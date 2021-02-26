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Коронавирус Covid-19

Ученые предложили способ снижения смертности от коронавируса

Неожиданным эффектом обладает экстракт широко известной водоросли
Юрий МАЙБОРОДА
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Ученые выяснили, что экстракт спирулины может предотвратить развитие воспалений после инфицирования коронавирусом.

Ученые выяснили, что экстракт спирулины может предотвратить развитие воспалений после инфицирования коронавирусом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместное исследование ученых Израиля и Исландии показало эффективность применения экстракта водоросли спирулины при предотвращении развития тяжелых осложнений у людей, заразившихся коронавирусом.

Результаты лабораторных экспериментов опубликованы в международном научном журнале Marine Biotechnology. Эксперименты проводились на клеточном уровне и пока не проходили проверки на людях.

Ученым удалось выяснить, что экстракт спирулины в подавляющем большинстве случаев подавляет высвобождение низкомолекулярного белка цитокина, который при заражении коронавирусом выделяется в избыточном количестве, вызывая чрезмерную реакцию иммунной системы и приводя к массированным воспалительным реакциям, преимущественно в респираторной системе. Именно поражение легких, спровоцированное так называемым цитокиновым штормом, чаще всего приводит к смерти пациентов с COVID-19.

Асаф Цахор, один из авторов исследования, утверждает, что результаты исследований четко показали - применение экстракта спирулины способно ингибировать высвобождение цитокина, предотвратить развитие массированного воспаления и снизить риск развития тяжелых и необратимых последствий.

Кроме того, по мнению Цахора, ценность эксперимента состоит в том, что речь идет об исключительно природном компоненте – спирулина одобрена в большинстве стран в качестве диетического средства.

Известно, что в древности спирулина использовалась в качестве источника пищи (например, у ацтеков) и до XV века являлась предметом торговли: высушенные водоросли, спрессованные в лепешки, пользовались большой популярностью в качестве самостоятельной еды или для приготовления блюд.

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