

Кстати, я спросил у одной знакомой, почему вызывали на бис Сашу, она сказала, что нынче очень модно делать вид, что ты понимаешь джаз и ценишь отдельных его исполнителей. Ну я не буду делать вид, что понимаю джаз, я человек простой. Поэтому скажу как на духу: Вадиму Эйленкригу слава. Всем остальным - браво, Саша.

А фестиваль продолжается. Завтра обещали спектакль.

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