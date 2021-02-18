Суды, конфликты и реалити-шоу: Ради чего принц Гарри съехал от бабушки

Прошел уже год с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл буквально со скандалом отказались от королевских полномочий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошел уже год с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл буквально со скандалом отказались от королевских полномочий (которые и без того были весьма условными – вероятность, что до Гарри дошла бы очередь на престол, стремилась к нулю). Кто-то шутил, что Меган просто снова мечтает сниматься в фильмах и выкладывать селфи в соцсети, другие же были уверены: все дело в ненависти со стороны королевского двора, и актрису там просто не готовы принять. Как говорится в таких случаях, время покажет. Рассказываем, что за год успело произойти с одной из самых обсуждаемых пар в мире.

ОСНОВАЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Вместе с герцогскими титулами пара потеряла полное финансовое обеспечение (так что англичане, ревниво рассматривающие платья американки за тысячи долларов, наконец-то немного выдохнули), аккаунт в инстаграм и фонд Sussexroyal. Экс-герцоги быстро сориентировались и в апреле прошлого года основали собственный благотворительный фонд Archewell. Предполагалось, что под брендом будут выпускаться фильмы, книги, шоу и другой развлекательный контент, и даже состоялась сделка с гигантами рынка Netflix и Spotify.

Но пока планы только переносятся, а Меган и Гарри обвиняют в лицемерии. Мол, парочка хайпит на своих титулах и королевском имени, пока «по-настоящему талантливые музыканты зарабатывают крохи». Ответить им, кстати, нечего: например, как пишет The Sun, Netflix и правда заплатил паре за согласие сняться в реалити-шоу (по слухам, гонорар составит около 100 миллионов долларов).

Экс-герцоги быстро сориентировались и в апреле прошлого года основали собственный благотворительный фонд Archewell. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРЕЕХАЛИ В США

Многие были уверены, что Гарри и Меган поселятся в Канаде, после отпуска в которой пара и заявила Королеве о том, что больше не хочет иметь ничего общего со двором. Но весной они переехала в место потеплее – Калифорнию.

Пара купила имение, так что переживания, на что же теперь будет жить семья, не оправдались. Во всяком случае 15 миллионов долларов (более 1 миллиарда 125 миллионов рублей) пара отыскала без проблем. Близкие люди Гарри не раз отмечали, что принц хоть и вырос в Букингемском дворце, он предпочитает более «камерные и уютные дома». По всей видимости, домик в Монтесито именно такой.

УШЛИ В ШОУ-БИЗНЕС

Можно подумать, что обеспечивать самостоятельность семьи взялась Меган Маркл. Она с удовольствием вернулась в Голливуд. Правда, предложение о съемках в продолжении «Форс-мажоров», сериале, который принес ей известность, она пока так и не приняла, а вот мультфильм о слонах от Disney озвучила (после чего устала давать интервью, рассказывая о животных), соглашалась на выступления в школах и активно агитировала голосовать на выборах президента США.

Но Гарри тоже не лежит на диване, ожидая с работы уставшую жену. Принц дебютировал в фильме Netflix. Но только в документальной картине об истории паралимпийских игр «Восходящий Феникс».

СУДИЛИСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Меган оказалась не из тех, кто игнорирует ерунду, которую пишет о ней СМИ. Звезда подала иск на издательский дом Associated Newspapers и даже частично выиграла суд. Маркл обвинила журналистов в нарушении тайны частной жизни – всему виной серия статей, в которой газеты издательства рассказали о ее ссоре с отцом и даже опубликовали отрывки ее писем к родственнику.

Почему иск удовлетворен только частично? Меган явно перегнула с ненавистью к журналистам: она настаивала, чтобы ей заплатили не только за раскрытие переписки, но еще и за раздувание конфликта и намеренного представления ее в дурном свете.

Кстати, с титулами история интересная: они все еще принадлежат Меган и Гарри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЧТИ ЛИШИЛИСЬ ТИТУЛОВ

Кстати, с титулами история интересная: они все еще принадлежат Меган и Гарри. Лишиться их официально получится только спустя год испытательного срока: его королева дала внуку, на случай, если он решит не уходить из семьи. Закончится он только 31 марта, и, кстати, у королевского двора тоже есть право передумать. Так что есть вероятность, что бабушка решит не отпускать любимого внука сниматься в реалити-шоу.

ПОРУГАЛИСЬ С КОРОЛЕВОЙ

Таких слухов ходило немало – во-первых, приближенные ко двору вдруг решили рассказать, что характер у Меган не сахар. С Кейт Миддлтон она умудрялась поссориться из-за колготок принцессы Шарлотты (по протоколу девочка обязана носить их всегда, но Меган настаивала, чтобы на ее свадьбу в жаркий день Шарлотта пришла без них), а принц Гарри не раз ссорился из-за нее с королевой. Например, Елизавета настаивала на подписании брачного контракта, которого так и не случилось.

Во-вторых, пара вдруг прекратила все визиты в Англию. Сначала оправданием был коронавирус – все-таки пандемия, да и королева в группе риска. Но потом Меган заявила, что не составит компанию мужу и в поездке на юбилей бабушки. В СМИ придумали несколько поводов для этого, но потом все все-таки стало на свои места – дело в положении Маркл.

А недавно подоспел и еще один повод для громкой ссоры – нашумевший сериал «Корона». Двору он, конечно же, не понравился – там и измены Чарльза, и проблемы пищевого поведения Дианы. А снимали все Netflix, с которыми парочка заключила контракт на сотрудничество. В королевстве уже шепчутся, что Меган и Гарри заняли не ту позицию – «члены королевской семьи не должны связываться с тем, кто «троллит» монархию». Впрочем, сама королева тактично промолчала по этому поводу.

А эту новость поклонники пары ждали давно – все-таки и Гарри, и Меган не раз рассказывали, что хотят как минимум двоих детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖДУТ ВТОРОГО РЕБЕНКА

А эту новость поклонники пары ждали давно – все-таки и Гарри, и Меган не раз рассказывали, что хотят как минимум двоих детей. Но год назад актриса поделилась переживаниями – опубликовала трогательное эссе, в котором рассказала, что пережила выкидыш. После таких откровений (которые при дворе экс-герцогиня вряд ли смогла бы себе позволить) поклонников у пары прибавилось, а новость о будущем прибавлении была принята с особенным теплом.

Брат или сестра появится у Арчи, пара пока держит в секрете. Королева же на новость о том, что у нее появится десятый правнук, пока не отреагировала.

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