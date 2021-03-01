В ближайшие пять лет все социальные услуги переведут в электронный вид

Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации соцсферы. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России создадут единую цифровую платформу для предоставления социальных услуг населению. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Утвержденная правительством концепция цифровой трансформации социальной сферы рассчитана на ближайшие 5 лет. По словам Мишустина, за это время информационные системы ведомств будут объединены. Это позволит ускорить выплату социальных пособий и пенсий. Деньги будут зачислять автоматически, без бумажной волокиты.

- В течение 5 лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат, - сказал премьер.

Также появится единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять гражданам консультации по всем видам социальной помощи.

Уже в этом году не менее чем в семи пилотных регионах запустят эксперимент, по которому начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд. Затем эту практику распространят на всю страну.

- Кроме того, с текущего года во всех регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде через портал государственных услуг без личного присутствия и бумажных документов, как требуется сейчас. Вырастет число дистанционных сервисов и для инвалидов, прежде всего тех, которые касаются медико-социальной экспертизы, - сообщил премьер.

По словам Мишустина, все это не отменяет личного общения людей с чиновниками ведомств.

- Они по-прежнему будут проводить прием граждан. И если человек захочет, он сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий, во время живого общения решить все интересующие вопросы. Но весь процесс будет удобным и быстрым! - пообещал Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые законы с 1 марта 2021 года: в многоэтажках будет чище, а сестру можно пустить к себе пожить без штрафа

Разбираемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 марта 2021 года (подробности).