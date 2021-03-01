«России нужна Армения, как Израиль – США»: Чем закончится кризис в Ереване

Обе стороны заявляли о «последнем и решительном» бое, который предполагалось дать на улицах Еревана Фото: EAST NEWS

1 марта в Армения встречала в нескрываемой ажитации. Обе стороны заявляли о «последнем и решительном» бое, который предполагалось дать на улицах Еревана. Противники Никола Пашиняна собирали народ на митинг на проспекте Баграмяна, где организован палаточный городок напротив здания Национального собрания. Сторонников премьера звали на площадь Республики. А в сети распускали слухи, изобиловавшие подробностями и деталями: «Спецгруппа Турции в количестве 13 человек пересекла границу Грузии с Арменией и сейчас находиться на территории Армении. В состав группы входят: представители оперативного отдела 3-й полевой армии, военной разведки, управление планирования и координации разведки. Данная группа будет в координации или принимать непосредственное участие в ликвидации Начальника Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна и других ключевых генералов».

«Достоверности» добавляли имена всех 13 «спецназовцев», хотя как показывает мой опыт, чем подробнее и детальнее информационный вброс, тем больше вероятность, что это фейк. Что и подтвердила Служба нацбезопасности Армении, попытавшись успокоить наэлектризованное общество, которое противоборствующие стороны продолжали пичкать инсайдами о принудительном свозе людей из регионов для участия в тех или иных митингах, слухами о готовящихся провокациях и таинственных снайперов, которые будут стрелять по украинскому сценарию – и в протестующих, и в силовиков. В сети даже запустили информацию, что Никол Пашинян поведет своих сторонников с площади на проспект Баграмяна – к администрации президента требовать отставки главы государство. Что говорило бы о повышении ставок премьером и попытке спровоцировать гражданский конфликт. Однако официально все эти сенсации, разумеется, не подтверждались. Хотя, чтобы качнуть ситуацию в нужную сторону, должна пролиться кровь.

В Ереване продолжаются выступления оппозиции, требующей отставки премьер-министра Фото: REUTERS

Символично, что обе акции были назначены на 1 марта. В этот день в 2008 году в Ереване после выборов президента, на которых проиграл Левон Тер-Петросян и победил Серж Саргсян (действующий на тот момент глава государства Роберт Кочарян свою кандидатуру не выставлял), на волне протестов произошли уличные столкновения, в которых погибли восемь гражданских и двое полицейских. В ходе расследования был арестован Никол Пашинян, которого обвинили в организации массовых беспорядков, и провел в тюрьме чуть больше полутора лет. Однако тогда это был внутренний конфликт. Сегодня же многие эксперты отмечают, что он выходит за границы Республики.

- Действительно, здесь завязался узел противоречий очень крупных игроков. Поэтому те, кто говорят, ой, хватит нам уже писать про Армению, надоело, какая разница, кто там придет – Пашинян, Карапетян, Погосян или Аванесян, ошибаются. Здесь - одна из самых главных болевых точек современного мира, - уверяет меня автор популярного в России и Армении телеграм-канала «Старше Эдды», подробно анализирующий местные события, но предпочитающий сохранять анонимность.

Мы встретились в одном из армянских кафе недалеко от правительственных зданий, из которых вдруг стали поступать сведения о захвате. Добежав до одного из них, мы выяснили, что здания никто не захватывает, но по различным правительственным ведомствам и префектурам ездить «кочующая группа» оппозиции, которая агитирует чиновников не участвовать в вечерней акции Пашиняна.

- Достаточно сказать, что здесь столкнулись интересы России и Турции, - продолжил мой собеседник, когда мы вернулись к своему кофе. - Мы сталкивались и в Сирии, и в Ливии. Но здесь - Армения, которая входит непосредственно в нашу зону интересов. Так же, как в турецкую. От того, кто придет здесь к власти, это аукнется в России, аукнется по всему миру.

- Насколько сильны позиции Пашиняна?

- У него довольно большой процент поддержки. Говорят, что процентов пятнадцать, я считаю, что выше – 25-30%. А сразу по окончании войны у него было, наверное, 50%. Это сейчас он растерял вот этими своими безумными решениями. Если бы он пошел на досрочные выборы, выиграл бы, подтвердил еще раз, что он, действительно, варчапэт – главнокомандующий или правитель, то он был бы полностью легитимен. Да, проиграл войну, но народ меня выбрал, чтобы я все исправил. Но сейчас своими безумными решениями плюс абсолютно глупыми словами, которыми он бросается везде, в частности, в отношении России, армяне испугались. Представляешь, сейчас отсюда уйдет 102-я база, как он хочет? То есть, да, есть горстка фриков, которые хотят, чтобы 102 база ушла, но любой нормальный человек понимает, что уйди она, Армения исчезнет. По крайней мере, большая оставшаяся ее часть. И люди просто испугались. Именно поэтому Пашинян сейчас на выборы не идет, что он их проиграет. Да, он наберет свои 25-30%, но выборы он проиграет. И навсегда потеряет власть, а я думаю, что с властью он потеряет и свободу. Вероятнее всего, новая власть будет расследовать все, что происходило во время войны. И самое главное, после войны.

1 марта в Армения встречала в нескрываемой ажитации Фото: REUTERS

- Почему так разделилась военная власть? Генштаб выступает за отставку Пашиняна, а министерство обороны официально заявляет, что оно вне политики.

- В любой нормальной стране военный переворот недопустим. Военный переворот – это удел горячих латиноамериканских стран или той же Турции, которая на протяжении всего двадцатого века периодически приводила гвардейские полки к президентскому дворцу в Анкаре. И иногда совершала даже дефенестрации, пользуясь термином чехов времен Яна Гуса. То здесь у нас это впервые на всем и постсоветском пространстве, да и вообще в Европе, военных просто достало. И то они не вышли, они не вывели полки на площадь. Они просто сказали: мы требуем отставки. А как ты прекрасно понимаешь, министр обороны, начальник генштаба они находятся в одном ведомстве, но первый – это больше завхоз, а начальник генерального штаба – это непосредственно боевой генерал, кто управляет войсками и разрабатывает военные операции. Я думаю, что у генерала Гаспаряна информации больше, чем у нас. И он понял, что либо он продолжает делать вид, что это не его дело, что всем занимаются политики. И Армения гибнет. Либо он берет на себя вот этот шаг. И заявляет о том, что нынешней власти необходимо уйти и провести выборы. Он ведь не сам пошел во власть. Это не полковник Каддафи. И это не Пиночет. Он просто призвал к тому, чтобы действующая власть ушла. Или, по крайней мере, объявила внеочередные выборы.

- Какие теперь у Армении пути развития?

- Если этот кризис завершится тем, что Пашинян усидит, то я тебя уверяю, в 2023 году Пашинян, скорее всего, выборы выиграет. Еще 300-400 тысяч к тому времени из Армении просто уедет.

- Почему?

- Отсюда и так очень большая миграция. Сейчас люди боятся жить в Армении. Как они сейчас уезжают из приграничных регионов, они боятся турок, они боятся Азербайджана. Останется как раз пашиняновский ядерный электорат. После этого они потеряют южную часть Армении, формально она будет, конечно, в составе страны - города Мегри, Капан. Но фактически эта часть Армении не будет подчиняться Еревану, она будет чем-то типа Китайской восточной железной дороги в начале ХХ века. То есть, ее будут охранять другие войска и, слава Богу, если это будут только русские. А я вполне подозреваю, что там будут и турки. Он сократит армию. Пойдет по пути Грузии, после того, как Саакашвили проиграл войну, он сократит армию, будет кричать, что у нас проиграли не только «10-процентные «Искандеры», но и вот эта советская армия.

- Отношения с Россией при этом какие будут?

- Он будет стараться сделать все, чтобы отношения с Россией испортить, изгадить.

- Неужели он не понимает, что это самоубийство?

- Самоубийство для кого? Ты же понимаешь, что Россия не Пашиняна поддержит. Нам все равно придется поддерживать Армению. Все равно придется поддерживать армян. А он нас просто шантажирует.

- А другой путь какой?

- Другой путь, если сейчас Пашинян досрочные выборы, я думаю, что на них победит Роберт Кочарян. Если он пойдет. Армянам сейчас необходим именно воин во главе государства. Кто сможет вдохновить армян, запустить процесс, начать реформировать нормально армию и, самое главное, тот, кто будет страшен противникам Армении. Алиев, мягко скажем, опасается Кочаряна. Эрдоган понимает, что Кочарян в кресле верховного главнокомандующего это не Пашинян.

- Для России какой путь предпочтительнее?

- Вот именно для России, не для определенной части чиновничества и руководства, а для государства, конечно, нужен очень сильный союзник в Закавказье, через которого мы могли бы проецировать силу. Союзник-хулиган. Точно так же, как Израиль для США на Ближнем Востоке. Вот России нужен здесь вот такой Израиль. Сильный, независимый, которого не нужно кормить постоянно, который вместе с тобой может зарабатывать деньги, а армяне могут это делать не только для себя лично, они очень талантливые в бизнесе, мы все это прекрасно знаем. Но и на государственном уровне они могут это все точно так же сделать. Такая Армения нужна России.

Между тем, телеграм-каналы, близкие к команде Никола Пашиняна, написали о том, что премьер согласен на досрочные выборы. Но не «бесплатно»: «Власти заявили о готовности пойти на внеочередные выборы только после увольнения главы Генштаба Оника Гаспаряна. Таким образом власти отвергли предложение оставить в покое Генштаб и его главу, распустить парламент и провести выборы». В Армении, напомню, именно парламент выбирает премьера.

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