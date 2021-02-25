На Украине все готово к новым репрессиям: выступил на российском ТВ — 10 лет тюрьмы

Игры в демократию кончились, декорации износились, диктатура и неонацизм больше не маскируются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Содержание законопроектов пока не обнародовано, но, один из соавторов, депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук, все любезно разъяснила в соцсетях.

В первом законопроекте № 5144, который считается базовым в борьбе с инакомыслием, в предатели Украины занесут всех, кто сотрудничает с Россией, Крымом и республиками Донбасса. Так же, будут наказаны те, кто «публично отрицает вооруженную агрессию против Украины, не признает ее суверенитет над «оккупированными территориями» и к этому призывает публично. Навскидку, под эти нормы попадают миллионы украинцев имеющих родственников в России, Крыму или на Донбассе. Или подал на получение российского гражданства «в упрощенном порядке». Или отправил посылку родне в Луганск или Донецк. Или работал в ДНР и ЛНР в органах власти – кем угодно, бухгалтером или уборщицей.

Тут, конечно, украинская Рада проявляет неслыханную доброту – предлагая за все эти проступки лишь «частичное поражение в правах» – «запрет на занятие государственных должностей на 10-15 лет».

Но! Если ты учитель в Донецке – ты уже «распространяешь образовательные стандарты страны-агрессора». Тут законопроектом предусмотрена «конфискацией имущества». Стоит только поехать через линию фронта на Украину на своей машине, обратно придешь пешком, в самом лучшем случае.

Участвовал в выборах и референдумах в Крыму и Донбассе? Тут уже – срок заключения 3-5 лет. А это миллионы людей!

Фермер? Живешь и работает в ДНР? Значит, «вел хозяйственную деятельность "во взаимодействии" с государством-агрессором». Исправительные работы 3 месяца, арест на 6 месяцев или тюремный срок до 3 лет.

Зарегистрированный в ЛДНР предприниматель – то же самое.

Ну и самый скандальный момент в законопроекте – фактический запрет на любые интервью или выступления в российской прессе, на «круглых столах» и телемостах. Это, по законопроекту, - «организация и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией». Сроки от 5 до 10 лет.

Для силовиков Крыма и Донбасса предусмотрены самые большие сроки – до 12 лет тюрьмы. Причем, законопроект предлагает такую норму, как «упрощенное заочное судопроизводство». Очень удобно, можно брать людей прямо при пересечении границы и отправлять в тюрьму.

Отдельный законопроект под номером 5143 посвящен политическим партиям и Украинской православной церкви Московского патриархата: «Устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций", которые сотрудничали с государством-агрессором или неподконтрольными территориями». Про зачистку политического поля все понятно, игры в демократию кончились, декорации износились, диктатура и неонацизм больше не маскируются. Но и православную церковь бандеровские власти в покое не оставят. Ликвидируют на раз.

Одно можно сказать точно – ТАКОЕ не принимают просто так, на ровном месте. Причина может быть только одна – Украина готовится к блицкригу на Донбассе и перед этим репрессирует всех недовольных и «неблагонадежных». Остальные — испугаются сами. Проблема лишь в том, что таких на Украине слишком много. Можно просто надорваться.

И вообще, за такую ли тотальную смесь Берии с Пиночетом стоял Майдан? Вопрос с подвохом.

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Известный украинский военный эксперт Юрий Дудкин арестован по статье «госизмена». По словам журналистов, причиной стало поздравление Владимира Путина с 23 февраля, которое эксперт разместил на своей странице в соцсетях. Вторая причина – сотрудничество эксперта с закрытыми недавно оппозиционными украинскими телеканалами "112 Украина", Newsone и ZIK. Юрию Дудкину грозит до 15 лет лишения свободы.

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