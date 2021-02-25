Возможность гуглить заставляет память работать иначе

Интернет изменяет человеческую память. Фото: Shutterstock

В первой части интервью мы говорили о различиях и сходства компьютерной и человеческой памяти. Почему феноменальная способность запоминать все увиденное становится проклятьем и как появляются коллективные воспоминания о событиях, которых никогда не было.

Что можно сделать, чтобы сохранить, а то и улучшить память? Как предотвратить возрастные разрушения? Именно об этом — во второй части беседы с известным ученым, доктором психологических наук, профессором, руководителем департамента психологии Высшей школы экономики Марией Фаликман.

Руководитель департамента психологии Высшей школы экономики Мария Фаликман.

Почему зубрить бессмысленно

- Как связаны между собой внимание и память?

- Достоверно показано, что внимание обеспечивает перевод наиболее важной части информации обо всем многообразии мира, который на нас обрушивается, в рабочую память. Сосредоточение внимания будет способствовать и переводу информации в долговременную память. Информация, на которой мы сосредоточены и сфокусированы, будет лучше кодироваться и извлекаться.

- Можно ли с помощью концентрации внимания увеличить свою способность к запоминанию?

- Когда мы сосредоточены, конечно, мы можем запомнить больше и на более долгое время, но для того, чтобы увеличить объем сохраненной в памяти информации, одного только внимания и зубовного скрежета при попытках не отвлечься будет недостаточно. Необходимо подключить анализ этой информации, ее осмысление и структурирование. То, с чем мы определенным образом поработали, запомнится больше и на более долгое время. И это запоминание может происходить само собой, без специальных усилий с нашей стороны. Поэтому в школах советуют заменять зубрежку работой с информацией. Поскольку то, с чем мы поработали, имеет шансы остаться в памяти без специальных усилий. В то время как зубрежка усилий требует много, а информация потом все равно потеряется.

Хочешь заговорить на иностранном? Говори!

- Многие люди, изучая иностранный язык, сталкиваются с большими сложностями. Как сделать так, чтобы язык выучить быстрее и проще?

- Хорошо запоминается то, что используется. В большинстве случаев в школе мы учим язык, пассивно запоминая слова, не пытаемся использовать их в жизни, не читаем тексты и не пишем письма на иностранном языке, чтобы эти слова стали опознаваться так же, как и слова родного языка. Вот если пытаться это делать, то и изучаемый язык тоже будет оставаться в памяти на более глубоком уровне. А для запоминания слов существуют различные мнемотехники - техники управления памятью.

Например, мы можем пытаться запоминать иностранные слова по созвучию со словами нашего языка, придумывать какие-то смешные картинки, которые эти связки между словами будут фиксировать, каким-то интересным образом кодировать или рифмовать с чем, что мы уже знаем. Можно пытаться эти слова заучивать с помощью специальных карточек, где будет присутствовать само слово и что-то что, его изображает. Так, чтобы это написание и звучание «повисало» на знакомом нам зрительном образе. И вспоминая картинку, мы будем вспоминать и слово. Какую бы методику обучению иностранному языку мы бы не выбрали, те или иные мнемотехники обязательно присутствовать будут.

Для запоминания иностранных слов существуют различные мнемотехники - техники управления памятью. Фото: unsplash.com

Как интернет снижает ценность эрудитов

- Можно ли развивать память? Что для этого нужно делать?

- Активно ею пользоваться. Не имеет смысла просто так, без специального применения запоминать информацию. Но я всегда подчеркиваю разницу между памятью механической, когда мы просто что-то учим наизусть и памятью, связанной с проработкой и анализом информации. Когда мы читаем и мысленно делаем для себя маленькие заметочки, то затем с их помощью легче восстановить всю прочитанную книгу или статью. И даже резюме в два- три слова для приятеля в твиттере – это тоже работа с информацией. И сейчас такие навыки нужны больше, чем память механическая или даже память эрудита.

Непонятно, зачем помнить множество каких-то фактов, если все можно найти в интернете. Любопытно, что сама такая возможность принципиально меняет то, как память работает и то, как сам человек оценивает ее границы. Мне запомнилось исследование, показавшее, что если человеку задают какой-то вопрос, требующий припоминания, он первым дело думает не о том как бы вспомнить информацию, а о названии поисковых систем. Но еще интереснее оказалось, что когда у человека появляется возможность загуглить, он начинает выше оценивать собственную память. Было исследование одного из ведущих специалистов в этой области Адриана Уарда, он просил испытуемых припоминать факты из школьной географии. Но у одних участников эксперимента был доступ к интернету, а у других не было. Как показал этот опыт, участники, имевшие доступ к интернету, оценивали свои знания в области географии выше. Им казалось, что они знают школьную географию лучше, чем те, кто загуглить не мог. И это показывает, что границы между памятью отдельного человека и распределенной памятью больше нет. Все это воспринимается им как его собственная память. Поэтому мне кажется, что ценность памяти о фактах и способность запомнить много названий, имен сейчас становится ниже. А ценность смысловой памяти, способности сжать информацию, а потом восстановить ее обратно, становится выше.

- Существуют ли упражнения и методы развития именно такой памяти?

- Да, есть специальные методы структурированного чтения, конспектирования, извлечения важного и отфильтровывания неважного. Тут главное – обучение работе с информацией в целом, причем начинать его нужно еще в школе. Как правило, мы разбиваем любое событие или сообщение на множество небольших составляющих. Чтобы запомнить как можно больше, необходима единая структура, которая свяжет эти небольшие фрагменты. Умение их связывать, соотносить и строить общий каркас не менее важно, чем способность просто механически запоминать. Потому что человеческая смысловая память – она и организована как раз в виде таких схем.

Чтобы память не подводила, ее нужно тренировать. Фото: unsplash.com

Есть ли фитнес для мозга

- Существуют ли физические упражнения, полезные для памяти?

- Любое упражнение, которое улучшает кровоснабжение мозга, способствует образованию более прочных следов в памяти. Чем лучше мозг снабжается кислородом, тем интенсивнее он работает, тем больше там образуется связей между нервными клетками. Чем больше разных видов деятельности вы осваиваете, в том числе и двигательных практик, тем большее количество нейронных сетей мозга вы вовлекаете в работу и создаете дополнительное количество следов, которые еще где-то могут быть полезны, в том числе и при формировании новых навыков. Если говорить о конкретных упражнениях, можно просто покрутить головой, а также наклоняться или приседать – все это усиливает кровоснабжение мозга. А еще важны и прогулки на свежем воздухе, поскольку кислород необходим мозгу для полноценной работы.

- В индуизме есть специальная мудра (определенное положение рук и пальцев) – Хакини-Мудра – предназначенная как раз для развития памяти. Верите ли в ее эффективность?

- Не исключено, что это просто они приписали такую функцию этой мудре и пользуются ей как орудием для организации собственной памяти. Кто-то, чтобы сосредоточиться, трет пальцем кончик носа, кому-то помогает перебирать четки. Сложно сказать, что тут причина, а что следствие. Если у кого-то получается приучить себя концентрироваться и запоминать таким образом, то, конечно, это может быть полезно и более эффективно.

Чем больше читаете, тем крепче память. Фото: unsplash.com

Нервные клетки восстанавливаются!

- А еще есть и таблетки для памяти.

- Такие таблетки, конечно, существуют. Правда, про некоторые известно, что они работают как плацебо, только за счет того, что мы верим, что наша память должна улучшиться.

- И как?

- Работают. Но если говорить серьезно, то действенные препараты есть, но могут сформироваться какие-то формы привыкания к этим таблеткам, и дальше есть шанс подсесть на них на всю жизнь. И любые таблетки имеют свои побочные эффекты. Так что нужно очень внимательно изучить возможные побочные действия, имея ввиду, что возможно эти средства придется принимать очень долгое время. Хотя многие препараты, которые выписывают пожилым людям в связи с проблемами с памятью, как раз усиливают мозговое кровоснабжение. Таким способом улучшают эффективность формирования и повторной актуализации нейронных сетей.

- Почему с возрастом память ухудшается?

- Клетки мозга стареют, замедляется процесс образования новых клеток и новых связей. Сейчас наука уже не считает, что «нервные клетки не восстанавливаются», но с возрастом этот процесс все более замедляется. Достоверно установлено, что новые нейроны формируются в древней коре – гиппокампе, а это ключевая структура головного мозга для образования следов памяти. С возрастом клетки мозга стареют , обменные процессы замедляются. Все то же самое, что происходит и с другими тканями организма: точно так же слабеют мышцы, обвисает кожа. И только словарный запас - единственное, что с возрастом достоверно увеличивается, в то время как все когнитивные функции угасают.

- А можно это как-то приостановить?

- Например, можно разгадывать кроссворды. Между прочим, научно подтверждено, что это работает. Очень важно, чтобы при естественных процессах разрушения памяти, связанных со старением организма, человек как можно чаще обращался к своей памяти и извлекал из нее информацию. Решал какие-то задачи, писал воспоминания, разгадывал кроссворды, как я уже говорила, и так далее. Есть научные исследования, доказывающие, что эти действия, требующие обращения к памяти, позволяют людям лучше ясную память и рассудок в пожилом возрасте.

- Получается, чтобы сохранить хорошую память ею надо чаще пользоваться?

- Да. Именно поэтому в среднем люди академических профессий меньше страдают от возрастных нарушений памяти. Те, кто вовлечен в работу, связанную с прочтением книг, написанием статей, обменом новой научной информацией, память сохраняют лучше.

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