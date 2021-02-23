Вирусолог предупредил о большей устойчивости одного из штаммов коронавируса к вакцинам

Исследователи полагают, что "южноафриканская" мутация коронавируса, равно как и "британский" вариант, могут представлять большую опасность. Фото: REUTERS

Профессор израильского Института им. Вейцмана Эран Сегал предупредил, что не все штаммы коронавируса одинаково хорошо поддаются профилактике с помощью вакцин. По мнению ученого, расслабляться рано и необходимо придерживаться принятых эпидемиологических правил.

Профессор заявил, что «южноафриканский» штамм коронавируса реагирует на вакцины лишь частично, а также способен повторно заражать людей, уже переболевших опасным заболеванием.

В связи с этим учёный настоятельно рекомендует не отказываться от ношения медицинских масок в общественных местах и соблюдать правила социального дистанцирования. Кроме того, он напомнил, что на сегодняшний день не существует подтвержденных данных об эффективности прививок при заражении мутировавшим вирусом.

Впервые о заражении людей на территории Израиля «южноафриканским» штаммом коронавируса стало известно в середине января. Исследователи полагают, что эта мутация, равно как и «британский» коронавирус, могут представлять большую опасность, но точных научных данных на этот счет пока нет.

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