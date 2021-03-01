«Корона», «Борат» и «Земля кочевников» - главные лауреаты «Золотых глобусов»

Главным победителем в категории «комедия или мюзикл» стал фильм-провокация Саши Барона Коэна «Борат 2» Фото: EAST NEWS

Церемония вручения приза «Золотой глобус», вручаемого ассоциацией зарубежной прессы, аккредитованной при Голливуде, считается генеральной репетицией «Оскара». И та, и другая в этом году перенесена на два месяца. Существенное отличие между премиями состоит в том, что «глобусов» значительно больше: они вручаются сразу в двух категориях «драма» и «комедия или мюзикл». И не только полнометражным фильмам, но и телесериальной продукции, практически ничем не уступающей сегодня большому кино.

Главным победителем в категории «комедия или мюзикл» стал фильм-провокация Саши Барона Коэна «Борат 2», имеющий подзаголовок «Доставка потрясающей взятки американскому режиму на благо некогда славного народа Казахстана». Выпуск фильма был приурочен к президентским выборам в США и имел целью побольнее приложить «республиканцев». Впрочем, кому и чему только не достается от Коэна в этом фильме - сделанный методами «партизанского кино», фильм содержит несколько суперпровокационных сцен с участием реальных политических игроков действующей американской администрации. Изменяющий внешность от сцены к сцене Барон Коэн был назван в этой категории лучшим актером. Розамунда Пайк названа лучшей комедийной актрисой за работу в остросюжетной «Аферистке».

В категории «драма» победителем предсказуемо оказалась «Земля кочевников» американской китаянки Хлои Жао, удостоенной и «глобуса» за лучшую режиссуру (всего второй раз в истории премии его выиграла женщина и первый раз - не белого цвета кожи). Фрэнсис Макдорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») солирует в нем в роли бывшей жительницы городка с громким названием Empire: депрессивный городишко исчез вместе с индексом, а вместе с ним куда-то исчезли ее дом и вся жизнь. Но путешествие по дорогам Америки в автомобиле, ставшем для нее домом, возможно, стало лучшей частью жизни этой теперь уже совершенно, бесконечно свободной героини. Фильм, снятый новой звездой независимого американского кино (она уже закончила свой следующий проект - Eternals для Marvel), предельно, иногда «чрезмерно» реалистичен, но оборачивается чистейшей поэзией. Недавний лауреат венецианского «Золотого льва» и несомненный будущий победитель «Оскара» - одновременно и «маленькое», человеческое кино, и масштабное роуд-муви, увиденное словно из космоса.

В категории «драма» победителем предсказуемо оказалась «Земля кочевников» американской китаянки Хлои Жао Фото: REUTERS

Фрэнсис Макдорманд неожиданно уступила актерский «глобус» чернокожей актрисе Андре Дэй, сыгравшей певицу Билли Холлидэй в фильме «США против Билли Холлидэй». Чернокожий и, к сожалению, умерший артист Чедвик Боузмен был назван лучшим за роль в фильме «Ма Рэйни: Мать блюза».

Андрa Дэй Фото: REUTERS

Лучшей второплановой актрисой признали Джоди Фостер за политическую драму «Мавританец», в котором она не впервой отправляется в пасть дьявола, хотя реальная тюрьма Гуантанамо - это вам не клетка с Ганнибалом Лектором. Симметричную статуэтку в мужской категории получил чернокожий актер Даниэл Калуйя за еще один политический фильм, «Иисус и черный мессия», посвященный борьбе «Черных пантер». Автор сценария фильма «Суд над чикагской семеркой», посвященный фактически той же истории, Аарон Соркин назван лучшим сценаристом.

Лучшей второплановой актрисой признали Джоди Фостер за политическую драму «Мавританец» Фото: REUTERS

Лучшим мультфильмом была справедлива признана «Душа», экзистенциально-приключенческий хит Пита Доктера - автора таких хитов, как «Валл-И», «Корпорация монстров», «Головоломка», «История игрушек».

Лучшим мультфильмом была справедлива признана «Душа», экзистенциально-приключенческий хит Пита Доктера Фото: REUTERS

Среди телефильмов главные награды получили сериалы «Корона» и «Королевский гамбит». Стоящая за ними платформа «Нетфликс» сорвала самый большой куш, выиграв в 10 из 42 номинаций.

Полный список лауреатов премии:

"Лучший драматический фильм"

"Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао

"Лучшая мужская роль в драматическом фильме"

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

"Лучшая женская роль в драматическом фильме"

Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей")

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Минари" режиссера Ли Айзека Чуна

"Лучший режиссер"

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

"Лучшая комедия или мюзикл"

"Борат 2"

"Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле"

Саша Барон Коэн ("Борат 2")

"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле"

Розамунд Пайк ("Аферистка")

"Лучший мини-сериал или телефильм"

"Ход королевы"

"Лучший телесериал - комедия или мюзикл"

"Шиттс Крик"

"Лучший драматический телесериал"

"Корона"

"Лучшая роль в мини-сериале или телефильме"

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

"Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале или телефильме"

Джиллиан Андерсон ("Корона")

"Лучшая мужская роль в драматическом телесериале"

Джош О’Коннор ("Корона")

"Лучшая женская роль в драматическом телесериале"

Эмма Коррин ("Корона")

"Лучшая мужская роль второго плана"

Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

"Лучшая женская роль второго плана"

Джоди Фостер ("Мавританец")

"Лучший сценарий"

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

"Лучший анимационный фильм"

"Душа"