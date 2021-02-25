В Москве накрыли банду лжеэлектриков, год кошмаривших пенсионеров

Уроженец Магаданской области сколотил в Москве банду лже-электриков, которая вывода из работы счетчики, а затем требовала деньги за их замену. Фото: Кадр видео

Больше года московских пенсионеров дурила банда лжеэлектриков. Брали преступников с поличным, в тот момент, когда они наведались в гости к очередной пенсионерке. Бабуля - божий одуванчик отстегнула за сломанный счетчик 19 тысяч рублей – все, что было в кошельке. На кадрах оперативной съемки мошенники требовали у москвички 26 тысяч рублей, а когда поняли, что такой суммы нет, согласились сделать скидочку. О том, что накануне сами сломали женщине счетчик, конечно, не обмолвились.

Брали преступников по нескольким адресам. 44-летнего жителя Магаданской области, которого обвиняют в организации мошеннической схемы, арестовали в его загородном доме в Подмосковье. Жил он на широкую ногу: дорогая иномарка и больше трех миллионов рублей в сейфе. Остальных шестерых членов банды накрыли в офисе.

Надо сказать, бизнес на стариках был организован весьма продуманно. Чуть больше года назад магаданец открыл два ООО. Названия фирм были созвучны с официальными столичными электрослужбами. Сотрудников набрал по объявлениям, и они отлично знали, что это за работа.

- Мошенники использовали купленную на чёрном рынке базу данных столичных пенсионеров. Прежде чем предлагать старикам замену счетчика, они выводи оборудование из строя, - сообщила kp.ru Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Тарифы на замену счетчиков у них были в разы выше, чем в государственных конторах. Но старики верили. Еще бы, помимо фальшивых удостоверений у лжеэлектриков была униформа точь-в-точь как настоящая.

Сейчас в списке пострадавших 14 пенсионеров. Однако это только начало. По данным следствия, обманутых стариков сотни. Сейчас их личности устанавливают полицейские.

- Организатор по решению суда арестован на два месяца. Шестеро его подельников находятся под подпиской о невыезде, - добавили в полиции.

По статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» им грозят реальные сроки лишения свободы и крупные штрафы. Кроме того, придется возместить ущерб всем пострадавшим.

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