Цены на жилье растут, а зарплаты - нет: размер ипотеки в России побил исторический рекорд

Ипотечное кредитование в России бьет рекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средний размер ипотечного кредита в России превысил 3 млн рублей на каждого заемщика. Это абсолютный рекорд за все время, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс». Причем только за последний месяц средний размер жилищного кредита вырос на 50 тысяч. Общий объем жилищных кредитов тоже поставил рекорд: россияне должны банкам в сумме больше 9,1 трлн рублей.

- Основная причина увеличения размеров ипотеки - заметный рост цен на недвижимость, наблюдавшийся в прошлом году, - говорит Ирина Векшина, руководитель Службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость. - Условия по ипотеке смягчились - снизились ставки по жилищным кредитам, на первичном рынке была введена программа льготной ипотеки. Вырос и спрос на недвижимость, и цены, поэтому суммы займа также увеличились. Для информации: по данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, за год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья столицы выросла на 16,8%, на первичном рынке – на 24,9%.

По словам Ирины Векшиной, рост цен на квартиры сейчас замедлился, поскольку спрос ослабевает. Но что будет с размерами ипотеки дальше, предсказать пока сложно.

- С одной стороны, по моим наблюдениям, закредитованность населения растет. Увеличивается долговая нагрузка, можно даже сказать, что на рынке недвижимости появляются признаки «ипотечного пузыря», - говорит Ирина Векшина. - С другой стороны, правительство продолжает придерживаться курса на увеличение доступности ипотеки. Поэтому я считаю, что если средний размер ипотечного кредита в нынешнем году и продолжит расти, то минимально.

Только цифры Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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