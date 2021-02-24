Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс: Населению не следует опасаться резкого роста тарифов на электричество

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Недавние сообщения о том, что цены на оптовом рынке электроэнергии в 2020 году побили рекорд, сразу вызвали волну кривотолков. Приведет ли это к увеличению сумм в наших платежках и, если да, то на сколько? С этим и другими вопросами «Комсомолка» обратилась к заместителю министра энергетики РФ Павлу Сниккарсу.

- В первую очередь, расскажите, как будет меняться стоимость электричества для населения в 2021 году?

- Для населения тарифы меняются раз в год, и в 2021 году их рост, в среднем, не превысит 5%. Напомню, что тарифы на электроэнергию для населения в России полностью регулируются государством, и на них никоим образом не оказывают влияние изменения цен на оптовом рынке.

Более того, социальная политика государства такова, что население оплачивает не весь экономически обоснованный тариф. Другими словами, население платит по заниженным тарифам, а часть затрат перекладывается на прочих потребителей. Никаких глобальных изменений в части тарифов для населения в этом году происходить не будет.

- Задолженность населения за электроэнергию в 2020 году выросла на 12 миллиардов рублей. Можно ли обойтись совсем без роста тарифов, а вместо этого эффективнее собирать долги? Иначе не получается ли, что добросовестных плательщиков побуждают раскошеливаться за неплательщиков?

- Нельзя впрямую сказать, что добросовестные потребители оплачивают энергоресурсы за тех, кто не платит. Поясню детально: во-первых, сборы платежей – это вопросы гарантирующего поставщика. Однако если потребители платить не будут, то недосбор будет отражаться и на генерирующих компаниях и на сетевых. Как следствие, нехватка денег приводит сначала к тому, что сетевые, генерирующие компании начинают привлекать кредиты, чтобы покрыть нехватку средств и стоимость содержания таких денег включается в конечную стоимость электроэнергии. Впоследствии, если не хватает средств и привлекать заемные средства дорого, то компании начинают сокращать программы ремонтов. Поэтому вопрос платежной дисциплины для электроэнергетики очень важен. Конечно, есть особенности 2020 года, которые связаны со снижением экономической активности, и нужно было принимать сбалансированное решение в части платежной дисциплины. Правительство это сделало, и это немного отразилось на собираемости платежей. Надеюсь, что ситуация выровняется, и все потребители будут своевременно оплачивать электроэнергию.

Задолженность населения за электроэнергию в 2020 году выросла на 12 миллиардов рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вы видите проблему в «перекрестном субсидировании» - когда предприятия платят по более высоким тарифам, чем население. Каковы масштабы этого явления на сегодня, всех ли регионов это касается?

- Это касается всех регионов. Я напомню, что тарифы устанавливаются региональными тарифными органами: и для населения, и на передачу электроэнергии для прочих потребителей. Сейчас, с учетом того, что 2020 год привел к росту электропотребления населения, мы видим, что потребление прочих потребителей снизилось, а потребление населения выросло, исходя из этого объем перекрестного субсидирования подрос. По нашим оценкам, он составляет более 240 млрд рублей в целом по стране.

- И как решить эту проблему? Ведь и население не может платить больше, и для промышленных предприятий это тяжкий груз?

- Перекрестное субсидирование - это осознанная экономическая политика, которая проводится правительством. Одномоментного роста тарифов для населения до экономически обоснованного уровня не будет. Но вопрос снижения величины перекрестного субсидирования решается. Ряд регионов имеют минимальное перекрёстное субсидирование, в том числе из-за последовательного увеличения тарифа для населения в рамках инфляции с одновременной компенсацией и субсидированием со стороны регионов, и со стороны вообще бюджетной системы части этих некомпенсированных затрат.

- Нужны ли большие инвестиции в российскую электроэнергетику? Какие главные проекты в сфере электроснабжения будут реализованы в ближайшем будущем?

- В ближайшее время нам предстоит реализовать такие глобальные проекты как электрификация Восточного полигона БАМа и Транссиба, и еще ряд программ поддержки, в том числе по возобновляемым источникам энергии. Мы будем стараться находить золотую середину, чтобы реализация крупных федеральных проектов никаким образом не отражалась в существенном росте цены.

На наш взгляд те решения, которые на сегодняшний момент приняты, должны быть до конца реализованы. А дополнительные инвестиции должны исходить из текущих ценовых параметров. Будем надеяться, что никаких особых решений, связанных с поддержкой неэнергетических проектов не будет возникать в электроэнергетике.

- Модная тема сегодня - электромобили, самолеты на электродвигателях. Предполагается, что так лучше для экологии. Так ли это, с учетом того, что для выработки электроэнергии используются те же уголь и газ, а альтернативные источники энергии у нас не очень развиваются?

- Здесь вопрос не в моде, а в том, насколько доступен ресурс и новые технологии. Бесспорно, и мы, и весь мир ориентированы сейчас на климатическую повестку, и мы задумываемся о своем будущем. Это те мировые тенденции, которые Россия никоим образом не отрицает, министерство энергетики тоже это понимает.

Электромобиль "Почты России" в Москве. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Нельзя сказать, что все, что выработано на газовых, атомных или больших гидростанциях – это плохая, «вредная» электрическая энергия. Это не так. Есть четкое понимание того, что выработка электроэнергии должна стремиться к низкому углеродному следу. Россия имеет, на наш взгляд, достаточно низкоуглеродный баланс, у нас почти 40% электроэнергии вырабатывается именно на низкоуглеродных источниках. Мы будем пытаться сохранить такую структуру. А то, что мы в ближайшие еще 10-15 лет будем основываться в электроэнергетике на традиционных источниках топлива – это объективные факты. Все это понимают и относятся к этому достаточно спокойно. Я думаю, что и наши международные партнеры тоже это понимают и сохраняют в балансе действующие станции на газе, атомные станции или иные виды генерации.

Насколько хорошо у нас развиваются альтернативные источники энергии? Здесь вопрос механизма поддержки на начальном этапе. Мне кажется, что Россия – это страна, которая должна обладать всеми технологиями производства электрической энергии. На наш взгляд, в части возобновляемых источников та вторая программа поддержки, которая в ближайшее время будет рассмотрена на уровне правительства, будет уже завершающей в части мер поддержки. Сектор ВИЭ в России твердо станет на ноги и будет вполне конкурентоспособным с традиционными источниками энергии.

- Вы сами у себя дома как экономите электроэнергию? Дайте читателям «КП» пару советов из личного опыта.

- У меня дома установлен трехставочный прибор учета, позволяющий рассчитываться по трехставочному тарифу. И моя супруга старается, например, стирки и другие домашние дела запустить после 11 часов вечера, когда стоимость электроэнергии ниже. Также стараюсь использовать энергоэффективные приборы.

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