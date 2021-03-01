Минобороны России: Санкции США мешают восстановлению Сирии

Hа сегодняшний день в места избранного проживания вернулись 2 222 960 сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц Фото: REUTERS

Известно, что межведомственные координационные штабы России и Сирии приложили значительные усилия по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в добровольном и безопасном возвращении на родину. В результате их деятельности на сегодняшний день в места избранного проживания вернулись 2 222 960 сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

- Но не все страны готовы объективно оценивать проводимую руководством Сирии миграционную политику, открыто препятствуя возвращению сирийских беженцев. В частности, США в условиях борьбы с пандемией коронавируса продолжают проводить бесчеловечную санкционную политику в отношении многострадального народа Сирии. Более того, американцы оказывают давление на страны региона с наибольшим числом беженцев, принуждая их запугивать сирийцев якобы сложной внутриполитической и социально-экономической ситуацией на родине и многочисленными проблемами, возникающими у вернувшихся в места довоенного проживания семей, - заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он также отметил, что Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и "продолжают незаконно оккупировать его территории". При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), на подконтрольной США территории Заевфратья в лагере «Эль-Холь» фиксируется деградация криминогенной обстановки и фактическая неспособность его руководства обеспечить безопасность беженцев. Отмечается рост насилия по отношению к слабозащищенным слоям вынужденных переселенцев, сопровождающийся пытками и показательными казнями.

"Анализ развития обстановки вокруг лагеря внутренне перемещенных лиц «Рукбан» в оккупированной США 55-ти километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танф, показывает, что Соединенные Штаты используют сложившуюся ситуацию для оказания давления на руководство ООН, регулярно поднимая тему необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря. При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз", - отметил руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии – министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Он подчеркнул, что ответственность за все, что происходит в оккупированной США зоне и расположенном в ее пределах лагере «Рукбан», "включая обеспечение жителей лагеря водой, продовольствием и предметами первой необходимости, до момента возвращения ее под контроль сирийского правительства, лежит исключительно на американской стороне".

Но США заинтересованы в сохранении лагеря, а истинным их намерением в отношении «Рукбана» является обеспечение «конвейера» по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии.

Мизинцев и Махлюф призвали мировое сообщество и, прежде всего, страны Ближневосточного региона, решительно осудить действия США и их союзников, "продолжающих незаконно контролировать значительные сирийские территории, в том числе и находящиеся на них лагеря беженцев, что наряду с продолжающейся антисирийской санкционной политикой является главной причиной экономического кризиса, стимулирующего террористическую активность в Сирийской Арабской Республике и в регионе в целом".

Представители координационных штабов также отметили, что единственным долгосрочным решением в Сирии является передача всей территории страны под контроль легитимного сирийского правительства.

В ЭТО ВРЕМЯ

По данным Минобороны России правительство Сирии делает все возможное для скорейшего возвращения и адаптации сирийцев: принимает все возможные меры по созданию достойных условий проживания, новых рабочих мест, восстановлению инфраструктуры и социальных объектов страны, особое внимание уделяется проведению комплекса противоэпидемических мероприятий и восстановлению медицинских учреждений. В провинциях возобновляют работу медицинские центры, оснащенные всем необходимым оборудованием, включая холодильные установки для хранения лекарственных препаратов, передвижные операционные, машины скорой помощи и генераторы бесперебойного электропитания.

Кроме того, президент Сирии Башар Асад подписал указы о формировании центров профессиональной подготовки специалистов для строительного сектора и создании в Дамаске высшего института кинематографических искусств, направленные на обеспечение рынка труда квалифицированными профессиональными кадрами для промышленного и культурного возрождения Сирии.

Руководство ряда зарубежных стран, видя положительные результаты работы сирийского правительства, делает шаги навстречу и оказывают помощь сирийским семьям, добровольно принявшим решение вернуться в родные места.

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