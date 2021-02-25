Большому артисту - большие долги: судебные приставы требуют с Филиппа Киркорова 140 миллионов

У короля поп-музыки - большие долги. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя год судебных разбирательств Филиппу Киркорову выставили баснословный, по меркам обывателей, счет на 140 миллионов рублей. На днях судебные приставы завели дело и теперь заставят певца раскошелиться за невозвращенный вовремя кредит латвийскому банку ABLV. Здесь Филипп Бедросович когда-то оформил займ на свое фееричное концертное шоу "Я": десятки костюмов, балет, невероятные декорации и инсталляции... По стране колесили фуры с портретом певца - гастроли прошли во всех крупных городах. Однако, окупить такую роскошь не удалось. Как признавался артист, он работает в убыток, но деньги, мол, неважны - главное, порадовать зрителя.

Половину кредита Филипп Бедросович оформил на себя...

Платежи по кредиту шли исправно до тех пор, пока банк не "лопнул": три года назад министерство финансов США обвинило организацию в проводке "грязных денег", в том числе из России. За неделю паникующие вкладчики вынесли около 600 млн евро... Банк принял решение о ликвидации, а Киркоров - о прекращении платежей. В прессе его помощники оправдывались: мол, лицензия отозвана, куда переводить деньги, никто не знает... Но похоже, пиарщики лукавили, ведь остальные заемщики нашли способ вернуть кредиты. В итоге ABLV обратился в суд, потребовав с лучезарного Филиппа 650 тысяч евро основного долга (сейчас это около 58 миллионов рублей), а также проценты, неустойку и штраф.

...а половину - на свою фирму.

Разбирательства длились с осени 2019 года, а в декабре стало известно, что все суды Филипп Бедросович проиграл и теперь должен отдать кредитору около 140 миллионов. Говорили даже, что уже арестована и вскоре уйдет с молотка одна из квартир поп-короля, но тогда эти разговоры были преждевременны. Зато сейчас, когда делом занялись судебные приставы, такой сценарий вполне может воплотиться в жизнь.

Если артист откажется добровольно расплатиться, сотрудникам ФССП ничего не останется, кроме как искать и забирать в счет долга его активы: банковские счета, автомобили, недвижимость и другие ценности, в том числе и грандиозный гардероб певца. Судя по данным сайта судебных приставов, какое-то имущество артиста уже арестовано и вскоре будет продано.