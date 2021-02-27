Принц Гарри переехал в США, чтобы спасти свою психику

Основной причиной отъезда принц Гарри назвал травлю со стороны желтой прессы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри, сбежавший вместе со своей супругой Меган Маркл из Великобритании, в интервью английскому актеру и телеведущему Джеймсу Кордену рассказал о мотивах своего поступка. По словам Гарри, ему пришлось уехать, чтобы сохранить психику.

Основной причиной отъезда принц Гарри назвал травлю со стороны желтой прессы, которая буквально преследует членов королевской семьи.

- Мы все знаем, какой бывает британская пресса. Она разрушала мое психическое здоровье. – сказал принц.

Также он заявил, что несмотря на переезд, он остается патриотом своей страны и семьи и продолжит стараться приносить пользу обществу, поскольку цель своей жизни видит именно в этом.

От исполнения обязанностей старших членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл отказались в январе прошлого года. С 1 апреля это решение официально вступило в силу. Чета оставила за собой герцогский титул, но потеряла право на обращение «Ваше королевское высочество» и финансирование из бюджета Великобритании.

После переезда в США супруги не раз говорили о желании добиться финансовой независимости от короны, а после договора о сотрудничестве с видеосервисом Netflix заявили, что достигли своей цели.