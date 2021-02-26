Зеленский попросил у России вернуть «сердце Украины» - Крым

Владимир Зеленский, запретив на Украине использование русского языка в сфере обслуживания, обратился к России с задушевной речью Фото: REUTERS

Кнутом и пряником решил «воспитывать» Москву президент Владимир Зеленский. Запретив на Украине использование русского языка в сфере обслуживания, он обратился к России с задушевной речью. На украинском языке, но посредством совершенно российского мессенджера Телеграмм:

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить» - произнес Зеленский и практически прослезился. Действительно, есть от чего расстроиться – страна, у которой забрали сердце, это не страна, а какое-то зомби. Но, думаю, Зеленский ошибается в своих географически-анатомических наблюдениях. Всего один вопрос ставит все на свои места: сколько украинцев погибло в боях с Османской империей за Крым? Нисколько. Не было тогда Украины, а сердце малороссов находилось в другом месте. В Киеве, например. Так что, не смотря на отсутствие Крыма, сердце Украины на месте. Страна уже семь лет шевелит ножками и ручками, целеустремленно двигаясь «эвропейским шляхом» в ЕС и НАТО или в любую сторону, но как можно дальше от России-агрессора. И по всем разведпризнакам, готовит себе новые грабли на Донбассе.

Поэтому, Зеленский быстро взял себя в руки, убрал пряник, достал кнут и сообщил, что подписал новый Указ о «деоккупации и реинтеграции Крыма». На основании этого Указа создается так называемая «Крымская платформа», где киевские эксперты и сочувствующие им иностранцы, будут рассуждать о том, что «Крым – це Украина». Первый саммит «Крымской платформы» состоится в Киеве в мае, и туда даже собираются позвать каких-то россиян. Скорее всего, это будут известные «сердечники» и городские сумасшедшие либерально-прозападного толка. То есть, ни о каком ночном переходе через Сиваш в брод, с винтовками над головой, на пулеметы, говорить не приходится. Зеленский просто отбыл очередной номер, слегка изменил старую репризу «возвращение Крыма». Украинский народ может быть спокоен – его президент на посту и по-прежнему «сражается за целостность Украины».

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