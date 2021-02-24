Клад в хрущевке: как разбогатеть на старых и ненужных вещах

Вот сухие цифры статистики: в пандемийном 2020 году только на одном популярном российском сайте объем продаж различных антикварных и коллекционных вещиц превысил 300 млн рублей. Все больше людей открывают, что их запылившиеся антресоли и чердаки могут быть настоящими сокровищницами. Кто-то откопал среди хлама несколько дореволюционных журналов (при продаже потянули на 350 тысяч рублей), кто-то толкнул старинный имперский словарь (300 тысяч), кому-то подфартило с парой завалявшихся подсвечников (74 тысячи).Тут у любого возникнет вопрос: а вдруг и я могу продать что-нибудь ненужное? Пусть не за сотни тысяч, а хотя бы за несколько тысяч рублей. Не пора ли покопаться в бабулином старье? «Комсомолка» вместе со специалистами разбиралась, можно ли разбогатеть на забытых и ненужных вещах.Москвич Владимир Порываев всего себя посвящает поиску дорогостоящего барахла. Предметы старины он находит в расселенных по реновации домах.- У каждого человека в квартире лежат какие-то вещи, которые он считает хламом, а на самом деле это могут быть винтажные вещицы, а иногда - и настоящий антиквариат. Ценными могут оказаться шариковые ручки, фурнитура, пепельницы, брелоки, марки, значки, картинки, открытки, даже спичечные коробки и водочные этикетки, - рассказывает Владимир Порываев. - Многие сейчас проявляют большой интерес к советской посуде, и цена простого граненого стакана может доходить до 500 рублей. Стоимость каждого отдельного экземпляра вырастает в разы, если он входит в состав систематизированной коллекции.Недавно в одной из хрущевок под снос кладоискатель нашел папочку с рваными купюрами 1920-х годов. Среди них лежала финская банкнота в 10 тысяч марок. На интернет-аукционе Порываев выручил за эту пыльную бумажонку 35 тысяч рублей.- С каждого подъезда пятиэтажки я зарабатываю в среднем по 15 тысяч рублей, то есть с одного дома в среднем 60 тысяч. Это занимает 3 - 4 часа работы, - продолжает он. - В месяц могу обыскать пять пятиэтажек, вот и считайте. Часто нахожу в квартирах тайники. Например, в мягкой мебели: люди многое забывают между подушками. Ищу под плинтусом, на балконе. Однажды зашел в квартиру, где, кажется, выскребли все. Остались только картонные иконки и свечка в заплывшем сереньком стаканчике. Только на том стареньком стаканчике - 84-я проба (серебро!) и клеймо ювелирного дома Хлебникова. Продал за 25 тысяч рублей!Порываев считает коллекционирование отличной альтернативой банковским вкладам. Как хороший коньяк, из года в год коллекция будет только дорожать. Когда под старость понадобятся деньги, можно будет продать свое собрание редкостей, а не квартиру, говорит Владимир.ВАЖНО!Мусор или ценность?Коллекционер и антиквар Григорий Пятов рассказал «Комсомолке», как определить стоимость находки.1. Посмотреть аналоги в интернете. Нужно обращаться на специализированные форумы для коллекционеров. Только учтите: на самых популярных площадках много дилетантов и «кидал». К тому же интернет - плохой помощник для обладателей монет, марок и прочей старины. Их лучше показывать эксперту вживую: иногда даже мелкая деталь может увеличить стоимость находки в десятки или сотни раз.2. Приехать в специализированные магазины и показать продавцам. Там же можно разжиться телефонами уважаемых антикваров, которые потом по фотографии смогут делать предварительную оценку. Я, например, не беру денег за консультации, так как понимаю, что если вещь действительно ценная, то я потом сам смогу на ней заработать. Это совершенно нормальный бизнес.3. Покупать каталоги, книги или находить их в свободном доступе в интернете. Это путь для тех, кто самостоятельно хочет научиться разбираться в коллекционных предметах.4. Прийти в клуб любителей и коллекционеров. Они существуют практически в каждом городе.5. На блошиных рынках можно только покупать. Но не продавать. Там всегда цены заниженные, поэтому даже за хорошие вещицы много не выручишь.СОВЕТЫ БЫВАЛЫХКак продатьКоллекционеры рекомендуют выставлять найденное на аукционах, сайтах и специализированных форумах типа «Мешок». Но соблюдать меры предосторожности. Первое правило: деньги вперед. Для встреч надо выбирать людные места. И не ходить на сделку в одиночку. А если вещь особо ценная, стоит воспользоваться сейфовой ячейкой или заключить договор.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА«Оставленные в квартирах вещи являются собственностью города»Дмитрий Гордеев, заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда»:- Кто-то вынес на мусорку старый холодильник или диван... Почему не взять, если он нужен человеку? Но есть нюансы. В Гражданском кодексе есть понятие - бесхозяйное имущество. Выброшенная на улицу мебель как раз к ней относится. Но пятиэтажка, предназначенная под снос, это не бесхозяйное имущество, а собственность города. Как и все, что в ней находится. Неслучайно власти огораживают объект ленточкой или даже устанавливают охрану. Некоторые дома аварийные, на них обязаны написать «Вход запрещен». Конечно, мародерами кладоискателей, обшаривающих брошенные квартиры, назвать нельзя. Но при желании на них можно составить протокол за неправомерное деяние в отношении собственности города. По Уголовному кодексу это кража: штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Правда, насколько мне известно, таких дел пока не было. Что же касается бывших хозяев, то после расселения и получения новой квартиры у них прекращается право собственности на свое бывшее жилище и на все, что они оттуда не забрали. А если откопал настоящий клад?О зарытых в земле сокровищах обязательно нужно сообщать государству. Согласно Гражданскому кодексу (ст. 233) вещи, имеющие культурную ценность, должны быть переданы властям. Взамен государство выдает вознаграждение, равное их стоимости, и деньги пополам делят собственник земли и тот, кто нашел клад. Правда, есть нюанс: раскопки должны вестись с разрешения собственника земли, иначе кладоискатель ничего не получит. Так что по-тихому пробраться на чужую дачу и попытаться там что-то откопать лучше даже не пытаться.КОНКРЕТНОСамые популярные предметы коллекционирования1. Монеты. Интересны крупные номиналы - полтинники, рубли, пяти-, десятирублевые. Особенно в серебре или золоте. Рубль Николая II в хорошем состоянии стоит 3 - 5 тысяч рублей, 50 копеек - 3,5 - 4,5 тысячи рублей.2. Знаки и значки. Некоторые ведомственные знаки с клеймом Монетного двора, исполненные в серебре или в золоте, могут стоить до 150 тысяч рублей.3. Ценные бумаги и купюры. Старинные банкноты могут доходить в продаже до нескольких десятков тысяч рублей.4. Медали, ордена. Стоимость складывается из сохранности, редкости и металла. Например, серебряная настольная медаль «50 лет Октябрьской революции» стоит 10 тысяч рублей.5. Марки. Ценятся, например, марки Тывы, ранние китайские экземпляры или советские марки 1920 - 1930-х годов.6. Советские и более ранние статуэтки. Так, советскую фарфоровую статуэтку «Советская школьница» оценивают в 15 тысяч рублей.7. Советская и зарубежная посуда. Например, заварочный чайник производства Дулево продают по стартовой цене от 2,8 тысячи рублей.(По данным Владимира Порываева.)В ТЕМУУкрасим елку миллионом: советские игрушки стали раритетом, как на них заработатьСоветские елочные игрушки - настоящий клад на ваших антресолях (подробности)