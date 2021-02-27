Навального этапировали в колонию во Владимирской области

Алексей Навальный во время судебного заседания. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Про небольшой городок Покров в Петушинском районе Владимирской области до сих пор можно было сказать немного. Что, например, тут проезжал, возвращаясь из ссылки, Радищев, тут проездом был Грибоедов, А Пушкину даже пришлось задержаться из-за холерных карантинов, когда он возвращался из Болдина после одного из самых творческих периодов своей жизни. Ах, да, в городке даже в пору своего президентства в 2009-м побывал Дмитрий Медведев, который проводил тут совещание по модернизации. Вполне вероятно, что вскоре список достопримечательностей Покрова может пополниться новой строкой – здесь, судя по некоторым сведениям, предстоит отбывать наказание Алексею. Навальному.

Об этом агентству «Ярновости» сообщил некий источник во ФСИН. Ранее со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову (не имеющую отношения к делу Навального) это же агентство предположило, что Навальный будет отбывать наказание в ярославской колонии ИК-1. Но сейчас уточнило информацию, и ИК-2, а не ИК-1, и Владимирская область, а вовсе не Ярославская. Правда, почти на границе с Московской. Информацию подтвердил и Илья Яшин, который, появившись на Большом Москворецком мосту после, как он заявил, посещения им могилы Бориса Немцова, объявил, что Навальный уже находится в Покрове. Правда, источник во ФСИНе сказал журналистам, что Навальный до колонии в Покрове еще не доехал, а находится сейчас на пути в нее, остановившись в СИЗО в Кольчугино.

Алексей Навальный будет отбывать свой срок во Владимирской области. Фото: Ирина ИВАНОВА

Эта колония, точно так же, как и ярославская, предназначена для «первоходов» (лиц, впервые осужденных к лишению свободы). Первоначально она была организована в качестве лечебно-трудового профилактория для лечения хронических алкоголиков (в СССР в 1974 г.), но позже поменяла свой профиль. Колония носит статус образцово-показательной, что означает, как считается в армии, самое строгое наказание – «жизнь по уставу от подъема и до отбоя». И никаких послаблений. Это сводит физическую угрозу по отношению к Навальному к нулю, но может оказать тяжелое воздействие на его психику.

Скорее всего, Алексея определят в отряд с облегченными условиями содержания (всего их тут 12, один - с «облегченкой», один – строгих условий содержания, по всей видимости, для нарушителей режима, и 10 с обычными условиями. Всего колония рассчитана на 794-х «постояльцев». Но это если будет загрузка по максимуму.

Верующий, как он заявил на суде, Навальный может посещать тут православный храм (в колонии есть и молитвенная комната для мусульман), а также, если захочет, получить на платной основе второе высшее образование (на дистанционке), а также встретиться с супругой и членами семьи в одной из 34 специально устроенных комнат для длительных свиданий. Здесь для приезжающих родственников есть даже игровая комната, правда, детская. Так что Алексею Анатольевичу вряд ли удастся ей воспользоваться. Зато никто не вправе помешать ему пользоваться услугами библиотеки или заниматься спортом. Если, конечно, он не станет нарушать режим. И будет выполнять нормы на производстве, поскольку колония производит мебель. В том числе, парты для детских садов и младших классов школы.

Впрочем, в самой ИК-2 сообщили в ответ на вопросы журналистов, что не располагают сведениями об этапировании Навального к ним в колонию и не разглашают сведения о находящихся у них осужденных. Другого от них трудно было ожидать.

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