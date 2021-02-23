Богдан Безпалько: Украинский кризис надоел всем, и кляуза в ЕСПЧ — попытка оживить повестку

Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На этот раз Киев жалуется в ЕСПЧ на Москву из-за «политических убийств оппонентов». Нынешнее руководство незалежной пытается уверить Европу, что для России это «постоянная административная практика». Но, как это уже вошло в печальную традицию для самостийной республики, с конкретикой у ребят — дело швах. В иске нет никаких доказательств предъявленных обвинений.

За комментарием «КП» обратилась к члену Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько.

- Для чего Украина подала этот иск?

- Самый очевидный вариант - для пиара. Чтобы в очередной раз напомнить о себе. Украинский кризис надоел всем не только в Европе, но и на самой Украине, местным элитам в том числе. И надо хоть как то, хоть чем-то украинскую повестку для Брюсселя и Страсбурга актуализировать.

- Но разве в иске в суд, пусть это и ЕСПЧ, не должны указывать конкретные «факты обвинения»?

- Теоретически, должны. Но в данном случае уже сам факт подачи иска — очередной информационный повод с очередной попыткой актуализации повестки. Который, по замыслу заявителя, должен скомпрометировать того, против кого иск подан. Да, иск без конкретики, без доказательной базы могут вернуть заявителю — но так происходит и в гражданском судопроизводстве.

- Можно ли очередную кляузу Киева в ЕСПЧ связывать с подготовкой войны на Донбассе?

- Вообще-то - да. Перед боевыми действиями стараются «расчеловечить» противника. Демонизировать, показать его как некий "апофеоз зла". А ведь для Киева противник на Донбассе — не две республики, а Россия. Но такой шаг должен быть согласован с глобальными медиа-структурами. И иметь гораздо больший масштаб и накал. И тогда все СМИ Украины должны были бы синхронно заняться усиленной демонизацией России - а на западе этот хор как-то подхватить, чтоб звучало в унисон, гиганты вроде ВВС или CNN. И такой информшум вкупе с исками «о политических убийствах», исходящих от России, имел бы эффект.

- Пока же слабовато для медийной накачки?

- Слабовато. Большинство граждан Украины о таком иске и не узнают.

- Процитирую иск: «Операции по...убийству предполагаемых оппонентов России совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны - члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Это они о чем, о ком?

- Сюда можно что угодно пристегнуть. От дел Литвиненко и Скрипаля в Британии до убийства какого-то чеченского террориста в Германии. Они и гибель экс-депутата Вороненкова, и журналиста Шеремета на Украине к такой формулировке могут привязать. Да за уши что угодно можно притянуть! Но для суда ведь нужны факты, доказательства, итоги расследований. Причем - расследований в самих государствах, где подобное случилось. Если б «убийственные» факты были доказаны — в самих странах-членах ЕС давно бы забили тревогу.

- Еще цитата: «Со стороны России есть административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству». И где они это все находят?

- Возбуждение уголовных дел по убийствам — прерогатива стран, на территории которых преступления совершены. Взаимодействие с Россией они осуществляют в рамках двусторонних или международных договоров — по взаимной выдаче преступников, по обмену материалами, в рамках договора по Интерполу. Где все эти документы?

- Но дела же возбуждались?

- Наш Следственный комитет — да, возбуждал уголовные дела по по поводу преступлений против человечности на Донбассе. И даже не против ВСУ, а против нацбатов. И что, получается, Киев защищает убийц из националистических батальонов? Ведь некоторых из них по суду отправили в тюрьму как садистов и маньяков на самой Украине? Или покрывает нацистов из «Азова» или «Торнадо», которые не скрываясь ходят со свастикой?

А нас на этом фоне будут обвинять во всех убийствах бывших или нынешних российских граждан за рубежом?

- А может этот иск — просто игры бюрократии?

- Есть и такой вариант: иск - обычная работа украинских чиновников для галочки, для отчетности. Им надо отчитываться о «борьбе с Москвой» и перед внешними заказчиками, и перед своими элитами.

Но, вообще, этот иск, как и предыдущие, выглядят трагикомично. Как, увы, и сам режим. Ну все то у них носит фарсовый характер! При том на этом фоне люди не могут позволить себе лечение или хорошие продукты, они реально нищают и умирают. Трагикомедия в гоголевско-булгаковском стиле...