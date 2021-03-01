Чешский премьер оправдался за отправку жены в Дубай во время карантина

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что отправил свою супругу Монику в Дубай из-за того, что ему получил от полиции информацию о возможном покушении.

Бабиш заявил, что, по словам правоохранителей, существовал некий человек, который грозился застрелить и самого высокопоставленного политика, и членов его семьи.

После этого полиция усилила охрану дома Бабиша, а сам он отправил свою супругу в Дубай, не рассказав ей об угрозе.

Отъезд Моники из Чехии произошел уже после введения в стране жесткого карантина и вызвал недовольство граждан страны, поскольку авиаперелеты за границу практически не осуществлялись, а фото супруги премьера из Дубая, опубликованные в соцсетях, подливали масла в огонь.

Бабыш рассказал журналистам, что человек, о котором его предупреждала полиция, задержан в Испании. Насколько реальными были угрозы пока неизвестно.