"Сердце разрывается": дочь Андрея Миронова узнала о смерти мамы Екатерины Градовой на Мальдивах

Мария Миронова попросила на время оставить ее в покое Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Мария Миронова вынуждена прервать свой отпуск на Мальдивах из-за смерти мамы Екатерины Градовой. Бывшая жена Андрея Миронова скончалась скоропостижно. Заслуженная артистка РСФСР, сыгравшая радистку Кэт в драме "Семнадцать мгновений весны", умерла 22 февраля 2021 года в возрасте 74 лет.

"Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни.. Сердце разрывается... Пожалуйста, господа журналисты, оставьте меня на время в покое...", - написала в блоге Мария Миронова, разместив черно-белую фотографию Екатерины Градовой.

Две недели назад актриса вместе с сыном Федором улетела отдыхать на Мальдивы. Из-за смерти родительницы она вынуждена прервать отпуск.

Отметим, Градова была успешной и востребованной актрисой. Однако, по словам ее коллеги Татьяны Васильевой, главная роль, по которой Екатерину Георгиевну знают миллионы россиян - радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", стала для нее роковой. Слишком уж большая слава обрушилась на актрису. "Звездная роль ее в «Семнадцати мгновениях весны»… Но тут она сыграла одновременно великую роль, и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…", - сокрушается Васильева.

Актрисы учились вместе в школе-студии МХАТ. Как отметила Татьяна Григорьевна, Градова всегда добивалась успеха и получала главные роли - и во время учебы, и после - в театре имени Маяковского, куда пришла служить после окончания вуза.

"Очень интересная, из хорошей семьи. К ней всегда было особенное отношение в школе-студии, потому что по своему взгляду, по воспитанию она была намного взрослее. У нее были очень серьезные планы, и они всегда осуществлялись", - цитирует ее 5-tv.ru.