В России хотят ускорить выход на досрочную пенсию

По данным Минтруда, за последние семь лет россияне подали к ПФР около 250 тысяч исков и 91% из них выиграли. Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

По нынешнему законодательству, чтобы претендовать на досрочную пенсию, нужно выработать определенный стаж. И это не только время, проведенное на рабочем месте. В стаж включаются отпуска, а также периоды временной нетрудоспособности, за которые сотрудники получают пособия по государственному социальному страхованию.

Министерство труда и соцзащиты хочет расширить этот список. Ведомство предлагает учитывать в стаже, дающем право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Например, врачи и учителя должны регулярно проходить курсы повышения квалификации. Сейчас эти периоды в стаже не учитываются, хотя во время обучения им начисляется зарплата, а работодатель продолжает делать взносы на пенсионное страхование. Минтруда уже подготовило проект постановления, которое исправит этот пробел.

Впрочем, некоторым работникам и раньше удавалось добиться «включения» в свой стаж периодов профессионального обучения. Правда, для этого приходилось обращаться в суд. По данным Минтруда, за последние семь лет россияне подали к ПФР около 250 тысяч исков и 91% из них выиграли. Если постановление примут, это позволит Пенсионному фонду сэкономить на судебных затратах, а россиянам, имеющим право на досрочную пенсию - выйти на заслуженный отдых раньше и без нервотрепки.

КСТАТИ

Кто может выйти на пенсию раньше других

В России - несколько десятков профессий, чьи представители имеют право на досрочную пенсию. Вот некоторые из них.

- Учителя, воспитатели.

- Медицинские работники.

- Пожарные и спасатели.

- Сотрудники УФСИН.

- Артисты театра, балета, цирка.

- Работники гражданской авиации (летчики, диспетчеры).

- Трактористы-машинисты, занятые в сельском хозяйстве.

- Машинисты дорожных, строительных и погрузочно-разгрузочных машин.

- Рабочие и мастера на лесозаготовках и сплаве леса.

- Водители автобусов, троллейбусов, трамваев на городских пассажирских маршрутах.

- Работники, занятые на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников.