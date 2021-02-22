Звезда сериала “Семнадцать мгновениях весны” Екатерина Градова верила, что от смерти ее спасла молитва

Екатерина Градова миллионам зрителей запомнилась по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны" Фото: кадр из фильма

В последние дни Екатерина Георгиевна лежала в больнице. О ее смерти первым сообщил телеведущий Андрей Малахов. Вскоре появилось подтверждение и от дочери Градовой – актрисы Марии Мироновой: «Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни.. Сердце разрывается». Эта новость застала Марию врасплох. С полуторагодовалым сыном она отдыхает на Мальдивах. И сейчас срочно вылетела в Москву.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье актрисы Театра им.Гоголя Раисы Градовой и архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры Георгия Градова. Это по его типовым проектам в послевоенном СССР строились школы и детские сады. Несмотря на то, что маленькая Катя провела детство за кулисами, идти по стопам матери она не собиралась. И после школы поступила в институт иностранных языков, но проучилась там всего лишь год. Интерес к театру перевесил тягу к иностранным языкам. Бросив иняз, она поступила в Школу-студию МХАТ.

Спектакль театра Сатиры "Чудак". Нихаль - актриса Екатерина Градова. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/

Первое зрительское признание к ней пришло рано. На последнем курсе театрального училища, еще будучи студенткой, она сыграла Негину в спектакле «Таланты и поклонники» на сцене Театра им.Маяковского. Молодой и очень хорошенькой студентке покровительствовал режиссер, народный артист СССР, один из самых известных создателей образа Ленина в советском кино Максим Штраух. Градова помогала Штрауху ухаживать за его больной женой актрисой Юдифью Глизер. После смерти Юдифи Самойловны Екатерина переселилась к Максиму Максимовичу. Ему было 68 лет, ей — 22. Разница в возрасте - 46 лет. Этот пикантный факт активно обсуждался тогда театральной тусовкой. Но Градова и Штраух были вместе недолго. Екатерина перешла в Театр Сатиры и встретила там Андрея Миронова… Через полгода после знакомства, осенью 1971 года, они поженились. Штраух был потрясен этой новостью и спустя несколько лет умер.

Мария Миронова - дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но и брак с Мироновым продлился всего пять лет. Андрей Александрович был невероятно популярным артистом. В него была влюблена не только Градова и не только она восхищалась его талантом, но и многочисленные обожательницы. Тысячи советских женщин мечтали о романе с Мироновым, писали ему письма, поклонницы караулили у театра, сопровождали на гастролях. Не говоря о красавицах-актрисах, с которыми он снимался и играл на сцене. Как говорят, не всем он отказывал во внимании. Позже Екатерина Градова вспоминал в интервью: «Жить с Андреем было тяжело. Он совершенно не умел ценить семью, преданность, верность. Не выделял меня из числа своих обожательниц. Что жена, что любовницы - всё едино. Для меня это было пыткой, поэтому и развелись». В этом браке в 1973 году родилась дочь Маша, единственная родная дочь Андрея Миронова, ныне известная актриса.

Екатерина Градова немного снималась в кино. В ее фильмографии всего 12 работ, в основном – это телеспектакли.

Самая известная ее роль – радистки Кэт из первого советского сериала "Семнадцать мгновений весны". О популярности «Мгновений…» говорит тот факт, что его повторный показ состоялся через три с половиной месяца после премьеры фильма на ТВ. Она была 11 августа 1973. Во время трансляции «Мгновения…» в городах Советского Союза пустели улицы.

В 1979-м году Градова снялась еще в одном, не менее популярном многосерийном фильме - "Место встречи изменить нельзя". Она сыграла эффектную блондинку Светлану Петровну Волокушину, подружку «вора в законе» по кличке Петька Ручечник (его роль исполнил Евгений Евстигнеев).

Еще одна запоминающаяся роль Екатерины Градовой - в сериале "Место встречи изменить нельзя" Фото: кадр из фильма

Больше Екатерина Градова в кино не снималась. В конце 80-х она ушла из театра Сатиры. В интервью актриса рассказывала, что ушла из профессии из-за болезни: «Был период, когда я сильно болела. Года два я почти не выходила из дома, похудела. Однажды случайно услышала, как врач сказал моим родным: «Забирайте ее, пусть хоть последний Новый год дома встретит». Вот тогда я обратилась к Богу, и болезнь отступила".

Она была уверена, что именно молитва помогла ей исцелиться. После этой истории она стала очень религиозной, окончила Свято-Тихоновский Богословский институт и начала преподавать «Живое слово», путешествовала по монастырям. Благодаря вере она нашла и личное счастье. В поездке в Оптину Пустынь она встретила физика Игоря Тимофеева, который был на девять лет ее младше. В начале 90-ых они обвенчались и усыновили мальчика из детского дома Алексея Суховеркова. В этом ее поддержала дочь Мария Миронова, которая сразу приняла Алексея как брата.

В последние годы Екатерина Градова вместе с мужем жила в их доме во Владимирской области в деревне Горки.

Похороны заслуженной артистки РСФСР пройдут 24 февраля на Троекуровском кладбище