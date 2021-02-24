Первая любовь Андрея Мягкова: «У нас внутренняя связь была всю жизнь…»

Тамара Абросимова об Андрее Мягкове: "Мы были очень влюблены друг в друга в юности. Но все сложилось по-другому". Фото: kino-teatr.ru

Актер Андрей Мягков слыл однолюбом и примерным семьянином. Но есть женщина, с которой он многие годы поддерживал отношения – его первая любовь, актриса Тамара Абросимова из Санкт-Петербурга.

- У Андрея сестра осталась в Питере, с которой дружу. И его племянница Олечка. Она мне рассказала, что накануне смерти с ним говорила по телефону. Он был дома, все было нормально. Слава богу, что он не мучился. Это единственное, что утешает. Я храню всю жизнь нежное отношение к Андрюше. Его уход – это мое личное горе, моя личная потеря. Хотя я понимаю, что был ему 83-й год, все закономерно, и все же…

- Про вас рассказывают, что вы были любовью Мягкова?

- Мы были очень влюблены друг в друга в юности. Но все сложилось по-другому. Но нежное наше отношение друг к другу так и осталось навсегда.

То были светлые годы. Ленинградский технологический институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный технологический институт), при нем театральная мастерская. Мы с Андреем учились в одной 362 группе в «техноложке». Вместе занимались, репетировали, играли. Мы практически не расставались. Всегда были вместе. И очень любили друг друга. Это было сильнейшее чувство, которое забыть невозможно…Это была наша юность. «Юность была, как молитва воскресная… ». Конечно, первая любовь самая светлая, и она у меня осталась в глубине души.

Андрей Мягков в картине "Похождения зубного врача" (1965 г). Фото: kino-teatr.ru

Я хорошо знала семью Андрюши, он меня с родными познакомил, у них бывала дома.

Нас с Андреем связывали общие мечты, взаимное чувство, творчество…. Театральную студию тогда вели настоящие энтузиасты, и это сказывалось. Заражали любовью к театру, сцене.

К нам в студию приезжали преподаватели из Школы-студии МХАТ из Москвы, смотрели нас. Пригласили меня и Андрюшу. Но папа Андрея испугался отпускать сына.

Василий Дмитриевич, папа Андрея, был доцент кафедры деталей и машин в нашем ЛТИ (Ленинградский технологический институт). Он хотел, чтобы Андрюша сначала окончил технологический институт, получил верную, правильную специальность.

И вот Андрей остался в Ленинграде доучиваться. А я уехала в Москву в Школу-студию МХАТ.

Андрей видел себя артистом, и продолжал играть в студенческой самодеятельности. Наш общий знакомый рассказывал мне, что Андрей совершено блистательно играл Медведя. Они делали Чеховский вечер, уже, когда я училась в Москве, а он еще доучивался в «техноложке». И я, к сожалению, этой его работы не видела. Но мне передавали, что это была совершенно блистательная работа. Жаль, что тогда не фиксировалось на пленку.

Я жила верой, что Андрей придет в Студию, что будем вместе.

Татьяна Абросимова в телефильме "Жизнь Матвея Кожемякина" (1967 г.) Фото: kino-teatr.ru

Его приняли сразу и безоговорочно. Но тогда надо было отработать после окончания института. А такой был критик Борис Поюровский. Он предложил и помог – написали специально письмо Екатерине Фурцевой (тогдашнему министру культуры), которая разрешила Мягкову получить второе образование, не отрабатывая за первое. И его приняли в студию.

Папа не очень верил, что сын сможет стать артистом, он умер, когда Андрюша еще учился. Конечно, никто из нас тогда не знал, что он – будущий мастер.

Я была рада, что Андрей тоже теперь в Москве, мы вместе. Я училась на третьем курсе, а он пришел на первый. Казалось, что теперь будем вместе навсегда, но… Так получилось, влюбился в сокурсницу Асю Вознесенскую.

Я поступила в 59-м году в студию, а Андрей – в 61-м. Возможно, если бы не расстались на эти два года…

Два года мы в студии были вместе – я доучивалась еще, а у него был первый, второй курсы. Андрей не стал скрывать, что влюбился. Это жизнь. Отпустила. На третьем курсе они поженились. Я в студии его поздравляла с женитьбой. Потом уехала в Ленинград. Возможно, надо было за него побороться. Но это должен быть другой характер. У меня. Но все это моего отношения к нему никогда не меняло. Он всегда был для меня светлейшим человеком.

У меня было чувство вины. Что это я в чем-то виновата, я первая уехала от него в Москву.

В общем, была у нас любовь, но это было очень давно, 60 лет назад. Потом мы общались какое-то время.

Потом я всю жизнь следила за его судьбой. Все знала про него всегда.

Он, по-моему, не видел меня на сцене. А я старалась все смотреть, где он играл. Когда он приезжал в Питер, я ходила на все его спектакли. И если мы совпадали с гастролями, я тоже ходила к нему. Помню, у нас были одновременно гастроли в Риге, и я ходила на него смотреть.

У нас общение сохранялось. Душевная нить между нами не оборвалась. Последний раз мы виделись на юбилее Школы-студии. Потом уже болячки, возраст…

Актриса Татьяна Абросимова. Фото: kino-teatr.ru

Когда я поступила в студию, Андрей подарил мне плюшевого медведя, который у меня по сей день живет. Глазика у него одного нет, но этот подарок от дорогого человека храню.

Понимаете, это все было. Это была наша юность. Это был кусок жизни в юности, который потом освещал всю судьбу, жизнь. Его выбросить нельзя. У нас внутренняя связь была всю жизнь. Особенно, наверное, у меня.

Последние годы, как я знаю, он жил затворником. Никуда не выходил.

Нет, мы с ним последнее время не виделись, но все время знали всё друг про друга.

- Вам не жаль, что вы с ним в молодости расстались?

- Нет в жизни сослагательного наклонения. Как можно жалеть? Я счастлива, что знала его. Он очень светлый человек! И замечательный артист. Непростой. Он прекрасный художник. Нет, обиды к нему нет никакой, и не было никогда в жизни. Мне сейчас очень грустно и тяжело.

- Он был для вас любовью всей жизни?

- Это слишком пафосно. Нежность к нему осталась на всю жизнь.

- Ваша личная жизнь потом нормально сложилась?

- По-всякому. Была замужем, недавно муж умер.

- Супруга сравнивали с Мягковым?

- А чего сравнивать, мы с Сашей были знакомы ровно столько же лет, сколько с Мягковым. И Саша прекрасно знал Андрея. Он тоже был в театралке, играл с нами, но актёром не стал, всю жизнь был инженером. Нечего сравнивать. Мягков – большой актер. И порядочный человек.

Семьянин. Они с женой – люди, которые любили друг друга и прожили почти 60 лет.

И были рядом и в радости, и в болезни.

Он в свое время просто спас Асю (Вознесенскую, жену. – Ред.). Она очень болела. Помню, она была очень серьезно больна в год его 50-летия. И только благодаря его заботе она выжила. Он ее выходил. А потом он делал спектакль для нее во МХАТе. Так что прошли все сложности они вместе.

- Жена тогда выздоровела после болезни?

- Да. И после этого играла. Она играла с ним спектакль, который он поставил – «Ретро». И второй поставил еще позже, который я не смогла посмотреть.

Потом они вместе преподавали в Школе-студии. Он был замечательным педагогом. Потом ушел из студии. Супруга нуждалась в уходе. Она последнее время болеет. Из дома не выходила. И он за ней ухаживал. Последние годы они оба болели. Нет, он не был парализован.

- То есть жил полноценно?

- Ну, если можно полноценным считать затворничество. Так выпало на его долю, что он ухаживал за своей женой, с которой прожил больше 50 лет. Теперь его нет. И дальше все гораздо сложнее и для нее тоже.

О кончине Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Но и Ася в свое время за ним ухаживала. У них это обоюдно. Ему же делали серьёзную операцию в Германии, и Ася с ним была, поддерживала. Так что там у них такая была связь, и творческая, и человеческая, очень крепкая. Ася - главная женщина в его судьбе. А я – никакая ни фигура в его жизни. Поэтому не надо меня ставить впереди паровоза.

- В конце жизни Мягкова как-то подзабыли?

- Потому что он не лез никуда. Не болтал никогда.

- Почему он закрылся от людей?

- Он непростой был человек. Он такой думающий художник. И разговаривать с ним было непросто. У него должен быть кредит доверия, чтобы с ним поговорить…

Глупо, что Андрея воспоминают только по «Иронии судьбы..». Ну ладно. Ему уже все равно. Это хорошая работа. Но это не самая лучшая его актёрская работа. Меряют актеры по другим ролям. Со временем все еще поймут его величину. Он был наравне с большими артистами в фильме «Братья Карамазовых». Это работа уникальная. Как он сыграл Алешу Карамазова! Он большой артист. И очень разный.

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