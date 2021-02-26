Россию накрыла непогода: Как сэкономить на такси, когда на улице снегопад и аномальные морозы

Автор фото: Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАСС

Сильные морозы и снег не хотят покидать Россию. Во многих городах уже несколько недель стоят сугробы, на тротуарах и проезжей части местами лежат корки льда, расчищать улицы и обрабатывать их противогололедными смесями коммунальщики порой не успевают. Уехать куда-либо на автобусах и троллейбусах бывает крайне сложно. Во многих городах число единиц общественного транспорта в непогоду резко сократилось. Уехать на своих авто люди тоже не всегда могут. Машины завалены снегом. Расчистив их, водители сталкиваются со второй проблемой: авто из-за сильных морозов не заводятся. А если завелись, то со дворов бывает проблематично выехать. С такими проблемами то и дело сталкивается жители Твери, Казани, Альметьевска, Астрахани, Омска, Екатеринбурга, Липецка, Владимира, Тюмени, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Удмуртии, Дагестана и других городов, и республик России.

Спрос на такси в такие дни резко возрастает, что отражается на цене. Люди жалуются, что стоимость итоговых поездок по привычным маршрутам стала выше.

В службах такси заверяют, что тарифы не менялись, они остались прежними.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ

- На формирование цены влияет несколько факторов: спрос, километраж поездки, время в пути. По всем этим параметрам сейчас идет рост, - говорят диспетчеры. – В непогоду люди стали чаще заказывать такси, а водителей порой не хватает. Они сталкиваются с такими же проблемами, как и все горожане. Не могут завести машину или выехать со двора. Мы стараемся привлекать больше таксистов, но спрос все равно высокий, что отражается на цене поездки. Не забывайте про то, что скорость движения сейчас намного медленнее, а время в пути выросло почти в два раза. Например, если в обычные дни пять километров пути такси проезжает за пять-десять минут, то сейчас на это же расстояние уходит до двадцати минут. Стоимость одного километра пути не повышалась, но ценник из-за непогоды стал выше.

ЭКОНОМИМ ДЕНЕЖКИ

Тем не менее, способы, как сэкономить на такси, тоже есть. Расскажем, о них подробнее.

Совет 1. Утром заказывайте такси до или уже после час пика. Если в вашем городе рабочий день в большинстве организаций и предприятий начинается в 9.00, то самый высокий спрос на такси в период с 8.30 до 8.45. Чтобы не переплачивать, выезжайте пораньше, до 8.15. Затем удачное время для вызова такси – 9.15 и после 10.00. Сэкономить удастся примерно 15-20 процентов.

Если в вашем городе рабочий день начинается раньше девяти или позже, помните про то, что самый высокий спрос на такси фиксируется сервисами за 30 минут до начала рабочего дня. От этого и отталкивайтесь.

Совет 2. Вечером количество заказов существенно увеличивается за пять-десять минут до окончания рабочего дня. Если работаете до 18.00, вызываете такси в 17.40. Повышенный спрос в вечерний час пик держится в течение 50 минут, с 18.00 до 18.50. Если не смогли выехать с работы раньше, не спешите, подождите до 19.00, чтобы не переплачивать.

Совет 3. Еще один «горячий» период начинается с 22.00 пятницы и держится до 3.00 субботы. Связано это с тем, что люди не спешат домой, можно отдохнуть, так как утром выходной. Конечно, поездок в это время меньше, чем в будни, но и число водителей на линии меньше.

По данным диспетчеров, заказывать такси выгоднее за пять-десять минут до начала следующего часа, например, в 22.50, 23.50, 00.55, 1.55.

Совет 4. Высокий спрос на услуги такси также наблюдается в субботу, как вечером, так и ночью. Пик заказов фиксируется в период с десятой по двадцатую минуту каждого часа. Чтобы немного сэкономить, вызывайте машину за пятнадцать-двадцать минут до наступления нового часа, к примеру, в 23.40, 00.45, 1.40, 2.45 и так далее.

Совет 5. Этот вариант подойдет, если в вашем городе есть метро. Самую загруженную пробками часть пути можно проехать на общественном транспорте, это быстрее и дешевле будет, а потом пересесть на такси.

- В любом случае, если видите, что цена в момент вызова такси высокая, подождите. Это правило работает всегда, - говорят в таксопарках. – Как только спрос снизится, или пробок станет меньше, цена уменьшится тоже.