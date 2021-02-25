«Если Пашиняна свергнут, никто в Москве плакать не будет»: кто стоит за переворотом в Армении

В Ереване очередная попытка госпереворота - с чего начал Пашинян, к тому он и пришел спустя 3 года Фото: REUTERS

Известный публицист Георгий Бовт обсудил политический кризис в Армении с журналистом Иваном Панкиным в эфире Радио «Комсомольская правда».

Иван Панкин:

- Давайте наконец-то поговорим про дела наши армянские. В Ереване очередная попытка госпереворота. По-моему, это такая закономерность - с чего начал Пашинян, к тому он и пришел спустя 3 года. Но вот прозвучала интересная мысль, что это все провоцируют бывшие власти Армении, это как бы их идея. Что скажете?

Георгий Бовт:

- Во-первых, не без этого.

Панкин:

- Слава богу, не говорят, что это Россия.

Бовт:

- Нет, не Россия. Это провоцируют действительно и бывшие власти тоже. Поскольку в Армении достаточно конкурентная внутренняя политика, поэтому они и провоцируют, и хотят, конечно, его свергнуть.

Панкин:

- А получится ли, Георгий Георгиевич?

Бовт:

- Я допускаю, что может получиться.

Панкин:

- Пашинян сказал, что его может свергнуть только народ, он уйдет по требованию народа. Но, по-моему, очевидно, что народ требует.

Бовт:

- Народ не весь требует. Пашинян собрал достаточно многочисленный митинг в свою поддержку. Но его противники тоже не дремлют.

Панкин:

- Скажите, откуда у него все еще сохранились сторонники? Мне казалось, что после поражения в войне ему ничего не светит.

Бовт:

- Сторонники сохранились оттого, что многие люди помнят, чем занимались предыдущие власти. А при них была коррупция. Да, Пашинян проиграл войну, и в этой ситуации, конечно, мало кто может усидеть на своем посту, это действительно непростая задача. И против него настроена армия, поскольку он делает довольно много глупых заявлений. Не будучи никак в своей прошлой жизни не связанным с армией, он настроил их во многом против себя. Но сказываются и внутриполитические распри со стороны его конкурентов, конечно.

Панкин:

- Я сегодня слушал старое интервью, в котором какой-то известный в Армении человек, житель Еревана, рассуждал о том, что на самом деле 3 года назад Пашинян не сверг предыдущее правительство, оно само себя свергло. А Пашиняна поставили, потому что предвкушали, что война неизбежна, чтобы на него всех собак повесить. Как вам такой расклад?

Бовт:

- Нет, это слишком сложно. Все-таки раскрутить уличные протесты в таком масштабе не просто, и приурочить их к какому-то коварному плану... Этот вариант предполагает, что была бы кооперация с Азербайджаном. А это совершенно невозможно на самом деле.

Панкин:

- А как вести себя Москве? Есть рекомендации?

Бовт:

- Москва не любит Пашиняна. Поддерживать его не будет. У Москвы есть в то же время люди, на которых она может сделать ставку, и которые ей близки по своим политическим взглядам. А Пашинян подозрителен. Поэтому Пашиняну не доверяют, и если его свергнут, никто в Москве плакать о нем не будет.

Панкин:

- Все эти разговоры о том, что Пашинян связан с соросовскими организациями, насколько серьезны?

Бовт:

- Он сам непосредственно с соросовскими организациями не связан, но у Москвы вызывает подозрение, что многие люди, которые вокруг него, работают с ним, они связаны с организациями Сороса. И это для Москвы черная метка. Хотя, если покопать в российской политической элите, то найдется немало людей, которые в 90-е годы были связаны с подобными организациями, а сейчас либо мракобесы реакционные, либо просто лоялисты покорные, скрывающие свое прошлое...