Акция памяти убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова проходит на Большом Москворецком мосту

В годовщину убийства Бориса Немцова в Москве прошла акция памяти политика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шесть лет назад убийца выпустил на этом мосту в Немцова шесть пуль. 1 марта 2015 года на шествии в память об оппозиционном политике пришло около 20 тысяч человек. В этом году такой массовости не наблюдается.

К месту гибели Немцова несли фотографии и цветы. Фото: Александр БОЙКО

Мэрия Москвы одобрила проведение акции памяти с возложением цветов к месту убийства Немцова на Большом Москворецком мосту. Никаких ограничений нет, но массовые митинги и шествия запрещены из-за эпидемиологической обстановки.

Мэрия Москвы одобрила проведение акции памяти Немцова. Фото: Александр БОЙКО

В центре города спокойно, можно даже сказать безлюдно. Местами полицейские патрули. Красная площадь закрыта до завтра, Мавзолей Ленина не работает до апреля. Волонтеры от Правительства Москвы раздают бесплатно медицинские маски. У места убийства Немцова столпились десятки журналистов, туристов и пенсионеров, которые делают фотографии на память.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дипломаты западных стран уже побывали на Большом Москворецком мосту, где Борис Немцов последний раз прогуливался с 23-летней украинской эскортницей Анной Дурицкой.

Напомним, вечером, 27 февраля 2015 года, 55-летний Борис Немцов встретился в ГУМе с 23-летней киевской топ-моделью Анной Дурицкой. Любовники поужинали в "Боско-кафе", около 23.30 отправились в сторону Малой Ордынки, где находится квартира политика. Путь они держали через Красную площадь по Большому Москворецкому мосту. Но миновать мост Немцову уже было не суждено. Его убили 6 выстрелами в тело и голову. После его смерти выяснилось, что кроме увлечения Дурицкой у Немцова были любовницы и 3 гражданских жены, которые родили от него еще четверых детей. Двое детей у Немцова появилось в браке.

Открытка на Москворецком мосту от посольства Великобритании Фото: Александр БОЙКО

В убийстве Немцова было пятеро фигурантов: заместитель командира батальона ВВ МВД Чечни "Север" Заур Дадаев (предполагалось, что именно он стрелял в Немцова) его троюродные братья Анзор Губашев (он подвозил убийцу) и Шадид Губашев (подозревают в слежке за Немцовым), их сосед по подмосковному поселку Козино, где они жили в последнее время Хамзат Бахаев и еще один из земляк, сотрудник ЧОПа Тамерлан Эскерханов. Еще один фигурант дела - сослуживец Дадаева Беслан Шаванов подорвался на гранате через неделю после убийства Немцова. Осужденные заявили, что убили оппозиционера за его негативные высказывания о мусульманах, проживающих в России, а также об исламе в целом.