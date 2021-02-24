Тяжело больной актер Дмитрий Писаренко перед смертью прозябал в нищете

Актер Дмитрий Писаренко несколько лет тяжело болел. Фото: кадр из фильма.

Актер Дмитрий Писаренко, бездыханное тело которого пролежало в квартире на Тверской несколько дней, последние несколько лет тяжело болел и много пил. Соседи часто видели 61-летнего артиста с бутылками.

Дмитрий Писаренко, известный своими ролями в фильмах "Михайло Ломоносов" и "Царь Иван Грозный", жил один в трехкомнатной квартире на Тверской улице. Актер долгое время страдал острым панкреатитом. Умерший в полном забвении артист много пил и прозябал в нищете.

Шикарные апартаменты достались Писаренко после того, как он сошелся с местной жительницей. Дама сердца жила со своей мамой. Женщина была профессором и педагогом по танцам, работала со знаменитыми артистами.

Дмитрий, впрочем, был официально женат, но пассию это ничуть не тревожило. Тем более что законная супруга никому не мешала. Она переехала в Болгарию со своим сыном от предыдущих отношений.

Дмитрий Писаренко, известный своими ролями в фильмах "Михайло Ломоносов" и "Царь Иван Грозный", жил один в трехкомнатной квартире на Тверской улице. Фото: кадр из фильма.

Актер и его сожительница много пили. Соседи часто видели Писаренко с бутылками. Более 14 лет назад женщина умерла. Перед своим последним вздохом она попросила старенькую маму завещать всю квартиру Дмитрию, пишет сайт mk.ru.

Пенсионерка последнюю волю дочку исполнила. В благодарность актер ухаживал за неофициальной тещей до конца ее жизни - благо, свободного времени у него было полно. Артист нигде не работал.

А потом Писаренко перестал появляться на улице. Жильцы почувствовали неприятный запах и забили тревогу. Старшая по подъезду связалась с родней актера. 23 февраля на адрес приехал пасынок звезды, но попасть в квартиру не смог. Дверь пришлось вскрывать. на кровати обнаружили бездыханное тело актера.

Стоит отметить, что Дмитрий Писаренко, играя в театре и кино, подавал большие надежды, однако так и не смог полностью раскрыть свой творческий потенциал. "Это был хороший, добрый человек. Он человек был талантливый. Он обладал такой романтической внешностью. Казалось, что у него будет большая карьера в кино и в театре... Он был очень красивый, черноволосый, голубые глаза в сочетании с мягким сердцем…", - цитирует 5-tv.ru Валерия Баринова. Артист считает, что Писаренко был очень мягким. По его словам, чтобы в театральном мире достигнуть успехов, нужно иметь не только талант, но и жесткость.