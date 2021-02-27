Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Норникель» запустил новый сезон конкурса IMAKE

27 февраля в Подмосковье состоялась презентация масштабного конкурса юных изобретателей IMAKE 2021
Источник: