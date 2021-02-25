Нужно ли сажать тех, кто оскорбляет ветеранов

Блогер отделался штрафом, размер которого его абсолютно не испугал. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Сам законопроект был единогласно принят в первом чтении еще 10 февраля. Но, жизнь, а точнее – суд над Алексеем Навальным внес свои коррективы. Блогер отделался штрафом, размер которого его абсолютно не испугал, поэтому в Бабушкинском суде, где Навального судили за клевету на ветерана Великой Отечественной, он с нескрываемым удовольствием продолжил издевательства и это транслировалось на всю страну.

Реакция депутатов не была случайной или кровожадной без причины. Скотское выступление блогера в интернете и суде, отнюдь не единичный случай. Месяца не проходит, чтобы на Вечном огне не станцевали или поглумились иным образом. Буквально на днях в Волгограде был задержан студент, который полуголый танцевал у подножия Родины Матери, прямо на братских могилах.

Попробуем понять, что происходит?

Причина первая.

От начала Великой Отечественной нас отделяет уже 80 лет. Ушли носители «устной памяти». Буквально, наше поколение понимало: глумясь над защитниками Родины, мы оскорбляем непосредственно наших любимых бабушек и дедушек. Но, их больше нет с нами. И для следующего поколения Великая Отечественная - не величайшая трагедия тысячелетней истории России, а абстрактные цифры в учебниках.

Лишь небольшой слой молодежи лишен этой амнезии – те, кто работают в поисковых отрядах и соприкасаются с той войной в реальности.

Буквально на днях в Волгограде был задержан студент, который полуголый танцевал у подножия Родины Матери

Причина вторая.

Правда о той войне очень неудобна для всего остального мира. Германии – главному государству ЕС, понятно – почему. Для Америки — потому что долго выжидала – чья возьмет, а по итогам была единственной, кто нажился на этой бойне. Будто и не воевала, а торговала. Для всех без исключения европейцев, которые ходили вместе с Гитлером в Россию, тут страницы не хватит перечислить все эти «национальные дивизии СС» от «Галичины» до батальонов «Фландрия» и «Валлония». И совсем не случайно, наша прозападная либеральная общественность, последовательно и неуклонно продвигает тезисы от «пили бы баварское» до «Гитлер опередил Сталина». Люди работают, им за это платят так, что они даже миллионных штрафов не боятся.

Причина третья.

Великая Отечественная – скрепа или стержень, который связывает все постсоветское пространство. Разумеется, всем нашим «доброжелателям» это не нравится. Особенно, когда стрежень «исторической памяти» усилен экономическими и культурными связями. Поэтому, память о войне последовательно расподобляют в ничтожество, пользуясь стандартными пубертатными девиациями – мизантропией, самоотрицанием, всем, что входит в понятие «сытого молодежного бунта».

Великая Отечественная – скрепа или стержень, который связывает все постсоветское пространство. Разумеется, всем нашим «доброжелателям» это не нравится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вызовы понятны. Что предлагает Госдума?

Изменить статью 354.1 Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", а также статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Как публично заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая:

- Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов рублей штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов.

На мой взгляд, закон нужно сформулировать так: тюремное заключение только за рецидив, за первое «выступление» - штраф. Тюрьмы, к сожалению, никого не перевоспитывают, особенно сидящих по таким статьям. А вот язык денег, очень понятен молодому поколению. Еще очень понятны длительные принудительные общественно-полезные работы. Там тоже можно вести Тик-Ток, если еще захочется.

Поправки эти, мера крайняя, принятая в некотором роде от безысходности, если рассуждать без ханжества. Но, принимать их придется. Если мы не будем защищать свою правду, значит, она ничего не стоит.