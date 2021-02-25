Лечение COVID-19: когда вреда от лекарств больше, чем пользы

Специалист рассказывает об эффективности препаратов, которые назначают для лечения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть 1.

Почти год мы живем бок о бок с коронавирусом, разрабатываются и меняются подходы к лечению COVID-19. Но на практике списки лекарств, которые назначают участковые терапевты, далеко не всегда соответствуют научным данным об эффективности и безопасности тех или иных препаратов при коронавирусной инфекции.

Проанализировать данные «антиковидных» исследований мы попросили заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса Vrachu.ru Михаила Кагана. Комментарии Михаила Юдовича помогут пациентам сориентироваться и, как минимум, поставить необходимые вопросы перед своим лечащим врачом.

ТАК НУЖНО ЛИ ПРОТИВОМАЛЯРИЙНОЕ ЛЕКАРСТВО?

- В начале пандемии большое внимание было уделено противомалярийному препарату гидроксихлорохину. Он рассматривался как средство с возможной противовирусной активностью, - рассказывает Михаил Каган.

Напомним, в прошлом году лекарство буквально подчистую смели из российских аптек, многие закупали его впрок и начинали принимать при первых же симптомах, похожих на ковид. А в некоторых регионах, включая Москву, терапевты и сейчас приносят пациентам с положительным тестом на коронавирус запас гидроксихлорохина.

- Однако рандомизированные клинические исследования (то есть проведенные по «золотым» стандартам доказательной медицины. - Ред.) не показали пользы этого препарата для пациентов с COVID-19, - предупреждает эксперт. - В частности, известно исследование с участием 293 пациентов с ковидом легкой формы, которым не требовалась госпитализация. Прием гидроксихлорохина, назначенного в течение 5 дней с момента появления симптомов, не привел к более низкой вирусной нагрузке на 3-й или 7-й дни по сравнению с отсутствием лечения. Кроме того, не было статистически значимого снижения частоты госпитализаций или сокращения времени до исчезновения симптомов.

Зато частота неблагоприятных побочных эффектов была выше. У тех, кто принимал гидроксихлорохин, препарат чаще всего «бил» по желудочно-кишечному тракту и по сердечно-сосудистой системе.

Всемирная организация здравоохранения не включила противомалярийные лекарства в рекомендации по терапии ковида. А Национальный институт здоровья США прямо указывает, что гидроксихлорохин не следует назначать при COVID-19, добавляет Михаил Каган.

Исследования некоторых препаратов показали их неэффективность от коронавируса. Фото: unsplash.com

УБИТЬ И ПАРАЗИТОВ, И КОРОНАВИРУС

Еще один нашумевший в прошлом году кандидат в «победители» коронавируса - ивермектин. Сейчас в соцсетях можно встретить советы самостоятельно лечить им ковид, поскольку официальная медицина, мол, еще не прониклась пользой этого лекарства.

- Ивермектин - широко известный антипаразитарный препарат (против гельминтов и вшей. - Ред.). В России он зарегистрирован только для применения в ветеринарии, - подчеркивает доктор Каган. - Ивермектин показал эффективность против нового коронавируса в лабораторных исследованиях за рубежом. Сейчас интенсивно изучается его значение при COVID-19.

Наиболее активным сторонником этого препарата выступает известный американский врач Пол Марик. Он рекомендует применять ивермектин в качестве противовирусного средства как для профилактики (в том числе после контактов с зараженными), так и для лечения ковида.

- Но на сегодня нет убедительных научных доказательств эффективности ивермектина для лечения COVID-19 у людей. Национальный институт здоровья США рекомендует применять его исключительно в рамках клинических исследований.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ: ПОЛЬЗА И РИСК

- В норме свертывающая система нашей крови - это баланс между факторами, способствующими и препятствующими образованию тромбов. При тяжелом течении COVID-19 развивается поражение мелких кровеносных сосудов и системное воспаление. В таких условиях склонность к тромбозам значительно возрастает, и польза применения препаратов-антикоагулянтов (кроверазжижающих лекарств. - Ред.) несомненна, - говорит Михаил Каган.

Но нельзя забывать: основной побочный эффект этих препаратов — кровотечения. Они могут развиваться, в том числе, в мозге и быть смертельно опасны. Поэтому антикоагулянты нельзя принимать самостоятельно на амбулаторном этапе, то есть при лечении на дому. «Их должен назначать врач, способный соотнести возможную пользу от лечения и риск кровотечений», - поясняет доктор Каган.

ВАЖНО

Антикоагулянты в большинстве случаев не показаны в первые дни болезни и при нетяжелом течении ковида.

Учены продолжают искать препараты, помогающие при COVID 19 Фото: pixabay.com

КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНЫ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Как и кроверазжижающие, гормональные противовоспалительные препараты входят в число немногочисленных всемирно признанных эффективных лекарств для спасения пациентов с ковидом.

- Глюкокортикоиды — препараты, обладающие мощным противовоспалительным и сдерживающим иммунитет эффектом, - поясняет наш эксперт. - В июне 2020 года международное исследование RECOVERY продемонстрировало, что одно из таких лекарств - дексаметазон - на 30% уменьшает смертность тяжелых больных.

Одновременно стало очевидно, что пользу эти препараты приносят не в самом начале заболевания, когда иммунная система активно мешает распространению вируса. Целесообразно назначать их зачастую только на 2-3-й неделях болезни. И именно при тяжелой форме ковида, когда у пациентов развивается цитокиновый шторм. «Эти препараты направлены на торможение гипервоспаления, и они будут бесполезны и даже вредны для тех пациентов, у которых этот феномен не развивается», - предупреждает доктор Каган.

КСТАТИ

В качестве неспецифического противовоспалительного средства при COVID-19 сейчас активно изучается препарат колхицин (обычно им лечат подагру. - Ред.), - рассказывает врач. Однако, до получения окончательных результатов исследований трудно судить о том, какой категории пациентов этот препарат будет нужен, в какой дозе и как длительно его понадобится применять.

Гормональные противовоспалительные препараты входят в число немногочисленных всемирно признанных эффективных лекарств для спасения пациентов с ковидом. Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЖЕ ВИТАМИНЫ?

- Есть некоторые ограниченные данные, что дефицит витамина D и цинка может быть связан с более тяжелым течением ковида, - говорит Михаил Каган. - Однако нет качественных доказательств, что добавление этих веществ снижает тяжесть COVID-19.

В целом, пациентам с коронавирусной инфекцией может быть разумно принимать от 15 до 25 мкг (от 600 до 1000 международных единиц) витамина D в день и небольшую дозу цинка (дневная норма указывается на упаковке), считает эксперт. Однако, чтобы понять, насколько серьезно это повлияет на ход болезни, нужно дождаться результатов полноценных исследований.

Что касается витамина С, то убедительных доказательств его эффективности при ковиде на сегодня тоже нет. То, что у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции выявляется пониженный уровень этого витамина, вовсе не обязательно говорит о причинно-следственной связи с заболеванием. «Вполне возможно, мы просто видим проявление распространенности дефицита витамина С в популяции», - поясняет Михаил Каган. При этом нет никаких данных о том, что коррекция дефицита снизит риск наступления летального исхода при COVID-19.

Для профилактики заболевания показан прием витамина D. Фото: Shutterstock

ВМЕСТО ВЫВОДА

- В заключение хочу напомнить: по-прежнему не существует «волшебной пули» от COVID-19, - говорит доктор Каган. - По всей видимости, при лечении этого сложного заболевания не стоит надеяться на какое-то одно чудодейственное средство. И в будущем, как и сейчас, скорее всего, потребуются несколько препаратов с разными механизмами действия, применяемые на определенных фазах заболевания. Поскольку на сегодня не существует универсальной терапии, гарантирующей предотвращение тяжелого течения и летальности, очень важным остается профилактика ковида с помощью мер защиты и вакцинации.

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