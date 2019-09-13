«Банк закрыт, с нами на связь никто не вышел»: Директор Киркорова объяснил, почему артист задержал выплату кредита

В пятницу 13-го финансы Филиппа Киркорова обсуждали не меньше, чем свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

С утра ФНС опровергла «утку» сайта «Москва» о блокировке банковских счетов артиста. Не успели представители артиста отдышаться, как разгорелся новый скандал. В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV BANK к Филиппу Киркорову.

Первое слушание назначено на 1 октября. Банк просит взыскать с короля сцены более 650 тысяч долга по кредиту и штраф за просрочку по выплатам. Хотя и сам банк не так-то прост. В прошлом году он был заподозрен в пособничестве по отмыванию денег. У банка была отозвана лицензия.

— Филипп взял в этом банке кредит на подготовку шоу «Я», — объяснил в интервью «КП» директор артиста Геннадий Рыбак. — В прошлом году у банка отозвали лицензию. Через третьих лиц мы узнали, что такого банка по сути уже не существует.

Потом появились разговоры, что долг одной организации был направлен другой. Поскольку у банка отозвана лицензия, у нас не было возможности с кем либо связаться и погасить кредит. В течение года не было никаких уведомлений, по которым можно было погасить долг. Будем разбираться.

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