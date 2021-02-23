Украина подала девятый иск в ЕСПЧ против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России.

Об этом сказано в заявлении страсбургского суда опубликованном во вторник.

Сам иск был подан 19 февраля. Он стал девятым по счету подобным обращением, поступившим в ЕСПЧ от Украины в отношении РФ. Иску присвоен номер 10691/21.

В иске Киев утверждает, что "постоянной административной практикой" Москвы являются "целенаправленные убийства" оппонентов. При этом конкретных версий и фактов в заявлении не содержится.

По версии украинской стороны, убийства якобы совершаются и на территории других государств, в том числе и стран ЕС. Это происходит и вне "ситуации вооруженного конфликта", говорится в коммюнике ЕСПЧ. В иске сообщается, что в данном случае нарушается статья 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь").

О подаче иска на своей странице в Facebook сообщил замглавы Минюста незалежной Иван Лищина. При этом, отвечая на вопросы в комментариях, он также не назвал ни одного предъявляемого факта. "Мы пытались осветить все случаи, по которым есть веские доказательства участия России" - так ответил он на вопрос о конкретных фамилиях, о которых может идти речь.

Отметим, что Украина и ранее неоднократно подавала в ЕСПЧ иск против России. Киев считает, что Москва грубо нарушает права человека. При этом ранее ЕСПЧ отклонял иски Киева, посчитав их недостаточно аргументированными.