«Молодой красивый актер»: тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником и абсолютной копией ее сына

Когда месяц назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свое интересное положение, поклонники не сразу поверили в чудо. О личной жизни актриса никогда прежде не откровенничала — все больше о театре, благотворительных проектах, успехах взрослого сына… И вдруг: «Я давно замужем, мы ждем ребенка». Эта тайная свадьба Мироновой для всех стала сюрпризом: казалось, после развода с третьим мужем, актером Алексеем Макаровым (союз с которым Маша отрицает даже спустя много лет) она наслаждается статусом свободной женщины. Ан нет: два года назад Миронова вышла замуж — и с тех пор действительно светится от счастья.

- Я встретила свою большую любовь, хотя в Википедии об этом не написано, - призналась Мария в недавнем интервью. - Муж сильно меня изменил. Работа, конечно, никуда не делась. Но я уже бегу, несусь скорее к семье. Потому что она и есть моя жизнь. Я хочу успевать жить — сажать деревья, общаться с любимыми людьми, с семьей, друзьями, своими кошками…

МОЛОДОГО ИЗБРАННИКА ПЕРЕПУТАЛИ С СЫНОМ

Супруга актриса не афиширует, но регулярно подогревает интерес публики — то руку любимого в Инстаграм покажет, то краешек лица - щекой к щеке. В поисках тайного мужа журналисты сбились с ног: в супруги Марии вновь сватали Алексея Макарова, другие кивали на 82-летнего кинодеятеля Виктора Мережко, третьи уверяли, что она родила от «судовладельца средней руки с греческими корнями»… И все оказались не правы.

Андрей Сорока

- Маша начала встречаться с будущим супругом еще в 2016 году — тогда как раз была неприятная история, ее преследовал маньяк-поклонник, проходу не давал (все подробности — на сайте kp.ru). Рассказывал направо-налево, что они вместе, а Машенька уже была счастлива в отношениях, - рассказала «Комсомолке» близкая подруга актрисы. - Два года назад она вышла замуж. Поверьте, у нее прекрасный супруг, который не лезет в камеру, от всего ее оберегает. В семье полный мир и покой.

Молодого избранника мперепутали с сыномФото: "Экспресс-газета"

Тогда же, в 2017-м, актриса впервые стала появляться на публике с молодым актером Андреем Сорокой. Красавец-блондин, молоденький актер Губернского театра, которому едва исполнилось 25, сопровождал любимую на презентациях стихотворных сборников, кинопремьерах. И везде, едва завидев камеры, немедленно ретировался.

- Как-то в ноябре 2017-ого мы встретились на премьере фильма в киноцентре «Октябрь» на Арбате — Маша раньше жила рядом и часто туда захаживала, - делится коллега Мироновой, пожелавший сохранить анонимность. - Они с Андреем приехали на одной машине, припарковались подальше. А перед красной дорожкой разбежались в разные стороны — он достал телефон и усиленно фотографировал Машу с другими артистами, делая вид, что они просто приятели.

И все-таки репортеры засветили пару: в прессе появились фото, где Миронова курит на крылечке в компании блондина. Но вышел казус: Андрей Сорока оказался так похож на ее сына Андрея Удалова, что журналисты приняли спутника за отпрыска!

- Мария Миронова активно растит из 25-летнего сына звезду. Мудрая мама уверена: лицо артиста должно примелькаться в светской хронике. Вот и водит Андрюшу с собой, - писали тогда в прессе.

Возможно, на эту ошибку никто и не обратил бы внимания — парни и правда похожи, как две капли воды: роскошная светлая шевелюра, по-кукольному красивые лица. Но Миронова, которая всегда любила обстебать ошибки СМИ, и в этот раз не упустила такой возможности.

- Покурили, называется... Андрей Сорока, держись! По последним данным желтой прессы, ты оказался моим внебрачным сыном! Это тяжелая ноша, - пошутила актриса в своем Инстаграме, чуть не провалив всю конспирацию.

Правда, потом пост все-таки удалила. Но как говорится, «гугл все помнит»…

«Я ПАРЕНЬ ХОТЬ КУДА — НАДО БРАТЬ!»

Сорока Андрей, видеовизитка.

Об Андрее Сороке известно немного. Пять лет назад приехал в Москву приехал из Екатеринбурга, где окончил театральный институт. На сайтах актерских агентств до сих пор сохранилась его анкета: «Рост 187 см, вес 80 кг, волосы русые, глаза карие, размер одежды 48-50...». А еще по удивительному совпадению, в 2013 году студент Сорока получил специальный приз во внутривузовском конкурсе актерской песни «За продолжение традиций Андрея Миронова» - отца своей будущей жены. Знал бы он тогда, что продолжит не только традиции, но и род прославленного актера...

- В профессиональном театре я не играл, только студенческие работы у меня. В кино не снимался — белый лист, на мне можно писать. Окончил музыкальную школу по классу гитары, занимался карате, плаванием, фехтую, - перечисляет Сорока в видеовизитке и под конец кокетливо улыбается: Вообще я парень хоть куда — надо брать!

Этот особняк в Подмосковье по соседству с домами Дмитрия Нагиева, Юлии Ковальчук и других звезд Мария купила в 2017 году

Взяли его почти сразу — в труппу Московского Губернского театра. Под крылом Сергея Безрукова молодой артист играл в спектаклях, параллельно снимался в кино. В его фильмографии несколько эпизодических ролей в сериалах - «Кухня», «Охота на дьявола», «Мент в законе-9». Но после женитьбы с актерской профессией Сорока решил завязать.

- Был у нас такой, актер драмы первой категории, - рассказали «КП» в театре. - Но в марте-2018 уволился по собственному желанию, перед этим несколько раз брал отгулы за свой счет. Куда ушел, не сказал - «Пока не знаю». Да и сложно сейчас работу найти молодым актерам…

- Работает он, не бездельничает, но где — никто не знает, - разводит руками коллега Марии Мироновой. - Несколько раз его видел, ездит на черном Машином «Мерседесе», огромном таком джипе, купленном три года назад. Несколько раз попадал в аварии, к счастью, несерьезно. И живут они в Машином загородном доме, в элитном поселке «Княжье озеро».

Отделка дома влетела актрисе в копеечку

Этот особняк в Подмосковье по соседству с домами Дмитрия Нагиева, Юлии Ковальчук и других звезд Мария купила в 2017 году — сделала себе подарок на 45-летие. Двухэтажные хоромы на 182 «квадрата» без внутренней отделки обошлись актрисе в 19 миллионов: ради семейного гнездышка за городом Мироновой даже пришлось продать одну из своих квартир на Патриарших прудах. С ремонтом помогла бригада популярного шоу — телевизионщики преобразили кухню и гостиную на первом этаже. Но даже с учетом такого подарка отделка дома влетела актрисе в копеечку. Видимо, семейный бюджет пока еще на ее хрупких плечах.

- Я все время думаю: как люди могут позволить себе все то, что в таком изобилии представлено на рынках и в магазинах, - жаловалась Мария на ценники стройматериалов. - Это же сколько надо зарабатывать, чтобы при этом еще есть, кормить и одевать близких?!

ЖИВОТ НАКЛАДНОЙ?

О ребенке актриса мечтала давно. Еще три года назад в совместном интервью с сыном они в шутку спорили, кто первее появится: внуки Марии или братик/сестренка Андрея. Миронова родила в 19 лет, и сына воспринимала как младшего друга. С годами ей так хотелось вновь испытать радость материнства… Мечты сбываются - последний месяц в соцсетях актрисы сплошные «беременные» фото. Судя по размерам, Маша находится на шестом-седьмом месяце. Но почему-то в ее счастье верят не все.

- Живот накладной, беременностью там и не пахнет, - огорошил «КП» все тот же коллега актрисы. - Знаю точно, видел своими глазами. Зачем этот спектакль? Не знаю, возможно, они действительно ждут ребенка: воспользовались услугами суррогатной мамы и не хотят афишировать. Много вы видели женщин, которые рожают в 46 лет? Это огромные риски, и люди небедные лучше заплатят 2-3 миллиона, чтобы подстраховаться.

mariya_mironova_actress Дорогие мои, спасибо огромное за океан позитива,любви и добрых пожеланий , которые вы на меня обрушили!! . Стала находить пользу в инстаграме благодаря вам! Продолжаю путешествие)). Олимпия - колыбель богов. Самое священное место на Пелопоннесе. Кто основал в Олимпии Олимпийские игры доподлинно не известно. В мифах есть три разные версии, но я лично не очень люблю мифы, т.к на личном опыте знаю как они сочиняются))).Фактам доверяю больше . А вы?) #олимпия #олимпиада #превратиммифвреальность

Однако, в театре Ленком, где служит артистка, эту версию не подтвердили:

- Мария Андреевна находится в отпуске по беременности и родам, должна принести больничный лист. А сколько планирует находиться в декрете, не подскажем. Но рано ее не ждем...