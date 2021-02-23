В Иране на персонажей мультфильмов наденут хиджабы

Аятолла Хаменеи заявил, что требование носить хиджаб распространяется и на персонажей анимационных фильмов. Фото: REUTERS

Согласно религиозному постановлению, вынесенному Верховным лидером Исламской революции Али Хаменеи, женским персонажам анимационных фильмов предписано носить традиционный головной платок – хиджаб.

Свое решение аятолла Хаменеи озвучил в ответ на вопрос, заданный ему в соцсети. Подписчик поинтересовался, должны ли мультяшные персонажи подчиняться общим правилам. Хаменеи счел нужным ответить:

– В принципе, в подобной гипотетической ситуации ношение хиджаба само по себе не требуется. Однако нарушение запрета на его ношение не может остаться без последствий. Поэтому требование носить хиджаб следует соблюдать и в анимационных фильмах.

Пока неясно, как будут поступать те, кто ответственен за показ мультиков в Иране. Возможно, анимэ, где женщины разгуливают с непокрытыми головами, в стране будут запрещены, а возможно, платки просто будут дорисованы.

Известно, что в одежду на фотографиях «нескромных иностранок», публикующиеся в иранских изданиях, специалисты нередко добавляют свои штрихи – например, длинные рукава.

Обязательное ношение хиджаба иранскими женщинами стало неукоснительным правилом после победы Исламской революции в 1979 году. С тех пор наиболее продвинутые представительницы слабого пола периодически устраивают в соцсетях кампании за отказ от религиозного символа.

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