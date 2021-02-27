Записки киевлянки: А у нас наклевывается новый Майдан! Еще более антирусский

Киевляне и вышли под здание Офиса президента Зеленского - митинговать против ареста и лишения свободы на 7 лет украинского нациста и убийцы из Одессы Сергея Стерненко. Фото: Марина РЕБРОВА

Политический Киев, не переставая, бурлит, а ближе к весне тут людей потянуло на улицы, да и карантин немного ослаблен, поэтому митинги и акции не запрещены. Вот киевляне и вышли под здание Офиса президента Зеленского - митинговать против ареста и лишения свободы на 7 лет украинского нациста и убийцы из Одессы Сергея Стерненко. Из него «лепят» героя и требуют освобождения.

Молодые люди у офиса Зеленского настроены решительно. Фото: Марина РЕБРОВА

На улице тут в основном молодые люди с красно-черными и желто-голубыми флагами, многие из них не в привычных медицинских масках, а в балаклавах, и настроены решительно:

- Мы не опаздываем ? - интересуюсь у молодого человека лет 25-ти, деловито спешащего по многострадальной улице Институтской , которая была 7 лет назад эпицентром украинского Майдана.

Молодых людей с плакатами было много. Фото: Марина РЕБРОВА

- В этом деле лучше немного опоздать, чем не прийти совсем, - на хорошем украинском языке отвечает парень и обгоняет меня на повороте. Впервые за всю историю Украины проход к Офису президента открыт, а сакрального забора нет.

Радом со мной стоит девушка с плакатиком: «Аваков- черт!»

- Не боитесь министра-то МВД? Черт как никак.

- Нет, не боюсь, - смело отвечает барышня. - Мои друзья прошли войну на Востоке, некоторых я похоронила и смерти не боюсь. И уже тем более - Авакова.

Не бояться смерти - свойство молодости.

Митингующие держат плакаты с призывами Фото: Марина РЕБРОВА

Надо отметить, что таких молодых людей с похожими плакатиками было много, а претензии к министру МВД – огромные: украинских нацистов не устраивает, что их головорез Стерненко оказался за решеткой, а дерзкие убийства и похищения людей, которые проводил «герой Майдана» - вдруг решили признать наказуемыми. Нацистам в Киеве это очень не нравится: 7 лет им покровительствовал глава МВД Украины, а теперь вот Стерненко почему- то в тюрьме.

Во время митинга на местный телеканал дозвонилась бывшая учительница Стерненко, которая рассказала биографию «узника совести».

Современные «герои Украины» - люди известные, часто с криминальным прошлым и настоящим Фото: Марина РЕБРОВА

Он с самого раннего возраста был бандитом. Воровал, наркоманил , после 9 – ого класса сбежал в Одессу, потом в Киев - на Майдан приехал и стал там "героем революции". Если у Украины нет других героев, то позор всем украинцам.

- Наконец- то его посадили! - поделилась женщина в сердцах.

Современные «герои Украины» - люди известные, часто с криминальным прошлым и настоящим, но теперь они – еще смелее «заходят» в политику. Многие даже не симпатизирующие Майдану удивлены - почему Стерненко вынесли таки обвинительный приговор. Он же нацист и убийца! Значит - плоть от плоти Майдана и национальной идеи сегодняшней Украины. Его то за що?!

Требования митингующих - демонтировать "несправедливую судебную систему", а еще – отправить Генпрокурора в отставку и избавиться от "пятой колонны».

- Мы видим реваншизм, - сетует герой АТО – бритоголовый качок в камуфляже. - То, что Украина наложила санкции на Медведчука (самого рейтингового оппозиционного политика на Украине, - ред.), закрыли сразу три вражеских телеканала (все - основные оппозиционные украинские телеканалы,- ред.) - это капля в море. Идет война, а власть расправляется с настоящими патриотами и нашими побратимами. Наша задача - уничтожить и зачистить тут всю «пятую колонну», которая расползается как гидра, - горячо рассуждает защитник Стерненко, такой же нацист, как и он, только мельче калибром.

Митингующие, делают селфи под офисом , где судьбу страны решает бывший успешный артист, а ныне – не очень успешный президент Зеленский. Фото: Марина РЕБРОВА

- Как думаете, отпустят Стерненко? - спрашиваю у героя "войны с Россией".

- Тут все зависит от власти, - со спокойной уверенностью отвечает тот. - Если власть готова нам подчиняться, то отпустит, а если будет «закрывать» наших героев, - то ей самой останется недолго. Мы уже ничего не боимся и терять нечего. Не хотелось бы, чтобы Зеленский повторил судьбу Януковича, поэтому не надо нас дразнить,- ответит мужчина и скрылся в толпе.

На митинге все желали не только освобождения преступника, но и скорейшей победы над Россией, как водится. Здесь у каждого свое понимание победы: вариантов побед-множество и на любой вкус. И вот эта разношерстная, агрессивная Украина, которая 30 лет существует как лебедь, рак и щука - кого-то все время хочет победить. А пока Украина даже никак не может объединиться против обозначенного врага - России (фактически - против самой себя!). И все опять идут вразнобой. То родственники у кого – то окажутся из Брянской губернии , то кто-то на заработки из Винницы в Москву рванет вместо призыва в армию, или вообще на москвичке бывший "херой АТО" женится.

Разгоряченные митингующие пошли колонной под здание Генпрокуратуры Фото: Марина РЕБРОВА

Многие в Киеве устали ждать победы смысла над бессмысленным, и это такая особенность украинской карнавальной политики.

- Как думаете, это уже Майдан? - обмениваюсь мнением со знакомым, которого случайно встретила в толпе.

- Да нет, но он растет.

- Есть у революции начало , нет у революции конца, - гогочут митингующие, делают селфи под офисом , где судьбу страны решает бывший успешный артист, а ныне – не очень успешный президент Зеленский. После сравнительно мирного митинга под его окнами, разгоряченные митингующие пошли колонной под здание Генпрокуратуры, где жгли файеры, зиговали и кричали как тут заведено: «Слава нации - Смерть врагам!".