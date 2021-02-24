Главному мышелову Британии исполнилось 10 лет

Кот Ларри - юбиляр! Главному мышелову Британии стукнуло 10 лет.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Десять лет назад в резиденции британских премьер-министров по адресу: Лондон, Даунинг-стрит, 10 расплодилось чересчур много мышей, которые разгуливали по особняку, не стесняясь камер и людей. Тогда чиновники и решили найти для отлова грызунов кота.
Должность «главного мышелова» существует в Великобритании с 1924 года. Но придворные коты были при дворах всегда.
Ларри серьёзно относится к территориальным вопросам и в своих "владениях" чувствует себя настоящим хозяином.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Четвероногий питомец по кличке Ларри поступил на службу к британским премьер-министрам в 2011 году при Дэвиде Кэмероне. Затем работал с Терезой Мэй, а сейчас охраняет от мышей Бориса Джонсона.
Как и миллионам других домашних котиков, подчас Ларри приходится долго ждать под дверью. Отдельного входя для него, увы, не предусмотрено.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Ларри – самый известный кот в Великобритании. В социальных сетях у него даже есть свой аккаунт.
Придворные коты жили при дворах британских монархов издавна.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В канун юбилея Ларри рассказал там, что многие спрашивают о его планах на будущее.
«Я не собираюсь покидать свой высокопоставленный пост, - сообщается в аккаунте Ларри. – И постараюсь встретить на Даунинг-стрит, 10 свой 20-летний юбилей».
Уходить на пенсию Ларри не спешит.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Британское правительство чтит заслуги Ларри. Он является своеобразным символом страны. А местные жители называют его хозяином Даунинг-стрит 10 и уверены, что кот научился позировать перед фотокамерами и достойно вести себя на публике.
Ларри прекрасно уживается с охраной резиденции британских премьеров. Полицейским дозволяется погладить Главного мышелова Британии, если он в настроении.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Однажды в ходе пресс-конференции на виду у публики Ларри поймал голубя.