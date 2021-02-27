Сухопутные войска Украины перешли на новый строевой шаг для победы над «страной-агрессором»

На Украине военнослужащие будут ходить новым строевым шагом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все, «москалики», мы допрыгались! Шойгу пора запускать движок вертолета для эвакуации в Северную Корею, а Кубани готовить кавуны и распарывать желто-блакитные трусы на флаги. Украина провела свою главную военную реформу, и нам впору признать свою ничтожность на фоне этого решительного шага украинских военных. Нет, не новые танки, самолеты или даже корабли, на худой конец, надувные резиновые лодки без весел). Речь о шаге в прямом смысле этого слова.

К 30-летию Незалежности Незалежной в Сухопутных войсках Украины решили перейти на новый строевой шаг (новий стройовий крок). Именно новым строевым украинские солдаты будут чеканить шаг по Крещатику. То есть вы понимаете, не Крещатике они только начнут, а закончат на брусчатке совсем другой площади и в другом городе другой страны. Потому что против нового украинского строевого шага никто не сможет ничего противопоставить! Поскольку новый строевой шаг будет не таким, как у «москалей».

Как было в Советской армии, а потом в Российской? Темп – 120 шагов в минуту, подъем ноги на 15-20 сантиметров от поверхности. И – чеканить шаг. А теперь на Украине? Во-первых, темп снижен на целых 10 шагов в минуту – до 110 вместо 120. А главное, «тянуть носочек» на Украине теперь приказано на гораздо меньшую высоту: не на 15-20 см., а всего лишь на 10-15 см. от земли.

Кто скажет, что это неважно, пусть первый кинет в себя камень.10 сантиметров вместо 20 – это не только существенная экономия жизненных сил и энергии, не просто меньшая нагрузка на вестибулярный аппарат, но и переход к по-настоящему демократическому строевому шагу вместо тоталитарного.

Напомним, ранее на Украине военнослужащим изменили цвет беретов, чтобы было не как у «москалей». Потом изменили систему воинских званий, дабы больше походить на звания военных, как у НАТО, в частности, в армии США.

И ничего не помогало. Украинские военные, особенно на передовой, никак не хотели превращаться из подопечных лечебно-трудовых профилакториев в элитных «морских котиков» или грозных «зеленых беретов».

Но теперь все, безусловно, сдвинется с места и пойдет, как по накатанной. И нечего самим украинцам комментировать это сообщение «Сухопутьных сил Украины» в сети «Фейсбук» недоуменными вопросами, вроде «Зачем?», «Вам больше делать нечего?», предложениями «а давайте ползком» и тому подобным неверием в будущее.

Это, конечно, клятые «сепары», а то и еще хуже, сами «москали», трепеща от ужаса, пытаются высмеять «великую реформу». Потому что еще Маяковский писал о необходимости держать «революционный шаг». АИ кто сказал, что «украинский шаг» имеет меньшее значение?

Вот ужо как будет парад на Крещатике, все содрогнутся.

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