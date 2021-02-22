«У группы Дятлова было ружье?»: найдены неизвестные записки поисковиков 1959 года

Девять туристов-лыжников погибли на Северном Урале в 1959 году. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В этой истории масса загадок. Обстоятельства трагедии настолько противоречивы, что никак не укладываются в стройную логическую картину. На наш взгляд, один из достоверных способов узнать правду - это поиск документов. Как архивных, так и личных. Несколько лет назад мы публиковали дневники начальника поисков Евгения Масленникова, которые обнаружил в своем архиве поисковик Владислав Карелин. Эти записки помогли нам понять и прочувствовать атмосферу поисков пропавших туристов.

Сегодня мы публикуем еще несколько интересных записей Масленникова, сохранившихся в личном архиве Карелина.

ПОГОДА

Бурмантово

1 февраля

Погода в Бурмантово 1 февраля

Этот листок любопытен тем, что во время поисков группы Масленников и сотоварищи все-таки пытались установить погоду в ночь гибели дятловцев. А потому очень странно, что этих же метеорологических данных нет в уголовном деле. Почему гражданскому поисковику Масленникову погода была интересна, а следователям нет?

Фото: из архива Владислава Карелина

Обратите внимание и на странный скачок температуры в 23.00. С минус 13-ти до минус 5-ти и потом до минус 15-ти. Ошибка? Непонятно.

А еще эти данные разительно отличаются от данных прокурорской проверки 2019 года. По мнению современных специалистов, в Ивдельском районе было намного холоднее. Кому же верить? Правда, полагаем, в записке Масленникова. График температуры наверняка переписан из журнала метеоролога.

График температуры

ВЕРТОЛЕТ

Фото: из архива Владислава Карелина

На этом листочке Масленников анализирует и ход поисков, и маршрут группы Дятлова, пытаясь сопоставить маршруты, чтобы как можно быстрее найти пропавших людей.

РУЖЬЕ

Фото: из архива Владислава Карелина

Списки групп поисковиков - важная информация для современных исследователей. По фамилии можно отыскать людей, принимавших участие в розыске туристов, и опросить их самих (если живы) или их родственников. Вдруг всплывет нечто важное.

Группа Гребенника:

Гребенник Олег Иванович

Шляпин Владимир Викторович

Кострумин Виталий Николаевич

Тауленко Иван Тимофеевич

Скачков Владимир Алексеевич

Кирсанов Владислав Владимирович

Группа Слобцова:

Слобцов Борис

Брусницын Вадим

Девятов Станислав

Стрельников Владимир

Кротов Ярослав

Лебедев Владимир

Хализов Вячеслав

Шаравин Михаил

Коптелов Юрий

Но вот еще одна интересная деталь. Масленников пишет, что некий Слесарев с 70-го участка беседовал вечером 26 января в 22.00 с Дятловым в Вижае. И видел, что у него — у Дятлова - было ружье.

Но из уголовного дела мы знаем, что никакого ружья в группе не было. И либо оно пропало к моменту поисков, либо Слесарев перепутал Дятлова с кем-то еще. Опять же странно, что этой информации нет в уголовном деле.

Фото: из архива Владислава Карелина

ИСКАТЬ У КЕДРА

В еще одной поисковой записке Масленников пишет текст для радиограммы: «Работу по левой стороне лощины желательно начать от зоны каменей и дойти до Колмогоровой, т.к. после нее проходили уже трижды. Работу у кедра можно прекратить. Поняли вас сначала неправильно. Сообщите температуру и ветер сегодня вечером. Вчера было рекомендовано искать на участке выше кедра, то есть к югу от него, а не за оврагом, где поиски бесполезны. Желательно работу у кедра продолжить на указанном участке».

Фото: из архива Владислава Карелина

ОТ АВТОРОВ

Несколько лет расследуем эту историю, собирая информацию по крупицам. Все, что добыли, публикуем, чтобы вместе с вами искать правду. Если какие-то данные в этих записках вам показались необычными, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru. И оставляйте свои мнения в комментариях.

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