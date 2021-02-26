Умер Виктор Козлов - автор "Восточного танца", "Баллады о Елене" и "Маленького детектива"

Умер музыкант, педагог и композитор гитарной музыки Виктор Козлов. Фото: Кадр видео

Мир гитары понес невосполнимую утрату. 12 февраля ковид унес жизнь выдающегося музыканта, педагога и композитора гитарной музыки Виктора Козлова.

У нас мало знают современных композиторов. Принято считать, что последним, кто сочинял музыку для гитары был Иванов-Крамской, а сейчас, в основном, впереди планеты всей какие-нибудь испанцы или итальянцы. Да мало ли. Но это не так.

Имя челябинского музыканта Виктора Козлова знакомо всем, кто занимался классической гитарой. Челябинский автор был одним из самых знаменитых композиторов, пишущих для "шестиструнки" и его произведения входили в обязательную программу обучения