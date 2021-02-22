В США немецких спецназовцев приняли за террористов

Учения парашютистов едва не обернулись международным скандалов Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Между Германий и США чуть было не разгорелся международный скандал. Яблоком раздора могли стать двое бойцов элитного подразделение немецкого спецназа.

В начале года рота немецких спецназовцев прибыла в США для прохождения курса обучения прыжкам с парашютом в Аризоне. Учения должны были растянуться на несколько месяцев. Двое бойцов решили узнать в местной больнице, смогут ли они получить медицинскую помощь, если с кем-то из них произойдет несчастный случай, или кто-то из спецназовцев заразится коронавирусом.

Но отчего-то бойцы, которые отправились на «разведку» в клинику, решили в разговоре с врачами остаться инкогнито. Когда их попросили предъявить документы, они показали лишь походный приказ НАТО, который был для руководства больницы бессмысленной бумажкой.

Врачам немецкие бойцы показались столь подозрительными, что они, недолго думая, вызвали сотрудников ФБР. Некоторые в больнице вообще решили, что эти немцы - представители подполья, которые специально разведывают обстановку, чтобы затем организовать теракт в клинике.

Сотрудники ФБР связались в свою очередь с посольством Германии в США. Оказалось, что дипломаты не были в курсе особой командировки своих спецназовцев на учения в Аризону. Дело в том, что эти учения были засекреченными, и о них знал довольно узкий круг работников посольства. Только после многочисленных звонков и уточнений удалось прояснить ситуацию.