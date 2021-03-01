Роман Курцын: «Если мужчина думает, что победил женщину, то он просто дурак»

Роман Курцын (в центре) в фильме «Гуляй, Вася: Свидание на Бали» Фото: кадр из фильма

Роман Курцын впервые обратил на себя внимание в драме «Жажда», которая была показана на «Кинотавре» в 2013 году. Ее мало кто потом видел, а жаль: это довольно скромная, но очень неплохая картина. И по ней сразу было видно, что из исполнителя главной роли выйдет толк.

Семь с половиной лет спустя Роман - один из самых популярных молодых актеров в России, звезда сериалов «Корабль», «Желтый глаз тигра», «Отель «Элеон», фильмов «Я худею», «Огонь», «(Не)идеальный мужчина», «Балканский рубеж», «СуперБобровы». А еще - очень симпатичной комедии Романа Каримова «Гуляй, Вася!»

4 марта в прокат выходит вторая часть «Васи», получившая подзаголовок «Свидание на Бали». В ней герои первого фильма отправляются в Индонезию, где всей толпой ввязываются в бешеные приключения. Мы поговорили с Романом о том, как изменился его персонаж, какой болью порой оборачиваются съемки, и почему эта боль все-таки приносит огромное счастье.

Действие «Гуляй, Вася. Свидание на Бали» разворачивается в Индонезии… Фото: кадр из фильма

«ЕСЛИ Я БУДУ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОВОЩИ, МЫШЦЫ РАСТАЮТ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ»

- Вы с трудом смогли найти полчаса на интервью. Мне говорили: «Курцын пашет как сумасшедший. Минимум один-два раза в неделю летает или ездит между съемками, озвучанием, премьерами»…

- Ну, сейчас у меня еще легкий график. В прошлом году я восемь месяцев подряд провел без единого выходного… Но вообще, мне кажется, по-другому жить нельзя, по крайней мере, в нашей профессии. Хотя человек, одержимый своей работой, вообще будет отдаваться ей с определенным фанатизмом, неважно, актер он, портной или плотник. Пока есть силы, молодость, здоровье, энергия, надо ими пользоваться.

- Откуда у вас эта энергия? У меня довольно много знакомых меланхоликов, которые, наоборот, страдают от апатии…

- Да, серьезно?.. Мне кажется, все в жизни - от любви. К самой жизни, к профессии, к родственникам, к друзьям. И еще - от благодарности. Ты с утра встаешь - и благодаришь жизнь за все, что с тобой происходит, неважно, положительное или отрицательное. Когда сталкиваешься с трудностями, надо уметь посмотреть на них со стороны - и они покажутся смешными. Нужно убрать эмоции, которые приводят к саморазрушению – обиду, гнев, зависть. Ты понимаешь, что Бог или вселенная дают тебе именно сейчас именно этот путь, чтобы потом вывести на грандиозные сверхзадачи… Мне очень хочется верить, что наша профессия – благое дело. Я все время говорю, что актерам надо быть очень ответственными: с них берут пример. Особенно молодые люди. И ты должен быть хорошим примером не только в кино, когда играешь супергероя, но и в жизни. На меня в соцсетях подписано много людей в переходном возрасте. И это очень классно - когда ребята меняют жизнь, поглядев на тебя.

И еще что важно - я не трачу энергию впустую. Я, когда работаю, после съемочного дня не езжу тусоваться: все мое существование в этот период направлено только на работу. Еще я занимаюсь спортом, стараюсь много спать и хорошо есть. Даже свою систему питания разработал…

- У вас еще и есть сеть доставки еды KURTSYNFOOD.

- Да, пока она работает в Ярославле и в Петербурге, а с 1 марта мы заходим в Москву. В пандемию я понял, что в Ярославле нет возможности заказать сбалансированное питание. В Москве есть выбор, но меня как человека, разбирающегося в правильном питании все время что-то не устраивало. И в результате я сделал программу с диетологами, с нутрициологами - несколько разных меню: для похудения, для сохранения веса, для набора мышечной массы… Мы начали готовить еду в кафе одного из моих друзей, и сейчас в Ярославле это очень популярная история. Первое меню было составлено и рассчитано лично мной, сейчас там работает целая команда людей, которым доверяю. Я сам все эти блюда постоянно тестирую, то есть ем, смотрю, что что-то работает, а что - не очень, проводим работу над ошибками и запускаем к потребителю. Моя мечта и одна из задач - сделать KURTSYNFOOD для детей, которые занимаются спортом, это огромная проблема в наше время для родителей спортсменов.

Роман Курцын: все, что связано с драками и трюками – моя разработка, моя раскадровка. Фото: кадр из фильма.

- Вам приходилось худеть для роли? Как Кристиану Бейлу, например, который постоянно то набирал, то сбрасывал по 20 килограммов?

- У него другие возможности. Когда большой голливудский актер заходит в проект, посвящает себя только ему. А мне иногда приходилось залезать в пять проектов одновременно… Но да, бывало, что я худел ради фильма на 15 килограммов. Для набора мышечной массы нужен белок, а если я его уберу и перейду на овощи, через две недели моя физическая форма уйдет, я превращусь в обычного человека, и никто не поймет, что я вообще когда-то ходил в зал. Но для актера тело – это инструмент, и я не вижу в этом ничего героического. Актеры же надевают костюмы, парики, приклеивают бороды. Думаю, что работа с телом - это то же самое.

- Говорят, что актеры употребляют много стероидов, когда им нужно быстро накачаться для съемок.

- Разные слухи на этот счет ходят. Не хочу поддерживать или опровергать какие-то сплетни. Лично я против стероидов, мне кажется, что для того, чтобы изменить свое тело, достаточно мозгов и желания. Я употребляю только специальные добавки и витамины, без которых обойтись нельзя. Иначе у тебя должен быть целый штат сотрудников, которые будут ездить и закупать экологически чистые фермерские продукты, чтобы ты получил нужное количество микроэлементов в день.

- Вы, как спортсмен, не употребляете алкоголь?

- Нет. Я могу выпить бокал белого вина с хорошей рыбой, или красного с мясом. Но это максимум. Хотя… Мы недавно снимали пилот сериала с Петей Бусловым, там играли я и Константин Хабенский, а продюсером был Семен Слепаков. И я в первый раз в жизни, а мне 35 лет, попробовал с ними водку. Нормальные мужики собрались, открыли бутылочку водки под хорошую закуску, а я им сказал: «Мужики, мне сейчас неудобно это говорить, но, блин, я никогда в жизни водку не пил». Они аж поперхнулись (смеется). И вот я с ними впервые выпил рюмку…

- И как вам водка? Вкусная?

- Было вкусно, потому что была хорошая закуска и отличная компания! Но не могу сказать, что я теперь ее любитель. Лучше протеиновый коктейль на кокосовом молоке (смеется).

4 марта в прокат выходит вторая часть «Васи», получившая подзаголовок «Свидание на Бали». Фото: кадр из фильма.

«НЕДАВНО ПОРВАЛ ГРУДНУЮ МЫШЦУ»

- Действие «Гуляй, Вася. Свидание на Бали» разворачивается в Индонезии…

- Мы сняли этот фильм еще до пандемии. И, кстати, я сразу после выхода первой части понял, что будет вторая. Фильм завоевал народную любовь, люди в разговорах со мной то и дело вспоминают первую часть «Васи» и моего героя, Макса. Говорят, что у них есть точно такой же друг или сосед… Я сам - парень из провинции, родился в Костроме и живу в Ярославле, поэтому не понаслышке знаю таких ребят, которые хотят заняться бизнесом, но при этом не хотят трудиться. В первой части Макс - антигерой: его ненавидят все, кто посмотрел это кино. А во второй части он становится положительным: ради любви он готов менять себя, характер, совершать подвиги. Он становится другим человеком, когда влюбляется. Становится умней, мудрей, мне кажется, даже симпатичней. Те, кто хорошо помнит первую часть, будут шокированы, тем, во что превратился Макс во второй.

- Как Терминатор, который в «Терминаторе-2» из плохого стал хорошим?

- Да! Вот, кстати, точно. И для меня это был подарок судьбы. Причем там очень много экшна, и я был креативным продюсером этих сцен: все, что связано с драками и трюками – моя разработка, моя раскадровка. Для меня это новый этап, мне это очень интересно. Я имею право этим заниматься - я ведь состою не только в Гильдии актеров России, но и в Гильдии каскадеров, у меня даже есть своя школа.

- Про съемки второго «Гуляй, Вася!» вы говорили буквально следующее: «Во время съемок финального боя я получил перелом двух ребер. Так что последующие два дня дрался со сломанными ребрами». Это как?

- Ну, я упал жестко… К сожалению, без травм никак не обойтись. Посмотрите на Джеки Чана - он, мне кажется, технически оснащен лучше, чем кто-либо в мире, и все равно постоянно ломается. Застраховаться от этого невозможно. Мелкие травмы - то, что надо принимать и переживать.

- Два ребра - это, по-вашему, мелкая травма?

- Так у меня бывало и хуже! У меня, например, полностью вылетал коленный сустав. Полный разрыв мениска, осталась только крестообразная связка, которая сильно распушилась, как косичка. А недавно я порвал грудную мышцу, меня подштопали и на следующий день я пошел в кадр. Я рвал мышцы пресса, зубы мне выбивали, нос ломали - потом пластику пришлось делать. Пальцы тоже ломались, само собой. Был вывих шейки бедра. Позвонки вылетали. И еще на черепе маленький скол, его надо удалить, а я никак не соберусь. Но он мне не мешает.

- Нормальный человек скажет, что это серия пыток, а не жизнь. Ради чего вы это делаете? Ради адреналина?

- Ну, во первых это красиво (смеётся). Не в смысле, что шрамы украшают мужчину, а что исполнение актерами сложных трюков в кино производит невероятное впечатление на зрителя... Если ты актер и идешь в экшн, ты должен готовиться к проектам и сам делать трюки. Зритель должен видеть, как реальный человек прыгает с крыши на крышу. Он должен быть шокирован, должен офигевать.

И у меня самого от этого захватывает дыхание. Например, грудную мышцу я порвал на съемках фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» о том, как футболисты московского «Динамо» в 1945 году приехали играть в Англию. Он должен выйти под Новый год. Я там играл вратаря, и за одну смену упал около двухсот раз - без защиты, безо всего. Все тело в синяках, грудная мышца порвана. Но я был счастлив, что сделал в кино что-то особенное, что-то такое, что останется навеки. От всех этих падений останется маленький, но очень крутой кадр, который люди запомнят и будут спрашивать друг у друга: интересно, как у него это получилось?

Я не знаю, как по-другому. Тому же Кристиану Бейлу не нравится толстеть и худеть, и Джеки Чану не нравится ломаться, просто они по-другому не могут. И Роберт Де Ниро, и Аль Пачино - такие же безумные фанаты своей профессии. Ты смотришь на их игру и не понимаешь, как они за несколько секунд прыгают из одного состояния в другое, а из того - в третье, как сумели настолько раскачать собственный психологический аппарат. Это ведь тоже трюк, только основанный на знании психики, а не тела. Мне сейчас тоже очень хочется выйти на такие трюки - когда ты удивляешь зрителя не каскадерскими трюками, а трансформацией персонажа в психологическом плане. Я очень хочу надеяться, что во второй части «Гуляй, Вася!» люди запомнят не только то, как я на полном ходу запрыгиваю с мопеда в открытое окно автобуса. А еще и историю Макса - что сделала с ним любовь, и на какой подвиг он теперь способен.

Если мужчина думает, что он победил женщину, то он просто дурак и не заметил, как она обыграла его два хода назад. Фото: кадр из фильма

«ЖЕНЩИНА - ЛУЧШЕЕ, ЧТО СОЗДАНО В МИРЕ»

- Какие девушки вам нравились, когда вы были холостым? Безбашенные?

- О, мне все девушки нравились! Действительно абсолютно все (смеется), видимо это особенность переходного возраста. Но вообще безбашенным был я сам, и мне больше нравились спокойные. У меня жена просто о-о-очень спокойная. Мы на контрасте существуем… А вообще мне кажется, что женщина – это что-то особенное, лучшее, что создано в этом мире. Недаром все самые гениальные произведения посвящены женщинам или созданы для женщин. Хотя и войны тоже происходят из-за них (смеется). Помню, Джон Леннон сказал «за каждым идиотом тоже всегда стоит великая женщина». Все женщины прекрасны, у каждой есть что-то, что может привлечь к ней мужчину. Если женщина мудрая и грамотная, она знает, как пользоваться своими плюсами и как скрывать минусы. Это касается и характера, и внешности. У них есть столько всяких примочек, приспособлений которые могут их украсить, сделать более привлекательными!

Если мужчина думает, что он победил женщину, то он просто дурак и не заметил, как она обыграла его два хода назад. И да, именно женщины всегда будут толкать мужчин на подвиги.

- Как ваша жена относится к тому, что у нее муж то сгорает на съемках фильма «Огонь», то ломает ребра на съемках комедии?

- Ну, она знает, что я контролирую ситуацию. Конечно, я после съемок иногда по три недели отлеживаюсь дома. Когда был вывих шейки бедра, очень сложно пришлось… Но она как-то привыкла, мне кажется. К тому же она не видит самый трэш, ее судьба бережет. Я обычно все-таки восстанавливаюсь не дома, а на съемках, не выходя из рабочего процесса.