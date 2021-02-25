Мишустин перенес введение нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года

Введение нового порядка техосмотра автомобилей переносится с 1 марта на 1 октября 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство сделало неожиданный подарок автомобилистам. Введение нового порядка техосмотра автомобилей переносится с 1 марта на 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Новый порядок предполагает введение электронных диагностических карт, а также обязательной фотофиксации прохождения ТО. В правительстве считают, что это поможет бороться с покупкой талонов техосмотра автомобилистами.

- Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди в условиях, когда ситуация с коронавирусом, хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, - заметил Мишустин.

По его словам, это несет лишние риски для здоровья людей.

- Считаю, что мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, - сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Еще одно решение правительства касается врачей, работающих с сильнодействующими обезболивающими.

- Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией, - сообщил Мишустин.

О подобных послаблениях врачи просили власти на протяжении многих лет. Вместо того, чтобы экстренно вколоть пациенту морфин и снять приступ боли, вначале врач должен сделать необходимые записи в журнале. Те же медики, которые вначале пытались помочь пациентам, а уже потом соблюсти необходимые формальности, легко подпадали под уголовную статью о незаконном обращении наркотических препаратов.

- Бывают случаи, когда врачи несут ответственность за формальные нарушения процедур в попытке оказать помощь пациентам, - признал Мишустин.

Премьер отметил, что нужно внимательно следить за тем, как используются такие препараты, но и чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки недопустимы.