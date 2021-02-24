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Общество

Клад в хрущевке: как разбогатеть на старых и ненужных вещах

Современные кладоискатели находят ценности в расселенных квартирах буквально за плинтусом
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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