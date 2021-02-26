На Западе обсуждают сценарии Третьей мировой: Нападет ли Россия на Прибалтику или НАТО ударит по Калининграду

Немецкие солдаты боевой группы Усиленного передового присутствия в городе Рукла, Литва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре после «крымской весны», сначала от случая к случаю, а потом все настойчивей Запад внедрял в политический оборот тезис о высокой вероятности нападения России на страны Прибалтики. Ну как же: на Грузию нападала, теперь вот на Украину, ясно, кто на очереди - прибалты.

На эту тему появились обстоятельные «исследования» мозговых центров (с подробными раскладами, как и где пройдут грядущие бои), доклады и книги отставных натовских генералов, документальный фильм «беспристрастной» западной телерадиокорпорации. Главная мысль - почти неизбежная агрессия Москвы против свободолюбивых прибалтов станет прелюдией Третьей мировой войны.

Последний пример - разработанный американцами план «превентивного удара» НАТО по Калининградской области.

О том, к чему ведут западные эксперты, мы побеседовали с политологом из Калининграда, экспертом по Российско-прибалтийским отношениям Александром НОСОВИЧЕМ.

- Откуда взялась идея удара по Калининграду?

- Этот план – один из многих, последовательно публикуемых в США. Российский анклав на Балтике осознанно демонизируют в глазах обывателя, называют его «кинжалом в сердце Европы», «крепостью», которую должны будут разбить силы Североатлантического альянса. Такие образы создавали не маргиналы, а военно-политическая элита Америки уровня командующего американским контингентом в Европе и советника президента США по национальной безопасности. Цель понятна. Подготовить общественное мнение к атаке на Калининград, выставив ее защитой балтийских союзников, а ответный удар России – агрессией. Параллельно прибалтийские страны начали принимать, пока на ротационной основе, воинские контингенты союзников по НАТО, которые должны «остудить» горячие кремлевские головы, мечтающие бросить псковских десантников на укрощение непокорных соседей.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) и министр обороны Латвии Артис Пабрикс на встрече в Риге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На сегодня «русское вторжение» уже висит, как чеховское ружье, на политической сцене региона и когда выстрелит - вопрос времени. Но что пальнет, не сомневайтесь… Удивительно: прибалтийские политики принимают самое активное участие в нагнетании страстей вокруг грядущего апокалипсиса. Впечатление такое, что они даже самозабвенно вызывают огонь на себя. При этом явно не понимая, чем все это может закончиться для их стран.

- И для них самих. Возможно, они надеются, что успеют добежать до аэропорта, когда начнется «заварушка». Возможно, не могут позволить себе проводить другую политику. Ведь вне политики сдерживания России страны Прибалтики для западных союзников интереса не представляют. Нет смысла углубляться в тему «кто кого?». Военным экспертам, в том числе западным, очевидно, что шансов в открытом вооруженном противостоянии с Россией, даже под прикрытием натовского зонтика, у прибалтов нет. По всем прикидкам, на то, чтобы занять их страны, российским ВС потребуется от 30 до 50 часов.

- Тогда в чем смысл всех страстей по поводу грядущего российского «вторжения»? Рационально это можно объяснить только так: прибалтийские страны их старшие партнеры готовят к роли сакральной жертвы на случай, если Запад решит, что пришло время переводить сдерживание России в «горячую» фазу. А о возможности в нынешних условиях глобальной войны предупредил в своем выступлении на недавнем Давосском форуме президент России. Для войны всегда нужен формальный повод, и можно создать механизм его запуска заранее, а в нужный момент привести в действие. Кто в кого первый пальнул - поди потом, когда полыхнет, разбирайся. Нужную версию продавят глобальные СМИ и соцсети, а кто их контролирует, известно. Но все-таки: почему именно Прибалтика?

- Помимо очевидного - общая граница с потенциальным «агрессором», - налицо целый набор мотивов, которые объяснят его нападение на соседей для западного обывателя. Конечно, имперские амбиции России, куда же без них. Исторические обиды, связанные с «поражением» в холодной войне и желание геополитического реванша. Защита прав русскоязычных - тоже мотив (правда, здесь косвенно признается, что в Эстонии и Латвии проводится политика апартеида в отношении нацменьшинств). Да просто зависть к более удачным странам, сумевшим лучше других на постсоветском пространстве трансформироваться в процветающие рыночные демократии. И безусловный плюс - когда большой нападает на маленьких, не желающих ему покориться, все симпатии мировой прогрессивной общественности заведомо на их стороне.

Эсминец с управляемыми ракетами USS Gravely (DDG 107) направляется на сближение с кораблем ВМС Германии FGS Bonn во время учений в Балтийском море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А почему, если приспичит, не использовать ту же Украину, которая седьмой год отбивается от «государства-агрессора»? Взять, и заступиться за «це Европу» по-настоящему?

- Политическая поддержка Киеву - без вопросов, но ввязываться ради него в военную авантюру с непредсказуемым итогом желающих нет. Грузия тоже рассчитывала в августе 2008-го на то, что американцы ей помогут не только морально, но - просчиталась. А с прибалтами ситуация беспроигрышная: блоковая дисциплина, 5-я статья Вашингтонского договора, даже если кто-то заартачится, дескать, не желаем ввязываться, не взыщи - «все за одного».

- Может, есть еще резон? Мобилизация членов блока на отпор агрессии против младших партнеров, которые сами себя защитить не могут, но полностью разделяют общие западные ценности. А то ведь кто-то уже засомневался: нужен ли блок в нынешних условиях вообще? Нужен, да еще как, ведь очевидная вещь: русские ведут себя вызывающе безрассудно, в Прибалтике вот-вот рванет! Расслабляться - ни в коем случае!

- Прибалтика уже служит американцам средством укрепления дисциплины в рядах НАТО. От Литвы, Латвии и Эстонии не нужно добиваться, чтобы они отдавали на военные расходы 2% валового внутреннего продукта. Прибалты эту цифру превысили и экономят на чем только можно, чтобы увеличить военные бюджеты до 3% ВВП. Их сознательность – укор немцам, французам и другим богатым европейцам, которые не хотят урезать социальную сферу, чтобы закупать американские танки.

- Ну и слегка цинично: сакральную жертву выбирают из тех, кого не очень жалко. Историческое угасание прибалтийских стран очевидно не только нам…

- Примечательно, что с этим угасанием ни на Западе, ни в самой Прибалтике не пытаются бороться. Литва год за годом подтверждает звание самой пьющей страны мира (количество выпитого спирта на сто тысяч населения), но там нет антиалкогольной политики, подобной той, что много лет проводила Россия (система ЕГАИС и прочее). Демографы в Латвии в один голос говорят о вымирании латышей, но латышские националисты озабочены борьбой с Россией и местными русскими, а не поддержкой семей с детьми. Живых носителей эстонского языка осталось менее миллиона, но исчезновением эстонской культуры не озабочены ни Европа, ни США, ни Эстония. Зачем, если они все равно обречены на заклание?

Морской пехотинец США демонстрирует новейшее снайперское оружие во время учений НАТО в литовской Паланге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А что же сами прибалты? Не этнократы у власти, а простой народ. Не видят, какую участь им готовят? Почему нет антивоенных акций? Или народ верит в надвигающееся вторжение России?

- Некоторые действительно верят – тотальная пропаганда дает о себе знать. Однако даже сквозь нее прорастает народный запрос на хорошие отношения с соседом. К примеру, два года назад больше половины литовцев заявили социологам, что считают слишком жесткой риторику своей страны в адрес России. Другое дело, что озвучить этот запрос и заявить о реальной угрозе войны в Прибалтике уже некому: внутренняя оппозиция правящим режимам разгромлена, давно объявлена «пятой колонной». В местных парламентах идут принципиальные бои между либеральными и консервативными националистами по поводу признания или нет семьей только союза мужчины и женщины. У населения активно формируется «прифронтовая психология», идет опереточная милитаризация с «зачетными» процентами ВВП на военные расходы, а вызывающий и подчас хамский тон заявлений лидеров в адрес России оправдывается тем, что старшие друзья в обиду не дадут.

- И это зомбирование прибалтов по поводу неизбежной агрессии со стороны России уже необратимо?

- Исправить ситуацию и показать прибалтам, что россияне им не враги и не собираются их оккупировать могло бы живое общение. Поэтому все его возможности обрывают. Власти балтийских стран последовательно лишают население любых каналов коммуникации с соседями. Российские СМИ в Прибалтике блокируют (запрет трансляции наших телеканалов в Латвии - последний пример), известным россиянам запрещают въезд, своих сограждан запугивают последствиями поездок в Россию. В 2019 году Россия пошла на эксперимент с упрощением визового режима в Калининградскую область. Иностранцы смогли приезжать в анклав, бесплатно оформив электронную визу. Этим предложением с энтузиазмом воспользовались страны Прибалтики, а активнее всех – литовцы. За месяц в Калининград приезжало столько же граждан Литвы, сколько раньше – за год. Как отреагировала на эту «народную дипломатию» литовская власть? Начала кампанию черного пиара против Калининграда. Литовцев там завербуют и вообще им там делать нечего. Выходили карикатурные статьи о том, как русские в Калининграде водку пьют из горла, а в центре города не найти ни одного торгового центра, так что не ездите вы туда, пожалуйста. Потому что Россия и ее приграничные регионы должны восприниматься не как соседи, с которыми можно и нужно дружить, а как враг, который вот-вот ударит.

- Вызревание искусственного прибалтийского нарыва, грозящего континентальной, а то и глобальной безопасности, особых опасений и в Западной Европе явно не вызывает.

- А что беспокоиться, раз сами «прибалтийские ягнята» молчат по поводу своей печальной участи в случае так упорно накликаемого военного конфликта в Прибалтике? Должно быть, все идет по плану.

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