«Норникель» запустил новый сезон конкурса IMAKE

В прямом эфире встретились представители нескольких городов, победители прошлых лет и участники текущего научного лагеря Science Camp.«Я хотел всех поздравить с началом мощного технического сезона 2021 года», – сказал во время своей приветственной речи Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики компании «Норникель». «Тем, кто попал в наш зимний лагерь, хочется пожелать содержательного времяпрепровождения, как с точки зрения получения новых знаний, так и с точки зрения опыта и знакомств. А участникам конкурса традиционно – удачи, потому что это новая и очень хорошая возможность для старта и продвижения себя и своих идей не только в России, но и за рубежом».Во время онлайн-трансляции были объявлены правила участия и дан официальный старт конкурса 2021 года. А также ведущий провел с гостями интерактивные игры и даже показал научный опыт с огнем.«Я очень люблю эксперименты, у меня дома много книг про опыты с огнем, водой и другими веществами», – признается участница Science Camp из Норильска Анастасия Арлюкова. «Я понимаю одно: чем больше экспериментов, тем больше открытий и значит, изобретений».Конкурс IMAKE реализуется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» уже четвертый год. И проходит в разных регионах присутствия «Норникеля» – на Таймыре, Кольском полуострове и в Забайкалье. Проект призван помочь школьникам воплотить свои идеи в жизнь и сделать реальные прототипы.Никита Карнаков, участник Science Camp из Читы рассказывает: «Тут огромное количество мастер-классов, которые развивают все стороны человека. Будь то душевные, физические или умственные. А также тут, конечно, учат изобретать и как правильно представлять свою идею».«Больше всего мне нравится, что здесь есть люди, которые интересуются тем же, чем и я», – отметил Николай Сунчугашев из Дудинки. «Общаться с такими людьми очень классно. Мы понимаем друг друга, мыслим нестандартно, и это очень ценно».Идеи изобретений для участия в IMAKE будут приниматься до 25 марта. В апреле ребят ждет защита проектов перед комиссией. А затем 6 сильнейших авторов попадут в Проектную школу. Именно оттуда у школьников есть шанс отправиться на Международную выставку молодых изобретателей в составе российской делегации, как однажды уже сделали Артем Курлович, Максим Дворников и Матвей Максимов, которые готовят свои новые проекты и в этом сезоне.